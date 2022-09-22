Древние памятники и сокровища на выставке "Преподобный Сергий Радонежский"
Выставка "Преподобный Сергий Радонежский" приурочена к 600-летию обретения мощей святого и постройки Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.
Выставка "Преподобный Сергий Радонежский" приурочена к 600-летию обретения мощей святого и постройки Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.
По словам гендиректора музея-заповедника "Московский Кремль" Елены Гагариной, подобных выставок в этом году в музее еще не проводили.
По словам гендиректора музея-заповедника "Московский Кремль" Елены Гагариной, подобных выставок в этом году в музее еще не проводили.
Выставка раскрывает различные аспекты почитания преподобного Сергия и рассказывает о связях русских правителей с Троице-Сергиевым монастырем.
Выставка раскрывает различные аспекты почитания преподобного Сергия и рассказывает о связях русских правителей с Троице-Сергиевым монастырем.
Здесь представлено более 20 экспонатов, все они — из собрания Музеев Кремля.
Здесь представлено более 20 экспонатов, все они — из собрания Музеев Кремля.
Наиболее узнаваем для посетителей список с иконы Андрея Рублева "Святая троица", относящийся к XV веку.
Наиболее узнаваем для посетителей список с иконы Андрея Рублева "Святая троица", относящийся к XV веку.
Гости увидят также серебряный наперсный крест с одним из древнейших изображений преподобного, литургический прибор, выполненный по заказу Екатерины II, ковчег-мощевик с образами Сергия Радонежского и митрополита Алексия.
Гости увидят также серебряный наперсный крест с одним из древнейших изображений преподобного, литургический прибор, выполненный по заказу Екатерины II, ковчег-мощевик с образами Сергия Радонежского и митрополита Алексия.
Экспозиция охватывает временной период с первой трети XV по начало XX века.
Экспозиция охватывает временной период с первой трети XV по начало XX века.
Поражает великолепием золотая церковная утварь, созданная по заказу царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича.
Поражает великолепием золотая церковная утварь, созданная по заказу царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича.
Представленная на выставке икона "Преподобный Сергий Радонежский, с житием" — самый ранний житийный образ святого в рост и одно из выдающихся произведения московской живописи конца XV века.
Представленная на выставке икона "Преподобный Сергий Радонежский, с житием" — самый ранний житийный образ святого в рост и одно из выдающихся произведения московской живописи конца XV века.
Выставка открывается для посетителей 23 сентября.
Выставка открывается для посетителей 23 сентября.