https://ria.ru/20220922/rassledovanie-1818602891.html

СК завершил расследование дела "поволжского маньяка"

СК завершил расследование дела "поволжского маньяка" - РИА Новости, 22.09.2022

СК завершил расследование дела "поволжского маньяка"

СК РФ завершил расследование уголовного дела "поволжского маньяка" Радика Тагирова, обвиняемого в более чем 30 убийствах пожилых женщин, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:01

2022-09-22T10:01

2022-09-22T10:01

происшествия

россия

казань

нижнекамск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. СК РФ завершил расследование уголовного дела "поволжского маньяка" Радика Тагирова, обвиняемого в более чем 30 убийствах пожилых женщин, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Казани Радика Тагирова. Ему предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств, 3 покушений на убийство и более 30 разбойных нападений на пожилых женщин… Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - сказали в ведомстве.Установлено, что преступления он совершал с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, претворяясь, что он работник коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал деньги."Преступления долгое время оставались нераскрытыми. Следствие обладало данными о генотипе преступника и отрабатывало разные версии, на причастность к совершению преступлений было проверено более 10 тысяч человек с проведением более 5 тысяч экспертных исследований", - отметили в ведомстве.Задержали преступника в декабре 2020 года. "Поволжский маньяк" во всем сознался и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий.В СК РФ напомнили, что Тагиров дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. Ранее работал слесарем.

https://ria.ru/20211020/sazonov-1755355446.html

https://ria.ru/20201201/manyak-1587240942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, казань, нижнекамск, следственный комитет россии (ск рф)