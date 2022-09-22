https://ria.ru/20220922/obraschenie-1818573826.html
Российская делегация была в зале во время обращения Зеленского на ГА ООН
Российская делегация была в зале во время обращения Зеленского на ГА ООН - РИА Новости, 22.09.2022
Российская делегация была в зале во время обращения Зеленского на ГА ООН
Российская делегация была в зале во время видеообращения Владимира Зеленского в рамках Генеральной ассамблеи ООН. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T01:20
2022-09-22T01:20
2022-09-22T01:20
в мире
владимир зеленский
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Российская делегация была в зале во время видеообращения Владимира Зеленского в рамках Генеральной ассамблеи ООН.Российскую делегацию представляли заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков и другие сотрудники миссии. Несмотря на резкие высказывания в адрес России, никаких демаршей с выходом из зала россияне не предпринимали.Зеленский записал обращение на английском языке. В зале его слушали его жена Елена и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, дмитрий кулеба, россия, оон, мид украины
В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Россия, ООН, МИД Украины
Российская делегация была в зале во время обращения Зеленского на ГА ООН
Российские дипломаты не уходили из зала во время обращения Зеленского на Генассамблее ООН