https://ria.ru/20220922/novikombank-1818756634.html
"Эксперт РА" повысил рейтинг Новикомбанка до уровня ruА+
"Эксперт РА" повысил рейтинг Новикомбанка до уровня ruА+ - РИА Новости, 22.09.2022
"Эксперт РА" повысил рейтинг Новикомбанка до уровня ruА+
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" пересмотрело рейтинг Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации "Ростех", в сторону повышения – до уровня ruА+, сообщает... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:57
2022-09-22T17:57
2022-09-22T17:57
новости компаний - экономика
новикомбанк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774307138_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_104094c8bd0819362785968d092324b3.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" пересмотрело рейтинг Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации "Ростех", в сторону повышения – до уровня ruА+, сообщает пресс-служба банка.Ранее у банка действовал рейтинг ruA со стабильным прогнозом.Рейтинг обусловлен устойчивыми позициями банка в ключевом бизнес-сегменте, адекватной позицией по капиталу, высокой рентабельностью, приемлемым качеством активов, адекватными оценками ликвидности и уровня корпоративного управления, отметили аналитики "Эксперт РА" в своем отчете.Как отмечается в сообщении банка, "Эксперт РА" положительно оценивает конкурентные позиции Новикомбанка в сегменте обслуживания крупных промышленных предприятий.Среди важных позитивных факторов, с точки зрения "Эксперт РА" - опережающий рост размера капитала по сравнению с величиной активов под риском. При этом, отмечают в "Эксперт РА", рост кредитной активности банка не приведет "к существенной утилизации капитала".За прошедший год Новикомбанк значительно увеличил фондирование от федерального и региональных бюджетов, размещая эти средства в ликвидные активы. Это позволило банку "существенно укрепить ликвидную позицию"."Уровень корпоративного управления и организации системы управления рисками соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам. Стабильно высокая эффективность деятельности банка привела к изменению оценки блока факторов с удовлетворительной на адекватную. На горизонте действия рейтинга кредитная организация предполагает нарастить кредитную активность, сохраняя упор на финансировании крупных производственных предприятий, а также высокие показатели рентабельности и капитализации", - цитирует пресс-служба банка экспертов рейтингового агентства.Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева отметила, что повышение рейтинга подтверждает устойчивость бизнес-модели Новикомбанка."Повышение рейтинга подтверждает устойчивость бизнес-модели Новикомбанка. В условиях беспрецедентной экономической волатильности, санкционных ограничений и серьезных вызовов, с которыми столкнулся весь банковский рынок, Новикомбанк продолжает решать стратегические задачи, поставленные акционером и набсоветом – мы активно кредитуем промышленность и разрабатываем инструменты поддержки инновационных проектов. Банк с запасом выполняет все регуляторные требования, обеспечивает возможность для выплаты дивидендов акционеру, наращивает капитал", - сказал Георгиева, комментируя сообщение "Эксперт РА".
https://ria.ru/20220920/sotrudnichestvo-1818185427.html
https://ria.ru/20220907/dopfinansirovanie-1815272966.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774307138_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_1efd63b9a6a0a5714ff3fbe2808da6c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, новикомбанк, россия
Новости компаний - Экономика, Новикомбанк, Россия
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" пересмотрело рейтинг Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации "Ростех", в сторону повышения – до уровня ruА+, сообщает пресс-служба банка.
Ранее у банка действовал рейтинг ruA со стабильным прогнозом.
Рейтинг обусловлен устойчивыми позициями банка в ключевом бизнес-сегменте, адекватной позицией по капиталу, высокой рентабельностью, приемлемым качеством активов, адекватными оценками ликвидности и уровня корпоративного управления, отметили аналитики "Эксперт РА" в своем отчете.
Как отмечается в сообщении банка, "Эксперт РА" положительно оценивает конкурентные позиции Новикомбанка
в сегменте обслуживания крупных промышленных предприятий.
Среди важных позитивных факторов, с точки зрения "Эксперт РА" - опережающий рост размера капитала по сравнению с величиной активов под риском. При этом, отмечают в "Эксперт РА", рост кредитной активности банка не приведет "к существенной утилизации капитала".
За прошедший год Новикомбанк значительно увеличил фондирование от федерального и региональных бюджетов, размещая эти средства в ликвидные активы. Это позволило банку "существенно укрепить ликвидную позицию".
"Уровень корпоративного управления и организации системы управления рисками соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам. Стабильно высокая эффективность деятельности банка привела к изменению оценки блока факторов с удовлетворительной на адекватную. На горизонте действия рейтинга кредитная организация предполагает нарастить кредитную активность, сохраняя упор на финансировании крупных производственных предприятий, а также высокие показатели рентабельности и капитализации", - цитирует пресс-служба банка экспертов рейтингового агентства.
Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева отметила, что повышение рейтинга подтверждает устойчивость бизнес-модели Новикомбанка.
"Повышение рейтинга подтверждает устойчивость бизнес-модели Новикомбанка. В условиях беспрецедентной экономической волатильности, санкционных ограничений и серьезных вызовов, с которыми столкнулся весь банковский рынок, Новикомбанк продолжает решать стратегические задачи, поставленные акционером и набсоветом – мы активно кредитуем промышленность и разрабатываем инструменты поддержки инновационных проектов. Банк с запасом выполняет все регуляторные требования, обеспечивает возможность для выплаты дивидендов акционеру, наращивает капитал", - сказал Георгиева, комментируя сообщение "Эксперт РА".