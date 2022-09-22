https://ria.ru/20220922/politika-1818483304.html

Против всех. Варшава продолжает раскалывать Евросоюз

Против всех. Варшава продолжает раскалывать Евросоюз - РИА Новости, 22.09.2022

Против всех. Варшава продолжает раскалывать Евросоюз

Польша потребовала от Германии репараций и не собирается этим ограничиваться. В планах, по данным польских СМИ, — "возвращение" некоторых чешских территорий... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T08:00

2022-09-22T08:00

2022-09-22T08:10

в мире

анджей дуда

беата шидло

ярослав качиньский

варшава

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польша

евросоюз

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Польша потребовала от Германии репараций и не собирается этим ограничиваться. В планах, по данным польских СМИ, — "возвращение" некоторых чешских территорий. Президент Анджей Дуда заявил также о намерении добиться компенсации от России. О том, почему поляки повышают ставки в международных спорах, — в материале РИА Новости."Оправданная сумма"Германия оккупировала Польшу в 1939-м, и до 1944-го погибли, по официальным данным, не менее пяти миллионов поляков (почти 20 процентов населения).О репарациях говорят давно. В 2018-м премьер-министр Беата Шидло заявила, что Польша как жертва Второй мировой вправе рассчитывать на "справедливость". Вскоре назвали и сумму: не менее 850 миллиардов долларов. "Речь идет об очень большой, но оправданной компенсации за военные преступления, разрушенные города, деревни, утерянный демографический потенциал страны", — объяснил депутат сейма Аркадиуш Муларчик. Но вопрос все же отложили на будущее.На сей раз в Варшаве претендуют на 6,2 триллиона злотых (порядка 1,32 триллиона долларов). Ярослав Качиньский, глава правящей партии "Право и справедливость" ("ПиС"), которая и предложила задокументировать требования, отметил: по большей части это "компенсация за гибель более 5,2 миллиона польских граждан".Причем такой результат получили "консервативным способом". То есть с поправкой на инфляцию за 70 лет могло быть и больше.В середине сентября сейм подавляющим большинством голосов одобрил инициативу правительства. На оформление официальной ноты выделили год.Противоречивая инициативаХотя сумма, по словам поляков, "щадящая", в Берлине очень недовольны. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что вопрос о выплатах закрыт.Немецкая позиция в этом последовательна и неизменна. Дело в том, что после войны Польша получала репарации, однако в 1953-м сама отказалась от них.Варшава парирует тем, что это было решение Польской Народной Республики, сателлита Советского Союза. Сейчас этих государств вообще не существует, как и ГДР, участвовавшей в соглашении. Значит, все это не имеет юридической силы.Однако не только Германия против выплат. Согласно исследованию Центра изучения общественного мнения United Surveys, требования в ФРГ поддерживают менее половины поляков — 47,2 процента. В основном это электорат правящей партии. По мнению 37 процентов, претензии необоснованные. Более 15 процентов еще не определились.Манипулируя общественным мнением, Варшава ссылается на другие данные того же United Surveys: 90 процентов французов и 85 процентов немцев признают Польшу жертвой Второй мировой войны. Однако вопрос о том, согласны ли немцы оплачивать польские потери из госказны, там не поднимался.Наконец, ситуацию усугубляет то, что Варшава собирается взыскать деньги и с России. Эта тема тоже не новая. Несколько лет назад заместитель главы польского МИД Павел Яблонский говорил о "безоговорочном праве" на выплаты от Москвы. Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова тогда призвала его "перестать шаромыжничать".Но недавно об этом вновь заговорил президент Анджей Дуда. "Я считаю, что репарации мы должны требовать и от России", — подчеркнул он в интервью, комментируя претензии к Германии."В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков заходится в каком-то нездравом политическом экстремизме. <…> Осложняют контакты своей страны не только с Россией, там уже трудно что-то усложнить, там все предельно усложнилось, но и усложняют свои интересы со своими союзниками, я имею в виду ситуацию с Германией", — отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Территориальные претензииСознательное ухудшение отношений с союзниками подтверждает не только немецкий пример. Так, в конце февраля прошлого года правительство Чехии подало в Европейский суд иск против Польши в связи с угольной шахтой "Туров" в польском городе Богатыня недалеко от чешской границы.По мнению Праги, угледобыча в приграничном регионе лишила местных фермеров воды и наносит серьезный ущерб экологии. В сентябре 2021-го суд Евросоюза в Люксембурге принял решение в пользу Чехии, обязав Польшу выплачивать 500 тысяч евро в год — пока не закроют шахту.Споры продолжаются, но Варшава теперь надеется надавить на Прагу с другого фланга. Как сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на письмо депутата "ПиС" Ярослава Краевского, польское правительство намерено потребовать от Чехии 368 гектаров земли. "Именно столько Прага должна вернуть Варшаве в качестве компенсации несправедливого разграничения польско-чехословацкой границы в 1950-х", — утверждает парламентарий.Поляки давно пытались это урегулировать. "С 1992-го действовала польско-чешская пограничная комиссия, а в 2005-м правительство Чехии даже предложило финансовую компенсацию, но Польша ее отвергла", — напоминает Краевский.Ответ из Праги на встречные предложения был "размытым", говорит он, поэтому пора действовать более решительно.В поисках замороженных активовПо мнению депутата Европарламента от оппозиционной польской партии "Гражданская платформа" Яна Ольбрихта, "ПиС" в условиях боевых действий на Украине выбрала "наихудший момент" для споров с соседями и партнерами по ЕС.Однако Варшава постоянно пытается использовать украинский конфликт в своих интересах. Приняв наибольшее число беженцев, поляки под этим предлогом требуют возобновить выплаты из ЕС, замороженные из-за не понравившихся Брюсселю судебных и социальных реформ и общей несговорчивости по общеевропейским вопросам.Пока попытки Польши надавить на ЕС через ту же Германию или Чехию успехом не увенчались. То, что даже на отправку в Берлин ноты о репарациях отвели год, свидетельствует о расчетах на некий закулисный торг. Вероятно, поляки будут саботировать некоторые решения Евросоюза, пока не добьются территориальных или денежных уступок. "Перетягивание каната" идет с переменным успехом. Но затормозить работу ЕС Варшава вполне может.

https://ria.ru/20220914/reparatsii-1816852005.html

https://ria.ru/20220916/sholts-1817198508.html

https://ria.ru/20220919/reparatsii-1817804499.html

https://ria.ru/20220908/polsha-1815435837.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/polsha-1818196884.html

варшава

германия

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в мире, анджей дуда, беата шидло, ярослав качиньский, варшава, германия, польша, евросоюз, право и справедливость, европейский суд