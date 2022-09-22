https://ria.ru/20220922/pogibshie-1818665516.html
Число жертв после обстрела рынка в Донецке достигло шести
Число жертв после обстрела рынка в Донецке достигло шести - РИА Новости, 22.09.2022
Число жертв после обстрела рынка в Донецке достигло шести
Число жертв из-за обстрела Крытого рынка в Донецке достигло шести, раненых тоже шесть, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:31
2022-09-22T13:31
2022-09-22T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Число жертв из-за обстрела Крытого рынка в Донецке достигло шести, раненых тоже шесть, заявил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации при обстреле Крытого рынка погибли шесть человек, шесть человек получили ранения. Данные о жертвах продолжают поступать", - сообщает Кулемзин в своем Telegram-канале.
донецк (днр)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места ударов ВСУ по центру Донецка
Кадры РИА Новости с места украинских ударов по центру Донецка. Наши корреспонденты фиксируют прямые попадания в крытый рынок. Уничтожен автобус.
2022-09-22T13:31
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР)
13:31 22.09.2022 (обновлено: 13:32 22.09.2022)
Число жертв после обстрела рынка в Донецке достигло шести
Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что число погибших при обстреле рынка достигла шести