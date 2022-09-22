Утверждены правила отбора услуг для оцифровки на платформе "Мой экспорт"
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство России утвердило правила отбора услуг, которые могут предоставляться в электронном виде на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), соответствующее постановление, которое вступит в силу с 1 января 2023 года, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Постановление закрепляет порядок отбора услуг, подлежащих цифровизации, а также разработки календарных планов реализации таких сервисов на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), четко определяя роли межведомственной рабочей группы по вопросу формирования цифровой экосистемы для поддержки экспорта и РЭЦ в этом процессе", - объясняет Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
Принятие этого документа поможет своевременно отвечать на запросы бизнес-сообщества по цифровизации наиболее востребованных услуг, сделает процедуру более понятной экспортерам и сократит административные издержки.
Для того, чтобы обеспечить проведение отбора заявок на цифровизацию услуг в 2023-2024 году, РЭЦ уже разрабатывает методику ранжирования заявок, а также порядок их отбора.
"Постановление закрепляет порядок отбора услуг, подлежащих цифровизации, а также разработки календарных планов реализации таких сервисов на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), четко определяя роли межведомственной рабочей группы по вопросу формирования цифровой экосистемы для поддержки экспорта и РЭЦ в этом процессе", - объясняет Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
Принятие этого документа поможет своевременно отвечать на запросы бизнес-сообщества по цифровизации наиболее востребованных услуг, сделает процедуру более понятной экспортерам и сократит административные издержки.
Для того, чтобы обеспечить проведение отбора заявок на цифровизацию услуг в 2023-2024 году, РЭЦ уже разрабатывает методику ранжирования заявок, а также порядок их отбора.