Рейтинг@Mail.ru
Президент Колумбии призвал к переговорам между Россией и Украиной - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220922/peregovory-1818578923.html
Президент Колумбии призвал к переговорам между Россией и Украиной
Президент Колумбии призвал к переговорам между Россией и Украиной - РИА Новости, 22.09.2022
Президент Колумбии призвал к переговорам между Россией и Украиной
Президент Колумбии Густаво Петро сообщил о подготовке совместно с правительством Мексики декларации о необходимости начать переговоры о мире между Россией и... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T02:33
2022-09-22T02:33
в мире
мексика
колумбия
россия
оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796004368_0:0:2531:1425_1920x0_80_0_0_04af74c378eab20aec51fc50d757e73b.jpg
БОГОТА, 22 сен - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро сообщил о подготовке совместно с правительством Мексики декларации о необходимости начать переговоры о мире между Россией и Украиной."Я приглашаю Европу поговорить о мире. Вместе с Мексикой мы хотим сделать совместную декларацию, которая, надеюсь, будет поддержана странами Латинской Америки, о том, что сегодня уже необходимо начать мирные переговоры, потому что мир должен сосредоточиться на других проблемах", — заявил Петро на форуме "Латинская Америка, США и Испания в мировой экономике", который проходит в Нью-Йорке.Накануне президент Боливии Луис Арсе, выступая на сессии Генеральной ассамблее ООН, предложил использовать эту площадку для заключения большого исторического соглашения о всеобщем мире на планете.
https://ria.ru/20220921/shoygu-1818332831.html
мексика
колумбия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796004368_0:0:2249:1687_1920x0_80_0_0_b7838e3e28e49386cc04ee3ed1b1f508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика, колумбия, россия, оон, украина
В мире, Мексика, Колумбия, Россия, ООН, Украина
02:33 22.09.2022
 
Президент Колумбии призвал к переговорам между Россией и Украиной

Президент Колумбии Густаво Петро призвал к переговорам о мире между Россией и Украиной

© AP Photo / Fernando VergaraГуставо Петро
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Fernando Vergara
Густаво Петро. Архивное фото
Читать ria.ru в
БОГОТА, 22 сен - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро сообщил о подготовке совместно с правительством Мексики декларации о необходимости начать переговоры о мире между Россией и Украиной.
"Я приглашаю Европу поговорить о мире. Вместе с Мексикой мы хотим сделать совместную декларацию, которая, надеюсь, будет поддержана странами Латинской Америки, о том, что сегодня уже необходимо начать мирные переговоры, потому что мир должен сосредоточиться на других проблемах", — заявил Петро на форуме "Латинская Америка, США и Испания в мировой экономике", который проходит в Нью-Йорке.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 09:34
Россия воюет не столько с Украиной, сколько с Западом, заявил Шойгу
Накануне президент Боливии Луис Арсе, выступая на сессии Генеральной ассамблее ООН, предложил использовать эту площадку для заключения большого исторического соглашения о всеобщем мире на планете.
 
В миреМексикаКолумбияРоссияООНУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала