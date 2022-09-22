https://ria.ru/20220922/plita-1818579412.html

Иностранцы позавидовали россиянам, посмотрев видео с газовой плитой

Иностранцы позавидовали россиянам, посмотрев видео с газовой плитой - РИА Новости, 22.09.2022

Иностранцы позавидовали россиянам, посмотрев видео с газовой плитой

Пользователи Reddit отреагировали на трансляцию жителя Ростова-на-Дону в Twitch, на которой демонстрировалась круглосуточно работающая газовая плита. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T02:54

2022-09-22T02:54

2022-09-22T02:54

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Пользователи Reddit отреагировали на трансляцию жителя Ростова-на-Дону в Twitch, на которой демонстрировалась круглосуточно работающая газовая плита.Ранее россиянин с ником russiangas1 запустил на сервисе трансляцию с газовой плитой. Судя по архиву записей, мужчина не отключал газ, даже когда уходил на работу. В такие моменты он оставлял одну конфорку, когда же находился дома — включал все четыре. В описании к каналу говорится, что "Русский парень тратит газ сколько хочет всего за 1,44 евро в месяц". Впоследствии Twitch заблокировал канал россиянина из-за "нарушения правил сообщества или условий продаж".Канал ростовчанина заметили пользователи Reddit, которые стали активно обсуждать месячную цену за газ в России."Я какое-то время жил в общаге Высшей школы экономики в Москве — 1 125 рублей в месяц (18 долларов США), нормальная кухня и ванная. Электричество и вода вообще бесплатно… У меня на родине (Таиланд) общежитие обходилось мне в 18 000 рублей (295 долларов США)", - заявил пользователь KaMeLRo."А здесь, в Канаде, общага будет стоить две тысячи долларов в месяц, причем электричество и отопление оплачивается отдельно", - заметил Feta__Cheese."А у нас в Чехии комнатную температуру на работе и в школе снизили до 17 градусов", - пожаловался Prox005."Нет, это правда смешно. Мы в Британии отваливаем по 1,44 евро в минуту!" – посетовал JackstaWRX."Здесь, в Голландии, счет за газ скакнул от 100 евро за 600. Это серьезная проблема, люди страдают", - написал Crandoge."Сами виноваты. Поверили "зеленым" активистам и повелись на их посулы заменить ископаемое топливо. Не выйдет: для этого требуется в тысячу раз больше ценных элементов (кобальта, лития, редкоземельных металлов и так далее). А в итоге Европа расконсервирует угольные электростанции. И где сейчас все эти "зеленые" лицемеры? Чего-то их не слыхать", - добавил Dj1mevko.Страны Запада в ответ на спецоперацию России на Украине ввели несколько новых пакетов санкций, в том числе ограничивших поставки российских энергоресурсов. Из-за возникшей нехватки сырья в Европе развернулся настоящий энергокризис, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ряду предприятий в странах Европы грозит закрытие из-за цен на электричество. Многие страны ЕС ввели меры, призванные сократить энергопотребление населением.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220921/strim-1818472222.html

https://ria.ru/20220920/gaz-1818049081.html

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в мире, европа, сша, россия