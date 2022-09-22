https://ria.ru/20220922/obstrel-1818755958.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 22.09.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике снарядами калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:54

2022-09-22T17:54

2022-09-22T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

нато

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике снарядами калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.15 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 16.20 - н.п. Орловка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818662540.html

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донецкая народная республика

украина

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в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, нато, украина, вооруженные силы украины