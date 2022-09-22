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В Генштабе заявили, что все отслужившие призывники будут уволены в срок - РИА Новости, 22.09.2022
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В Генштабе заявили, что все отслужившие призывники будут уволены в срок
В Генштабе заявили, что все отслужившие призывники будут уволены в срок - РИА Новости, 22.09.2022
В Генштабе заявили, что все отслужившие призывники будут уволены в срок
Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания, сообщил представитель Главного... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T20:28
2022-09-22T20:28
вооруженные силы рф
россия
генштаб вс россии
безопасность
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания", - сказал он.
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вооруженные силы рф, россия, генштаб вс россии, безопасность
Вооруженные силы РФ, Россия, Генштаб ВС России, Безопасность
20:28 22.09.2022
 
В Генштабе заявили, что все отслужившие призывники будут уволены в срок

Генштаб: призывники, чей срок службы истек, будут направлены к местам проживания в срок

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкПризывники
Призывники - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Призывники. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания", - сказал он.
Нашивки на военную форму - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 20:23
Генштаб заявил, что предстоящий призыв не связан со спецоперацией
 
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