https://ria.ru/20220922/pogoda-1818590866.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 22.09.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 15 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T08:25

2022-09-22T08:25

2022-09-22T08:25

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 15 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В течение дня условия будут определяться влиянием циклонической депрессии Балканского происхождения, поэтому облачно, с прояснениями, пройдёт небольшой дождь, не более 1-2 миллиметров осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. В столице плюс 13 - плюс 15, в Подмосковье плюс 11 - плюс 16, что укладывается в рамки климатической нормы последней декады сентября", - рассказал Тишковец.По его словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220909/poteplenie-1815551258.html

москва

московская область (подмосковье)

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), погода