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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 22.09.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике снарядами калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:54
2022-09-22T17:54
2022-09-22T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
нато
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике снарядами калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.15 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 16.20 - н.п. Орловка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк снарядами натовского калибра