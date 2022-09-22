https://ria.ru/20220922/parlamentarii-1818611616.html

Среди парламентариев будет много добровольцев, считает Цеков

Среди парламентариев будет много добровольцев, считает Цеков - РИА Новости, 22.09.2022

Среди парламентариев будет много добровольцев, считает Цеков

Среди парламентариев будет много желающих принять участие в спецоперации, несмотря на то, что они имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:39

2022-09-22T10:39

2022-09-22T10:39

частичная мобилизация в россии

сергей цеков

общество

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Среди парламентариев будет много желающих принять участие в спецоперации, несмотря на то, что они имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков."Я убеждён, что добровольцев будет много, хотя по закону у депутатов ГД и сенаторов есть отсрочка. Я в этом абсолютно не сомневаюсь", - сказал он.Цеков объяснил это тем, что патриотизм парламентариев "во всем совпадает с общероссийским патриотизмом".Ранее председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что депутаты и сенаторы имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, но по своей инициативе они могут принять участие в спецоперации.

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, сергей цеков, общество