Рейтинг@Mail.ru
Число жертв после обстрела рынка в Донецке достигло шести - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/pogibshie-1818665516.html
Число жертв после обстрела рынка в Донецке достигло шести
Число жертв после обстрела рынка в Донецке достигло шести - РИА Новости, 22.09.2022
Число жертв после обстрела рынка в Донецке достигло шести
Число жертв из-за обстрела Крытого рынка в Донецке достигло шести, раненых тоже шесть, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:31
2022-09-22T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818653479_3:0:2549:1432_1920x0_80_0_0_a4306fec00e73a9d2b3c8d37291083cb.jpg
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Число жертв из-за обстрела Крытого рынка в Донецке достигло шести, раненых тоже шесть, заявил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации при обстреле Крытого рынка погибли шесть человек, шесть человек получили ранения. Данные о жертвах продолжают поступать", - сообщает Кулемзин в своем Telegram-канале.
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места ударов ВСУ по центру Донецка
Кадры РИА Новости с места украинских ударов по центру Донецка. Наши корреспонденты фиксируют прямые попадания в крытый рынок. Уничтожен автобус.
2022-09-22T13:31
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818653479_322:0:2231:1432_1920x0_80_0_0_b3d3e8c61b231dc0b439d7437bc1f9af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР)
Число жертв после обстрела рынка в Донецке достигло шести
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Число жертв из-за обстрела Крытого рынка в Донецке достигло шести, раненых тоже шесть, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
2022-09-22T13:31
true
PT0M50S
13:31 22.09.2022 (обновлено: 13:32 22.09.2022)
 
Число жертв после обстрела рынка в Донецке достигло шести

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что число погибших при обстреле рынка достигла шести

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео очевидца
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео очевидца
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео очевидца
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Число жертв из-за обстрела Крытого рынка в Донецке достигло шести, раненых тоже шесть, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации при обстреле Крытого рынка погибли шесть человек, шесть человек получили ранения. Данные о жертвах продолжают поступать", - сообщает Кулемзин в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала