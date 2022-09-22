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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 22.09.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 22.09.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 15 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T08:25
2022-09-22T08:25
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 15 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В течение дня условия будут определяться влиянием циклонической депрессии Балканского происхождения, поэтому облачно, с прояснениями, пройдёт небольшой дождь, не более 1-2 миллиметров осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. В столице плюс 13 - плюс 15, в Подмосковье плюс 11 - плюс 16, что укладывается в рамки климатической нормы последней декады сентября", - рассказал Тишковец.По его словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), погода
Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
08:25 22.09.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик Тишковец: в Москве в четверг ожидается дождь и до плюс 15 градусов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Московский международный деловой центр "Москва-Сити" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 15 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня условия будут определяться влиянием циклонической депрессии Балканского происхождения, поэтому облачно, с прояснениями, пройдёт небольшой дождь, не более 1-2 миллиметров осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. В столице плюс 13 - плюс 15, в Подмосковье плюс 11 - плюс 16, что укладывается в рамки климатической нормы последней декады сентября", - рассказал Тишковец.
По его словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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Евгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Погода
 
 
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