https://ria.ru/20220922/oruzhie-1818636888.html

Медведев допустил использование ядерного оружия для защиты России

Медведев допустил использование ядерного оружия для защиты России - РИА Новости, 22.09.2022

Медведев допустил использование ядерного оружия для защиты России

Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооружёнными силами РФ, для их защиты могут быть использованы... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:10

2022-09-22T12:10

2022-09-22T12:29

россия

дмитрий медведев

специальная военная операция на украине

в мире

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донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооружёнными силами РФ, для их защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Референдумы о вхождении в состав России пройдут 23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях."Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", - написал Медведев в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html

россия

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херсонская область

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Владимир Лаврентьев

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