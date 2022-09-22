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Российская делегация была в зале во время обращения Зеленского на ГА ООН - РИА Новости, 22.09.2022
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Российская делегация была в зале во время обращения Зеленского на ГА ООН
Российская делегация была в зале во время обращения Зеленского на ГА ООН - РИА Новости, 22.09.2022
Российская делегация была в зале во время обращения Зеленского на ГА ООН
Российская делегация была в зале во время видеообращения Владимира Зеленского в рамках Генеральной ассамблеи ООН. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T01:20
2022-09-22T01:20
в мире
владимир зеленский
дмитрий кулеба
россия
оон
мид украины
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Российская делегация была в зале во время видеообращения Владимира Зеленского в рамках Генеральной ассамблеи ООН.Российскую делегацию представляли заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков и другие сотрудники миссии. Несмотря на резкие высказывания в адрес России, никаких демаршей с выходом из зала россияне не предпринимали.Зеленский записал обращение на английском языке. В зале его слушали его жена Елена и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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в мире, владимир зеленский, дмитрий кулеба, россия, оон, мид украины
В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Россия, ООН, МИД Украины
01:20 22.09.2022
 
Российская делегация была в зале во время обращения Зеленского на ГА ООН

Российские дипломаты не уходили из зала во время обращения Зеленского на Генассамблее ООН

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен – РИА Новости. Российская делегация была в зале во время видеообращения Владимира Зеленского в рамках Генеральной ассамблеи ООН.
Российскую делегацию представляли заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков и другие сотрудники миссии. Несмотря на резкие высказывания в адрес России, никаких демаршей с выходом из зала россияне не предпринимали.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 06:33
ООН подтвердила, что Гутерреш встретился с женой Зеленского
Зеленский записал обращение на английском языке. В зале его слушали его жена Елена и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
 
В миреВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаРоссияООНМИД Украины
 
 
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