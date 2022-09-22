https://ria.ru/20220922/pravila-1818777669.html

Утверждены правила отбора услуг для оцифровки на платформе "Мой экспорт"

Утверждены правила отбора услуг для оцифровки на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 22.09.2022

Утверждены правила отбора услуг для оцифровки на платформе "Мой экспорт"

Правительство России утвердило правила отбора услуг, которые могут предоставляться в электронном виде на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"),... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T19:04

2022-09-22T19:04

2022-09-22T19:04

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

михаил мишустин

экономика

технологии

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство России утвердило правила отбора услуг, которые могут предоставляться в электронном виде на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), соответствующее постановление, которое вступит в силу с 1 января 2023 года, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин."Постановление закрепляет порядок отбора услуг, подлежащих цифровизации, а также разработки календарных планов реализации таких сервисов на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), четко определяя роли межведомственной рабочей группы по вопросу формирования цифровой экосистемы для поддержки экспорта и РЭЦ в этом процессе", - объясняет Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Принятие этого документа поможет своевременно отвечать на запросы бизнес-сообщества по цифровизации наиболее востребованных услуг, сделает процедуру более понятной экспортерам и сократит административные издержки.Для того, чтобы обеспечить проведение отбора заявок на цифровизацию услуг в 2023-2024 году, РЭЦ уже разрабатывает методику ранжирования заявок, а также порядок их отбора.

https://ria.ru/20220920/programma-1818229834.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, михаил мишустин, экономика, технологии