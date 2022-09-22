https://ria.ru/20220922/plennyy-1818653787.html

Пленный призвал создать роту из "одумавшихся" украинских военных

Пленный призвал создать роту из "одумавшихся" украинских военных - РИА Новости, 22.09.2022

Пленный призвал создать роту из "одумавшихся" украинских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинский военнопленный просит президента Владимира Путина создать из бывших украинских боевиков... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:57

2022-09-22T12:57

2022-09-22T12:57

рамзан кадыров

россия

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 22 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинский военнопленный просит президента Владимира Путина создать из бывших украинских боевиков антифашисткую роту имени Богдана Сташинского.По словам пленного, таким образом они могли бы "искупить вину перед русским народом кровью", однако сам Кадыров счел, что такие заверения "не стоят ломаного гроша"."Именно такая цена всем нацистам. Раньше думать надо было. Тем более давали им шанс многократное количество раз. Не нужны нам вспомогательные роты вчерашних фашистов. Превосходно обойдемся. Лучше готовьтесь держать ответ перед законом. Таково мое твердое мнение, а решать главному командованию", - написал Кадыров в Telegram-канале в описании к видео.Имя Богдана Сташинского для предполагаемого формирования выбрано неслучайно: именно он в конце 50-х по заданию советских спецслужб ликвидировал Степана Бандеру, а также еще одного лидера украинских националистов Льва Ребета.Между тем киевские власти еще весной объявили о создании легиона "Свобода России", заявляя, что берут туда граждан России, желающих воевать против соотечественников. В начале сентября в Москве прошли обыски у модераторов одноименного Telegram-канала, сообщал РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, это объединение консультировал беглый экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. В те же даты следственные мероприятия прошли в нескольких российских регионах у администраторов каналов в Telegram и YouTube, принадлежащих непосредственно Пономареву.

https://ria.ru/20220922/voennoplennye-1818633176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рамзан кадыров, россия, вооруженные силы украины