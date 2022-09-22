Рейтинг@Mail.ru
"Это скандал": стало известно, сколько еды выбрасывают в ЕС на фоне кризиса - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220922/produkty-1818670711.html
"Это скандал": стало известно, сколько еды выбрасывают в ЕС на фоне кризиса
"Это скандал": стало известно, сколько еды выбрасывают в ЕС на фоне кризиса - РИА Новости, 22.09.2022
"Это скандал": стало известно, сколько еды выбрасывают в ЕС на фоне кризиса
Ежегодно в ЕС выбрасывается около 153 миллионов тонн продовольствия, что вдвое превышает предыдущие оценки и на 15 миллионов тонн больше, чем размеры поставок... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:48
2022-09-22T16:53
в мире
владимир путин
украина
стамбул
россия
оон
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783858868_0:77:2956:1740_1920x0_80_0_0_4629af25c4d4f53c03ef40cea1152335.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ежегодно в ЕС выбрасывается около 153 миллионов тонн продовольствия, что вдвое превышает предыдущие оценки и на 15 миллионов тонн больше, чем размеры поставок продуктов, пишет британская The Guardian со ссылкой на отчет организации Feedback EU.По словам исследователей, количество пшеницы, выбрасываемой только в странах Евросоюза, равно примерно половине экспорта пшеницы Украины и четверти экспорта других видов зерна из ЕС."В период высоких цен на продовольствие и кризиса стоимости жизни это скандал, что ЕС потенциально выбрасывает больше продовольствия, чем импортирует. У ЕС сейчас есть прекрасная возможность установить юридически обязательные цели по сокращению вдвое пищевых отходов от фермы до вилки к 2030 году для решения проблемы изменения климата и повышения продовольственной безопасности", — возмутился директор Feedback EU Франк Мехильсен.Эксперты отмечают, что в прошлом месяце цены на продовольствие были на восемь процентов выше, чем год назад, что связывают с украинским кризисом. Однако многие исследователи подчеркивают высокие запросы Европейского континента."Все страны ЕС взяли на себя обязательство вдвое сократить пищевые отходы в рамках целей ООН в области устойчивого развития. Однако почти десять лет спустя они не добились многого, и наша экономика по-прежнему производит невероятно большое количество пищевых отходов", — отмечает Петр Барчак, старший специалист по политике Европейского экологического бюро (EEB).В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Согласно договоренностям, ООН обязуется содействовать снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Также предполагается создание алгоритма вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает. Также президент России Владимир Путин заявлял, что почти все зерно, которое было вывезено из Украины согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям, было направлено в страны ЕС, а не в нуждающиеся государства.
https://ria.ru/20220921/eksport-1818306351.html
https://ria.ru/20220911/krizis-1815986334.html
https://ria.ru/20220912/magaziny-1816343523.html
украина
стамбул
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783858868_0:107:2256:1799_1920x0_80_0_0_95e92bb9e495c82e814e1dc7fe48d9b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, стамбул, россия, оон, евросоюз
В мире, Владимир Путин, Украина, Стамбул, Россия, ООН, Евросоюз
13:48 22.09.2022 (обновлено: 16:53 22.09.2022)
 
"Это скандал": стало известно, сколько еды выбрасывают в ЕС на фоне кризиса

The Guardian: страны Евросоюза выбрасывают продуктов больше, чем импортируют

© AP Photo / Martin MeissnerЖенщина в супермаркете в Германии
Женщина в супермаркете в Германии - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Женщина в супермаркете в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ежегодно в ЕС выбрасывается около 153 миллионов тонн продовольствия, что вдвое превышает предыдущие оценки и на 15 миллионов тонн больше, чем размеры поставок продуктов, пишет британская The Guardian со ссылкой на отчет организации Feedback EU.
По словам исследователей, количество пшеницы, выбрасываемой только в странах Евросоюза, равно примерно половине экспорта пшеницы Украины и четверти экспорта других видов зерна из ЕС.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 02:08
Дуда призвал соблюдать договоренности об экспорте зерна с Украины
"В период высоких цен на продовольствие и кризиса стоимости жизни это скандал, что ЕС потенциально выбрасывает больше продовольствия, чем импортирует. У ЕС сейчас есть прекрасная возможность установить юридически обязательные цели по сокращению вдвое пищевых отходов от фермы до вилки к 2030 году для решения проблемы изменения климата и повышения продовольственной безопасности", — возмутился директор Feedback EU Франк Мехильсен.
Эксперты отмечают, что в прошлом месяце цены на продовольствие были на восемь процентов выше, чем год назад, что связывают с украинским кризисом. Однако многие исследователи подчеркивают высокие запросы Европейского континента.
"Все страны ЕС взяли на себя обязательство вдвое сократить пищевые отходы в рамках целей ООН в области устойчивого развития. Однако почти десять лет спустя они не добились многого, и наша экономика по-прежнему производит невероятно большое количество пищевых отходов", — отмечает Петр Барчак, старший специалист по политике Европейского экологического бюро (EEB).
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 14:04
Вучич предрек мировой продуктовый кризис
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Согласно договоренностям, ООН обязуется содействовать снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Также предполагается создание алгоритма вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает. Также президент России Владимир Путин заявлял, что почти все зерно, которое было вывезено из Украины согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям, было направлено в страны ЕС, а не в нуждающиеся государства.
Магазин в Мадриде, Испания
12 сентября, 21:01
Испанские магазины не хотят фиксировать цены на базовые продукты, пишут СМИ
 
В миреВладимир ПутинУкраинаСтамбулРоссияООНЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала