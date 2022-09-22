https://ria.ru/20220922/produkty-1818670711.html

"Это скандал": стало известно, сколько еды выбрасывают в ЕС на фоне кризиса

"Это скандал": стало известно, сколько еды выбрасывают в ЕС на фоне кризиса - РИА Новости, 22.09.2022

"Это скандал": стало известно, сколько еды выбрасывают в ЕС на фоне кризиса

Ежегодно в ЕС выбрасывается около 153 миллионов тонн продовольствия, что вдвое превышает предыдущие оценки и на 15 миллионов тонн больше, чем размеры поставок... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:48

2022-09-22T13:48

2022-09-22T16:53

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ежегодно в ЕС выбрасывается около 153 миллионов тонн продовольствия, что вдвое превышает предыдущие оценки и на 15 миллионов тонн больше, чем размеры поставок продуктов, пишет британская The Guardian со ссылкой на отчет организации Feedback EU.По словам исследователей, количество пшеницы, выбрасываемой только в странах Евросоюза, равно примерно половине экспорта пшеницы Украины и четверти экспорта других видов зерна из ЕС."В период высоких цен на продовольствие и кризиса стоимости жизни это скандал, что ЕС потенциально выбрасывает больше продовольствия, чем импортирует. У ЕС сейчас есть прекрасная возможность установить юридически обязательные цели по сокращению вдвое пищевых отходов от фермы до вилки к 2030 году для решения проблемы изменения климата и повышения продовольственной безопасности", — возмутился директор Feedback EU Франк Мехильсен.Эксперты отмечают, что в прошлом месяце цены на продовольствие были на восемь процентов выше, чем год назад, что связывают с украинским кризисом. Однако многие исследователи подчеркивают высокие запросы Европейского континента."Все страны ЕС взяли на себя обязательство вдвое сократить пищевые отходы в рамках целей ООН в области устойчивого развития. Однако почти десять лет спустя они не добились многого, и наша экономика по-прежнему производит невероятно большое количество пищевых отходов", — отмечает Петр Барчак, старший специалист по политике Европейского экологического бюро (EEB).В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Согласно договоренностям, ООН обязуется содействовать снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Также предполагается создание алгоритма вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает. Также президент России Владимир Путин заявлял, что почти все зерно, которое было вывезено из Украины согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям, было направлено в страны ЕС, а не в нуждающиеся государства.

https://ria.ru/20220921/eksport-1818306351.html

https://ria.ru/20220911/krizis-1815986334.html

https://ria.ru/20220912/magaziny-1816343523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, украина, стамбул, россия, оон, евросоюз