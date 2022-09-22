https://ria.ru/20220922/pereselenie-1818615819.html

Астраханская область перейдет ко II этапу переселения из аварийного жилья

Астраханская область перейдет ко II этапу переселения из аварийного жилья - РИА Новости, 22.09.2022

Астраханская область перейдет ко II этапу переселения из аварийного жилья

Второй этап переселения из аварийного жилья в Астраханской области начнется досрочно, сообщает администрация губернатора региона по итогам совещания с... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:03

2022-09-22T11:03

2022-09-22T11:03

астраханская область

игорь бабушкин

сергей степашин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. Второй этап переселения из аварийного жилья в Астраханской области начнется досрочно, сообщает администрация губернатора региона по итогам совещания с председателем попечительского совета Фонда развития территорий Сергеем Степашиным.По данным губернатора области Игоря Бабушкина, с начала реализации программы из федерального бюджета региону выделено более 1 миллиарда рублей, расселено 20 тысяч квадратных метров аварийного жилья. 1294 человека получили благоустроенные квартиры."Буквально десять дней назад началось заселение 16-этажного дома на 192 квартиры в микрорайоне Бабаевского. Он также возведен в рамках программы. Более 600 человек туда переедут. Продолжается строительство еще четырех домов на 600 человек в селе Началово Приволжского района", - сказал Бабушкин.Он отметил, что активная работа по переселению позволила региону закончить первый этап программы на год раньше. "До конца года мы планируем переселить в новые квартиры почти 3 тысячи человек. Таким образом, полностью завершим первый этап программы и перейдем ко второму этапу. В него войдут дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года", - уточнил губернатор.Уже сформирован перечень объектов и список нуждающихся для второго этапа программы. Это более 300 тысяч квадратных метров жилья, в котором проживают почти 12 тысяч человек. С учетом увеличения стоимости квадратного метра, на реализацию второго этапа области необходимо 27 миллиардов рублей.Степашин дал положительную оценку работе региональной власти в решении проблемы ликвидации аварийного жилья. "Благодарю вас за то, что вы смогли рискнуть и посмотреть на реальную картину: сколько действительно граждан в Астраханской области живут в аварийных домах. Но сейчас нам предстоит серьезная работа по продолжению переселения", - обратился он к главе региона.Степашин также обратил внимание на вопрос капитального ремонта зданий, в том числе объектов культурного наследия. По его мнению, властям региона необходимо пересмотреть список таких объектов на предмет того, действительно ли все из них должны быть в этом перечне.

https://ria.ru/20220922/siroty-1818612563.html

https://ria.ru/20220920/etnoderevnya-1818252236.html

астраханская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

астраханская область, игорь бабушкин, сергей степашин