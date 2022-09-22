13:48 22.09.2022 (обновлено: 16:53 22.09.2022)
"Это скандал": стало известно, сколько еды выбрасывают в ЕС на фоне кризиса
The Guardian: страны Евросоюза выбрасывают продуктов больше, чем импортируют
© AP Photo / Martin MeissnerЖенщина в супермаркете в Германии
© AP Photo / Martin Meissner
Женщина в супермаркете в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ежегодно в ЕС выбрасывается около 153 миллионов тонн продовольствия, что вдвое превышает предыдущие оценки и на 15 миллионов тонн больше, чем размеры поставок продуктов, пишет британская The Guardian со ссылкой на отчет организации Feedback EU.
По словам исследователей, количество пшеницы, выбрасываемой только в странах Евросоюза, равно примерно половине экспорта пшеницы Украины и четверти экспорта других видов зерна из ЕС.
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"В период высоких цен на продовольствие и кризиса стоимости жизни это скандал, что ЕС потенциально выбрасывает больше продовольствия, чем импортирует. У ЕС сейчас есть прекрасная возможность установить юридически обязательные цели по сокращению вдвое пищевых отходов от фермы до вилки к 2030 году для решения проблемы изменения климата и повышения продовольственной безопасности", — возмутился директор Feedback EU Франк Мехильсен.
Эксперты отмечают, что в прошлом месяце цены на продовольствие были на восемь процентов выше, чем год назад, что связывают с украинским кризисом. Однако многие исследователи подчеркивают высокие запросы Европейского континента.
"Все страны ЕС взяли на себя обязательство вдвое сократить пищевые отходы в рамках целей ООН в области устойчивого развития. Однако почти десять лет спустя они не добились многого, и наша экономика по-прежнему производит невероятно большое количество пищевых отходов", — отмечает Петр Барчак, старший специалист по политике Европейского экологического бюро (EEB).
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В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Согласно договоренностям, ООН обязуется содействовать снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Также предполагается создание алгоритма вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает. Также президент России Владимир Путин заявлял, что почти все зерно, которое было вывезено из Украины согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям, было направлено в страны ЕС, а не в нуждающиеся государства.