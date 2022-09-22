https://ria.ru/20220922/peregovory-1818578923.html

Президент Колумбии призвал к переговорам между Россией и Украиной

Президент Колумбии призвал к переговорам между Россией и Украиной - РИА Новости, 22.09.2022

Президент Колумбии призвал к переговорам между Россией и Украиной

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил о подготовке совместно с правительством Мексики декларации о необходимости начать переговоры о мире между Россией и... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T02:33

2022-09-22T02:33

2022-09-22T02:33

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БОГОТА, 22 сен - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро сообщил о подготовке совместно с правительством Мексики декларации о необходимости начать переговоры о мире между Россией и Украиной."Я приглашаю Европу поговорить о мире. Вместе с Мексикой мы хотим сделать совместную декларацию, которая, надеюсь, будет поддержана странами Латинской Америки, о том, что сегодня уже необходимо начать мирные переговоры, потому что мир должен сосредоточиться на других проблемах", — заявил Петро на форуме "Латинская Америка, США и Испания в мировой экономике", который проходит в Нью-Йорке.Накануне президент Боливии Луис Арсе, выступая на сессии Генеральной ассамблее ООН, предложил использовать эту площадку для заключения большого исторического соглашения о всеобщем мире на планете.

https://ria.ru/20220921/shoygu-1818332831.html

мексика

колумбия

россия

украина

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Максим Горбачев

в мире, мексика, колумбия, россия, оон, украина