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Глава Якутии дал ряд поручений призывной комиссии по частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
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Глава Якутии дал ряд поручений призывной комиссии по частичной мобилизации
Глава Якутии дал ряд поручений призывной комиссии по частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
Глава Якутии дал ряд поручений призывной комиссии по частичной мобилизации
Глава Якутии Айсен Николаев сделал ряд поручений призывной комиссии по частичной мобилизации граждан, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T06:57
2022-09-22T12:12
айсен николаев
россия
украина
частичная мобилизация в россии
якутск
сергей шойгу
общество
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 22 сен – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев сделал ряд поручений призывной комиссии по частичной мобилизации граждан, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.В России указом президента объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Пресс-служба отмечает, что в четверг Николаев провел заседание призывной комиссии, которую он возглавляет с 2018 года."В ходе совещания отраслевым министерствам и управлениям федеральных органов поручено организовать транспортировку призываемых по мобилизации до призывных пунктов в городе Якутске, обеспечить работу медицинских комиссий, соблюдение общественного правопорядка и противопожарной безопасности на призывных пунктах", - сказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что Николаев призвал чиновников региона включиться в работу в связи с объявленной в стране частичной мобилизацией и поручил пересмотреть планируемые праздничные мероприятия.
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айсен николаев, россия, украина, частичная мобилизация в россии, якутск, сергей шойгу, общество
Айсен Николаев, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Якутск, Сергей Шойгу, Общество, Республика Саха (Якутия)
06:57 22.09.2022 (обновлено: 12:12 22.09.2022)
 
Глава Якутии дал ряд поручений призывной комиссии по частичной мобилизации

Глава Якутии Николаев дал ряд поручений призывной комиссии по частичной мобилизации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЯКУТСК, 22 сен – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев сделал ряд поручений призывной комиссии по частичной мобилизации граждан, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
В России указом президента объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Пресс-служба отмечает, что в четверг Николаев провел заседание призывной комиссии, которую он возглавляет с 2018 года.
"В ходе совещания отраслевым министерствам и управлениям федеральных органов поручено организовать транспортировку призываемых по мобилизации до призывных пунктов в городе Якутске, обеспечить работу медицинских комиссий, соблюдение общественного правопорядка и противопожарной безопасности на призывных пунктах", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Николаев призвал чиновников региона включиться в работу в связи с объявленной в стране частичной мобилизацией и поручил пересмотреть планируемые праздничные мероприятия.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в РоссииЯкутскСергей ШойгуОбщество
 
 
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