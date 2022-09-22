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В Кремле назвали вручение повесток задержанным на акциях протеста законным

В Кремле назвали вручение повесток задержанным на акциях протеста законным - РИА Новости, 22.09.2022

В Кремле назвали вручение повесток задержанным на акциях протеста законным

Вручение повесток задержанным на митингах не противоречит закону, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:14

2022-09-22T13:14

2022-09-22T13:34

дмитрий песков

общество

россия

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Вручение повесток задержанным на митингах не противоречит закону, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Она не противоречит закону. И поэтому нет никакого нарушения прав", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, оправдана ли практика вручения повесток задержанным на антивоенных митингах.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. По заверению министра обороны, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации нынешние призывники.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, общество, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии