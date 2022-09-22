https://ria.ru/20220922/peregovory-1818578923.html
Президент Колумбии призвал к переговорам между Россией и Украиной
Президент Колумбии призвал к переговорам между Россией и Украиной - РИА Новости, 22.09.2022
Президент Колумбии призвал к переговорам между Россией и Украиной
Президент Колумбии Густаво Петро сообщил о подготовке совместно с правительством Мексики декларации о необходимости начать переговоры о мире между Россией и... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T02:33
2022-09-22T02:33
2022-09-22T02:33
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БОГОТА, 22 сен - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро сообщил о подготовке совместно с правительством Мексики декларации о необходимости начать переговоры о мире между Россией и Украиной."Я приглашаю Европу поговорить о мире. Вместе с Мексикой мы хотим сделать совместную декларацию, которая, надеюсь, будет поддержана странами Латинской Америки, о том, что сегодня уже необходимо начать мирные переговоры, потому что мир должен сосредоточиться на других проблемах", — заявил Петро на форуме "Латинская Америка, США и Испания в мировой экономике", который проходит в Нью-Йорке.Накануне президент Боливии Луис Арсе, выступая на сессии Генеральной ассамблее ООН, предложил использовать эту площадку для заключения большого исторического соглашения о всеобщем мире на планете.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, колумбия, россия, оон, украина
В мире, Мексика, Колумбия, Россия, ООН, Украина
Президент Колумбии призвал к переговорам между Россией и Украиной
Президент Колумбии Густаво Петро призвал к переговорам о мире между Россией и Украиной