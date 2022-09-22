https://ria.ru/20220922/prizyvniki-1818794156.html

В Генштабе заявили, что все отслужившие призывники будут уволены в срок

В Генштабе заявили, что все отслужившие призывники будут уволены в срок - РИА Новости, 22.09.2022

В Генштабе заявили, что все отслужившие призывники будут уволены в срок

Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания, сообщил представитель Главного... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T20:28

2022-09-22T20:28

2022-09-22T20:28

вооруженные силы рф

россия

генштаб вс россии

безопасность

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания", - сказал он.

https://ria.ru/20220922/prizyv-1818793488.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы рф, россия, генштаб вс россии, безопасность