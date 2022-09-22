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Глава Якутии дал ряд поручений призывной комиссии по частичной мобилизации

Глава Якутии дал ряд поручений призывной комиссии по частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022

Глава Якутии дал ряд поручений призывной комиссии по частичной мобилизации

Глава Якутии Айсен Николаев сделал ряд поручений призывной комиссии по частичной мобилизации граждан, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T06:57

2022-09-22T06:57

2022-09-22T12:12

айсен николаев

россия

украина

частичная мобилизация в россии

якутск

сергей шойгу

общество

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 22 сен – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев сделал ряд поручений призывной комиссии по частичной мобилизации граждан, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.В России указом президента объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Пресс-служба отмечает, что в четверг Николаев провел заседание призывной комиссии, которую он возглавляет с 2018 года."В ходе совещания отраслевым министерствам и управлениям федеральных органов поручено организовать транспортировку призываемых по мобилизации до призывных пунктов в городе Якутске, обеспечить работу медицинских комиссий, соблюдение общественного правопорядка и противопожарной безопасности на призывных пунктах", - сказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что Николаев призвал чиновников региона включиться в работу в связи с объявленной в стране частичной мобилизацией и поручил пересмотреть планируемые праздничные мероприятия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

айсен николаев, россия, украина, частичная мобилизация в россии, якутск, сергей шойгу, общество