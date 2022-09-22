https://ria.ru/20220922/pogibshie-1818665516.html

Число жертв после обстрела рынка в Донецке достигло шести

Число жертв после обстрела рынка в Донецке достигло шести - РИА Новости, 22.09.2022

Число жертв после обстрела рынка в Донецке достигло шести

Число жертв из-за обстрела Крытого рынка в Донецке достигло шести, раненых тоже шесть, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:31

2022-09-22T13:31

2022-09-22T13:32

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Число жертв из-за обстрела Крытого рынка в Донецке достигло шести, раненых тоже шесть, заявил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации при обстреле Крытого рынка погибли шесть человек, шесть человек получили ранения. Данные о жертвах продолжают поступать", - сообщает Кулемзин в своем Telegram-канале.

донецк (днр)

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Кадры с места ударов ВСУ по центру Донецка Кадры РИА Новости с места украинских ударов по центру Донецка. Наши корреспонденты фиксируют прямые попадания в крытый рынок. Уничтожен автобус. 2022-09-22T13:31 true PT0M50S

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Влада Копылова

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