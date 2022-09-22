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Древние памятники и сокровища на выставке "Преподобный Сергий Радонежский" - РИА Новости, 22.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220922/radonezhskiy-1818715588.html
Древние памятники и сокровища на выставке "Преподобный Сергий Радонежский"
Древние памятники и сокровища на выставке "Преподобный Сергий Радонежский" - РИА Новости, 22.09.2022
Древние памятники и сокровища на выставке "Преподобный Сергий Радонежский"
В Оружейной палате открывается выставка, посвященная одному из самых почитаемых русских святых — преподобному Сергию Радонежскому. Уникальные экспонаты,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:58
2022-09-22T16:58
фото
религия
сергий радонежский
московский кремль
московский кремль (музей-заповедник)
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В Оружейной палате открывается выставка, посвященная одному из самых почитаемых русских святых — преподобному Сергию Радонежскому. Уникальные экспонаты, выполненные в кремлевских мастерских, — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, сергий радонежский, московский кремль, московский кремль (музей-заповедник)
Фото, Религия, Сергий Радонежский, Московский Кремль, Московский Кремль (музей-заповедник)
16:58 22.09.2022
 

Древние памятники и сокровища на выставке "Преподобный Сергий Радонежский"

Читать ria.ru в
В Оружейной палате открывается выставка, посвященная одному из самых почитаемых русских святых — преподобному Сергию Радонежскому. Уникальные экспонаты, выполненные в кремлевских мастерских, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Выставка "Преподобный Сергий Радонежский" приурочена к 600-летию обретения мощей святого и постройки Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.

Протоиерей Леонид Калинин на выставке Преподобный Сергий Радонежский в Парадном вестибюле Оружейной палаты в Москве
1 из 10

Выставка "Преподобный Сергий Радонежский" приурочена к 600-летию обретения мощей святого и постройки Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

По словам гендиректора музея-заповедника "Московский Кремль" Елены Гагариной, подобных выставок в этом году в музее еще не проводили.

Выставка Преподобный Сергий Радонежский
2 из 10

По словам гендиректора музея-заповедника "Московский Кремль" Елены Гагариной, подобных выставок в этом году в музее еще не проводили.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Выставка раскрывает различные аспекты почитания преподобного Сергия и рассказывает о связях русских правителей с Троице-Сергиевым монастырем.

Евангелие в окладе, представленное на выставке Преподобный Сергий Радонежский в Парадном вестибюле Оружейной палаты в Москве
3 из 10

Выставка раскрывает различные аспекты почитания преподобного Сергия и рассказывает о связях русских правителей с Троице-Сергиевым монастырем.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Здесь представлено более 20 экспонатов, все они — из собрания Музеев Кремля.

Экспонаты, представленные на выставке Преподобный Сергий Радонежский в Парадном вестибюле Оружейной палаты в Москве
4 из 10

Здесь представлено более 20 экспонатов, все они — из собрания Музеев Кремля.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Наиболее узнаваем для посетителей список с иконы Андрея Рублева "Святая троица", относящийся к XV веку.

Оклад иконы Святая Троица, представленный на выставке Преподобный Сергий Радонежский в Парадном вестибюле Оружейной палаты в Москве
5 из 10

Наиболее узнаваем для посетителей список с иконы Андрея Рублева "Святая троица", относящийся к XV веку.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Гости увидят также серебряный наперсный крест с одним из древнейших изображений преподобного, литургический прибор, выполненный по заказу Екатерины II, ковчег-мощевик с образами Сергия Радонежского и митрополита Алексия.

Кадило, представленное на выставке Преподобный Сергий Радонежский в Парадном вестибюле Оружейной палаты в Москве
6 из 10

Гости увидят также серебряный наперсный крест с одним из древнейших изображений преподобного, литургический прибор, выполненный по заказу Екатерины II, ковчег-мощевик с образами Сергия Радонежского и митрополита Алексия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Экспозиция охватывает временной период с первой трети XV по начало XX века.

Икона, представленная на выставке Преподобный Сергий Радонежский в Парадном вестибюле Оружейной палаты в Москве
7 из 10

Экспозиция охватывает временной период с первой трети XV по начало XX века.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Поражает великолепием золотая церковная утварь, созданная по заказу царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича.

Экспонаты, представленные на выставке Преподобный Сергий Радонежский в Парадном вестибюле Оружейной палаты в Москве
8 из 10

Поражает великолепием золотая церковная утварь, созданная по заказу царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Представленная на выставке икона "Преподобный Сергий Радонежский, с житием" — самый ранний житийный образ святого в рост и одно из выдающихся произведения московской живописи конца XV века.

Икона Преподобный Сергий с бытием, представленная на выставке Преподобный Сергий Радонежский в Парадном вестибюле Оружейной палаты в Москве
9 из 10

Представленная на выставке икона "Преподобный Сергий Радонежский, с житием" — самый ранний житийный образ святого в рост и одно из выдающихся произведения московской живописи конца XV века.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Выставка открывается для посетителей 23 сентября.

Девушка фотографирует экспонаты, представленные на выставке Преподобный Сергий Радонежский в Парадном вестибюле Оружейной палаты в Москве
10 из 10

Выставка открывается для посетителей 23 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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