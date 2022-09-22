https://ria.ru/20220922/pogoda-1818590866.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 22.09.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 15 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T08:25
2022-09-22T08:25
2022-09-22T08:25
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 15 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В течение дня условия будут определяться влиянием циклонической депрессии Балканского происхождения, поэтому облачно, с прояснениями, пройдёт небольшой дождь, не более 1-2 миллиметров осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. В столице плюс 13 - плюс 15, в Подмосковье плюс 11 - плюс 16, что укладывается в рамки климатической нормы последней декады сентября", - рассказал Тишковец.По его словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220909/poteplenie-1815551258.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), погода
Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик Тишковец: в Москве в четверг ожидается дождь и до плюс 15 градусов