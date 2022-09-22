https://ria.ru/20220922/oruzhie-1818581169.html

В Киеве заявили, что оборонные компании США уже тестируют оружие на Украине

В Киеве заявили, что оборонные компании США уже тестируют оружие на Украине - РИА Новости, 22.09.2022

В Киеве заявили, что оборонные компании США уже тестируют оружие на Украине

Оборонные компании США могут использовать конфликт на Украине для испытания своих пилотных проектов, и ряд фирм уже этим занимаются, об этом, как сообщает... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T03:36

2022-09-22T03:36

2022-09-22T05:16

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украина

киев

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Оборонные компании США могут использовать конфликт на Украине для испытания своих пилотных проектов, и ряд фирм уже этим занимаются, об этом, как сообщает издание Military Times, заявил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.Министр обороны Украины Алексей Резников в июле заявил, что его страна превратилась в "испытательный полигон", и пригласил производителей западных вооружений протестировать их новую продукцию на поле боя против России. Помощник генсека НАТО Дэвид ван Вил ранее сообщил, что альянс использует конфликт на Украине для определения возможностей внедрения высоких технологий в сферу обороны.По словам замминистра, оружие, проверенное конфликтом на Украине, будет легко продать.Он сообщил, что ряд компаний уже передал Киеву "еще не выпущенное" оборудование, в частности технологии против беспилотников и для защиты от помех."И они возвращаются с продуктом, который конкурентоспособен на рынке, потому что он был протестирован в зоне боевых действий", - добавил он.

https://ria.ru/20220922/atacms-1818570944.html

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Максим Горбачев

алексей резников, украина, киев, сша, в мире