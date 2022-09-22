https://ria.ru/20220922/prizyvniki-1818794156.html
В Генштабе заявили, что все отслужившие призывники будут уволены в срок
В Генштабе заявили, что все отслужившие призывники будут уволены в срок - РИА Новости, 22.09.2022
В Генштабе заявили, что все отслужившие призывники будут уволены в срок
Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания, сообщил представитель Главного... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T20:28
2022-09-22T20:28
2022-09-22T20:28
вооруженные силы рф
россия
генштаб вс россии
безопасность
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания", - сказал он.
https://ria.ru/20220922/prizyv-1818793488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, россия, генштаб вс россии, безопасность
Вооруженные силы РФ, Россия, Генштаб ВС России, Безопасность
В Генштабе заявили, что все отслужившие призывники будут уволены в срок
Генштаб: призывники, чей срок службы истек, будут направлены к местам проживания в срок