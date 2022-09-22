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Медведев допустил использование ядерного оружия для защиты России - РИА Новости, 22.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/oruzhie-1818636888.html
Медведев допустил использование ядерного оружия для защиты России
Медведев допустил использование ядерного оружия для защиты России - РИА Новости, 22.09.2022
Медведев допустил использование ядерного оружия для защиты России
Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооружёнными силами РФ, для их защиты могут быть использованы... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:10
2022-09-22T12:29
россия
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
в мире
ядерное оружие
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооружёнными силами РФ, для их защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Референдумы о вхождении в состав России пройдут 23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях."Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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12:10 22.09.2022 (обновлено: 12:29 22.09.2022)
 
Медведев допустил использование ядерного оружия для защиты России

Медведев: для защиты России может быть использовано стратегическое ядерное оружие

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооружёнными силами РФ, для их защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Референдумы о вхождении в состав России пройдут 23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
"Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
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