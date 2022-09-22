https://ria.ru/20220922/parlamentarii-1818611616.html
Среди парламентариев будет много добровольцев, считает Цеков
Среди парламентариев будет много добровольцев, считает Цеков - РИА Новости, 22.09.2022
Среди парламентариев будет много добровольцев, считает Цеков
Среди парламентариев будет много желающих принять участие в спецоперации, несмотря на то, что они имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:39
2022-09-22T10:39
2022-09-22T10:39
частичная мобилизация в россии
сергей цеков
общество
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Среди парламентариев будет много желающих принять участие в спецоперации, несмотря на то, что они имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков."Я убеждён, что добровольцев будет много, хотя по закону у депутатов ГД и сенаторов есть отсрочка. Я в этом абсолютно не сомневаюсь", - сказал он.Цеков объяснил это тем, что патриотизм парламентариев "во всем совпадает с общероссийским патриотизмом".Ранее председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что депутаты и сенаторы имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, но по своей инициативе они могут принять участие в спецоперации.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, сергей цеков, общество
Частичная мобилизация в России, Сергей Цеков, Общество
Среди парламентариев будет много добровольцев, считает Цеков
Сенатор Цеков: среди парламентариев будет много желающих принять участие в спецоперации
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Среди парламентариев будет много желающих принять участие в спецоперации, несмотря на то, что они имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"Я убеждён, что добровольцев будет много, хотя по закону у депутатов ГД и сенаторов есть отсрочка. Я в этом абсолютно не сомневаюсь", - сказал он.
Цеков объяснил это тем, что патриотизм парламентариев "во всем совпадает с общероссийским патриотизмом".
Ранее председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко
сообщил РИА Новости, что депутаты и сенаторы имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, но по своей инициативе они могут принять участие в спецоперации.