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Утверждены правила отбора услуг для оцифровки на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 22.09.2022
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Утверждены правила отбора услуг для оцифровки на платформе "Мой экспорт"
Утверждены правила отбора услуг для оцифровки на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 22.09.2022
Утверждены правила отбора услуг для оцифровки на платформе "Мой экспорт"
Правительство России утвердило правила отбора услуг, которые могут предоставляться в электронном виде на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"),... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:04
2022-09-22T19:04
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
михаил мишустин
экономика
технологии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство России утвердило правила отбора услуг, которые могут предоставляться в электронном виде на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), соответствующее постановление, которое вступит в силу с 1 января 2023 года, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин."Постановление закрепляет порядок отбора услуг, подлежащих цифровизации, а также разработки календарных планов реализации таких сервисов на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), четко определяя роли межведомственной рабочей группы по вопросу формирования цифровой экосистемы для поддержки экспорта и РЭЦ в этом процессе", - объясняет Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Принятие этого документа поможет своевременно отвечать на запросы бизнес-сообщества по цифровизации наиболее востребованных услуг, сделает процедуру более понятной экспортерам и сократит административные издержки.Для того, чтобы обеспечить проведение отбора заявок на цифровизацию услуг в 2023-2024 году, РЭЦ уже разрабатывает методику ранжирования заявок, а также порядок их отбора.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, михаил мишустин, экономика, технологии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Технологии
19:04 22.09.2022
 

Утверждены правила отбора услуг для оцифровки на платформе "Мой экспорт"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство России утвердило правила отбора услуг, которые могут предоставляться в электронном виде на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), соответствующее постановление, которое вступит в силу с 1 января 2023 года, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Постановление закрепляет порядок отбора услуг, подлежащих цифровизации, а также разработки календарных планов реализации таких сервисов на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), четко определяя роли межведомственной рабочей группы по вопросу формирования цифровой экосистемы для поддержки экспорта и РЭЦ в этом процессе", - объясняет Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).

Принятие этого документа поможет своевременно отвечать на запросы бизнес-сообщества по цифровизации наиболее востребованных услуг, сделает процедуру более понятной экспортерам и сократит административные издержки.

Для того, чтобы обеспечить проведение отбора заявок на цифровизацию услуг в 2023-2024 году, РЭЦ уже разрабатывает методику ранжирования заявок, а также порядок их отбора.
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияМихаил МишустинЭкономикаТехнологии
 
 
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