https://ria.ru/20220922/politika-1818694180.html

"Россия сделала меня дипломатом". Москва одобрила нового посла США

"Россия сделала меня дипломатом". Москва одобрила нового посла США - РИА Новости, 22.09.2022

"Россия сделала меня дипломатом". Москва одобрила нового посла США

Белый дом готов прислать в Россию нового посла — бывшую главу американской дипмиссии в Армении Линн Трейси. В Москве не возражают. Она станет первой женщиной на РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:47

2022-09-22T15:47

2022-09-22T16:36

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сергей рябков

россия

сша

москва

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Белый дом готов прислать в Россию нового посла — бывшую главу американской дипмиссии в Армении Линн Трейси. В Москве не возражают. Она станет первой женщиной на этом посту. О том, что о ней известно, — в материале РИА Новости."Надежд нет"Россия дала агреман (в переводе с французского — "согласие") на назначение Линн Трейси, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.Она не понаслышке знает о России: изучала советологию в Университете Джорджии, с 1987-го по 1990-й работала в американском посольстве в Москве. "Этот опыт повлиял на мой выбор профессии. Россия сделала меня дипломатом", — говорила Трейси.После кратковременного возвращения в США в 1990-м она занимала различные дипломатические должности в Центральной и Южной Азии, в американском Бюро по делам Европы и Евразии — была координатором по Грузии, потом и по Казахстану. В 2010-х снова осела в США, дослужилась до заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии.Трейси временно возглавляла посольство в Москве в период ротации в 2014-м, когда Майкла Макфола сменил Джон Теффт. До 2017-го была замглавы дипмиссии.В те времена посетила некоторые российские регионы, в том числе Бурятию и Якутию, высказывалась о российско-американских отношениях. Так, признавая серьезность разногласий, Трейси настаивала на том, что Вашингтону и Москве нужно совместно решать множество задач. "Это и Ирак, и Сирия, и противостояние терроризму. Это общие проблемы", — говорила она в 2015-м.По поводу России и Украины отмечала, что "медиа обоих государств в данный момент формируют друг из друга образ врага".В 2017-м Трейси оказалась в списке дипломатов, которых депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров призвал выслать из страны. Во избежание эскалации Белый дом вернул ее на родину.Армянское фиаско и "ссылка" в РоссиюВ США она работала старшим советником по делам России — в уже знакомом ей Бюро по делам Европы и Евразии. Дональд Трамп, придя к власти, отправил ее послом в Армению. В Ереване особого успеха не снискала. Местный политический истеблишмент возмущался тем, что Трейси избегала говорить о турецком геноциде армян. Американские СМИ связывали это с прямой установкой Белого дома: якобы послу запрещали затрагивать чувствительную тему, чтобы не раздражать лишний раз Турцию — партнера США по НАТО.Обвиняли Трейси и в поддержке разного рода цветных революций. А слухи о том, что премьер Армении Никол Пашинян — ставленник Вашингтона, били и по ее репутации.При обострении конфликта в Нагорном Карабахе в 2019-м и в 2020-м она ничем себя не проявила. В этом году пыталась сыграть более серьезную роль, призвав к мирным переговорам и даже наконец упомянув геноцид армян в Османской империи. Но, по всей видимости, было уже слишком поздно. И Трейси уготовили пост в России.В Кремле на ее счет никаких иллюзий нет. Межгосударственные отношения не улучшатся. Еще в начале сентября Дмитрий Песков заметил: "Вряд ли можно связывать какие-то надежды с новым послом США в Москве".Многоступенчатая процедураНадо сказать, что агреман — только предварительное согласие, означающее в данном случае, что Россия готова видеть Трейси в качестве руководителя дипмиссии. Решающее слово — за американским сенатом (верхняя палата конгресса).Как показывает практика, сенат обычно не спешит. Дональд Трамп номинировал Трейси на должность посла в Армении 28 сентября 2018-го, но ее одобрили лишь в январе следующего года. К исполнению обязанностей она приступила только 1 марта 2019-го.Впрочем, сейчас все может быть иначе. Предыдущий посол Джон Салливан сложил полномочия три недели назад. Его обязанности с 4 сентября временно исполняет заместитель Элизабет Руд, однако Госдеп не любит долгих переходных периодов. Тем более что у Трейси внушительный опыт работы именно на постсоветском пространстве. Ее скорейшее назначение — в интересах Вашингтона.

https://ria.ru/20220831/ssha-1813419172.html

https://ria.ru/20220914/posol-1816809756.html

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей рябков, россия, сша, москва