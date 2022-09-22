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В Кремле назвали вручение повесток задержанным на акциях протеста законным - РИА Новости, 22.09.2022
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В Кремле назвали вручение повесток задержанным на акциях протеста законным
В Кремле назвали вручение повесток задержанным на акциях протеста законным - РИА Новости, 22.09.2022
В Кремле назвали вручение повесток задержанным на акциях протеста законным
Вручение повесток задержанным на митингах не противоречит закону, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:14
2022-09-22T13:34
дмитрий песков
общество
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Вручение повесток задержанным на митингах не противоречит закону, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Она не противоречит закону. И поэтому нет никакого нарушения прав", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, оправдана ли практика вручения повесток задержанным на антивоенных митингах.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. По заверению министра обороны, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации нынешние призывники.
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дмитрий песков, общество, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Дмитрий Песков, Общество, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
13:14 22.09.2022 (обновлено: 13:34 22.09.2022)
 
В Кремле назвали вручение повесток задержанным на акциях протеста законным

Песков: вручение повесток задержанным на акциях протеста не противоречит закону

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВоенкомат
Военкомат - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Вручение повесток задержанным на митингах не противоречит закону, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Она не противоречит закону. И поэтому нет никакого нарушения прав", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, оправдана ли практика вручения повесток задержанным на антивоенных митингах.
Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
В ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. По заверению министра обороны, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации нынешние призывники.
 
Дмитрий ПесковОбществоРоссияВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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