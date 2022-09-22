СК завершил расследование дела "поволжского маньяка"
СК завершил расследование дела "поволжского маньяка", обвиняемого в 30 убийствах
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЗадержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде
Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. СК РФ завершил расследование уголовного дела "поволжского маньяка" Радика Тагирова, обвиняемого в более чем 30 убийствах пожилых женщин, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Казани Радика Тагирова. Ему предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств, 3 покушений на убийство и более 30 разбойных нападений на пожилых женщин… Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - сказали в ведомстве.
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Установлено, что преступления он совершал с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, претворяясь, что он работник коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал деньги.
"Преступления долгое время оставались нераскрытыми. Следствие обладало данными о генотипе преступника и отрабатывало разные версии, на причастность к совершению преступлений было проверено более 10 тысяч человек с проведением более 5 тысяч экспертных исследований", - отметили в ведомстве.
Задержали преступника в декабре 2020 года. "Поволжский маньяк" во всем сознался и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий.
В СК РФ напомнили, что Тагиров дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. Ранее работал слесарем.
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