https://ria.ru/20220922/podrostki-1818790564.html

В Нижегородской области откроют два подростковых центра

В Нижегородской области откроют два подростковых центра - РИА Новости, 22.09.2022

В Нижегородской области откроют два подростковых центра

Два подростковых центра создают в Нижегородской области в рамках реализации стратегической программы "Подростки России", заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T20:04

2022-09-22T20:04

2022-09-22T20:04

нижегородская область

общество

глеб никитин

нижегородская область

россия

нижний новгород

подростки

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Два подростковых центра создают в Нижегородской области в рамках реализации стратегической программы "Подростки России", заявил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в четверг провели рабочую встречу в Нижнем Новгороде.Никитин рассказал, что в регионе проводится активная работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 2022 году индивидуальная работа проведена с более чем 5 тысячами несовершеннолетних, которые состоят на профилактическом учёте различных видов. По итогам с учёта снято более трети ребят."Мы первый регион, который открыл центр наставничества для подростков "Хулиганодом" (место, где подростки с непростой судьбой могут найти себе доброго наставника, пройти бесплатные мастер-классы или провести время за чтением книг – ред.). Благотворительный фонд "Жизнь без границ" организовал в Нижегородской области работу четырех центров "Хулиганодом" за счёт привлечения грантовых средств. Там дети могут получить недостающие им внимание и поддержку – психологическую, юридическую, социальную, информационную", - приводит пресс-служба правительства региона слова Никитина.С июля 2019 года благотворительный фонд "Жизнь без границ" стал ресурсным центром наставничества над детьми и подростками, находящимися в социально опасном положении, создана Академия наставничества в Нижегородской области. Для дальнейшей работы по снижению уровня антисоциального, противоправного и деструктивного поведения подростков принято решение о создании специализированных центров уже на базе государственных учреждений."В рамках реализации стратегической программы "Подростки России" в регионе создаются два подростковых центра. Работать в них будут специально обученные сотрудники, которые войдут в состав наших детских учреждений, под методическим руководством НКО", - сказал Никитин.Детский омбудсмен сообщила, что намерена посетить один из этих центров и пообщаться с командой, которая там будет работать. "Мы со своей стороны нашли внебюджетные средства и готовы помочь с ремонтом, полностью обеспечим техникой, специальным оборудованием для мастерских. Готовы также обучать и сопровождать специалистов центров. Нам важно, чтобы ваш опыт "Хулиганодома" лег в основу работы других субъектов. Сейчас у нас 14 пилотных регионов, программа постепенно движется, но вы передовики, и то, что вы делаете, - для многих большой пример", - приводятся в сообщении слова Львовой-Беловой.Никитин также рассказал об основных результатах реализации пилотного проекта по профилактике социального сиротства в Нижегородской области и о развитии системы помощи семье и детям в регионе в целом. Для предупреждения социального сиротства в Нижегородской области работает почти 50 социальных учреждений. К работе подключены и социально ориентированные НКО. "Между правительством Нижегородской области и 15 такими организациями подписаны и реализуются соглашения о взаимодействии в сфере соцподдержки различных категорий семей и детей для повышения в общественном сознании статуса семьи, материнства и детства, а также для поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20220916/klassy-1817375925.html

https://ria.ru/20220902/kreml-1814091604.html

https://ria.ru/20220920/briks-1818067093.html

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Владимир Лаврентьев

общество, глеб никитин, нижегородская область, россия, нижний новгород, подростки