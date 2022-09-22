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"Эксперт РА" повысил рейтинг Новикомбанка до уровня ruА+ - РИА Новости, 22.09.2022
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"Эксперт РА" повысил рейтинг Новикомбанка до уровня ruА+
"Эксперт РА" повысил рейтинг Новикомбанка до уровня ruА+ - РИА Новости, 22.09.2022
"Эксперт РА" повысил рейтинг Новикомбанка до уровня ruА+
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" пересмотрело рейтинг Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации "Ростех", в сторону повышения – до уровня ruА+, сообщает... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:57
2022-09-22T17:57
новости компаний - экономика
новикомбанк
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" пересмотрело рейтинг Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации "Ростех", в сторону повышения – до уровня ruА+, сообщает пресс-служба банка.Ранее у банка действовал рейтинг ruA со стабильным прогнозом.Рейтинг обусловлен устойчивыми позициями банка в ключевом бизнес-сегменте, адекватной позицией по капиталу, высокой рентабельностью, приемлемым качеством активов, адекватными оценками ликвидности и уровня корпоративного управления, отметили аналитики "Эксперт РА" в своем отчете.Как отмечается в сообщении банка, "Эксперт РА" положительно оценивает конкурентные позиции Новикомбанка в сегменте обслуживания крупных промышленных предприятий.Среди важных позитивных факторов, с точки зрения "Эксперт РА" - опережающий рост размера капитала по сравнению с величиной активов под риском. При этом, отмечают в "Эксперт РА", рост кредитной активности банка не приведет "к существенной утилизации капитала".За прошедший год Новикомбанк значительно увеличил фондирование от федерального и региональных бюджетов, размещая эти средства в ликвидные активы. Это позволило банку "существенно укрепить ликвидную позицию"."Уровень корпоративного управления и организации системы управления рисками соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам. Стабильно высокая эффективность деятельности банка привела к изменению оценки блока факторов с удовлетворительной на адекватную. На горизонте действия рейтинга кредитная организация предполагает нарастить кредитную активность, сохраняя упор на финансировании крупных производственных предприятий, а также высокие показатели рентабельности и капитализации", - цитирует пресс-служба банка экспертов рейтингового агентства.Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева отметила, что повышение рейтинга подтверждает устойчивость бизнес-модели Новикомбанка."Повышение рейтинга подтверждает устойчивость бизнес-модели Новикомбанка. В условиях беспрецедентной экономической волатильности, санкционных ограничений и серьезных вызовов, с которыми столкнулся весь банковский рынок, Новикомбанк продолжает решать стратегические задачи, поставленные акционером и набсоветом – мы активно кредитуем промышленность и разрабатываем инструменты поддержки инновационных проектов. Банк с запасом выполняет все регуляторные требования, обеспечивает возможность для выплаты дивидендов акционеру, наращивает капитал", - сказал Георгиева, комментируя сообщение "Эксперт РА".
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новости компаний - экономика, новикомбанк, россия
Новости компаний - Экономика, Новикомбанк, Россия
17:57 22.09.2022
 

"Эксперт РА" повысил рейтинг Новикомбанка до уровня ruА+

© Фото : Пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : Пресс-служба Новикомбанка
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" пересмотрело рейтинг Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации "Ростех", в сторону повышения – до уровня ruА+, сообщает пресс-служба банка.
Ранее у банка действовал рейтинг ruA со стабильным прогнозом.
Рейтинг обусловлен устойчивыми позициями банка в ключевом бизнес-сегменте, адекватной позицией по капиталу, высокой рентабельностью, приемлемым качеством активов, адекватными оценками ликвидности и уровня корпоративного управления, отметили аналитики "Эксперт РА" в своем отчете.
Как отмечается в сообщении банка, "Эксперт РА" положительно оценивает конкурентные позиции Новикомбанка в сегменте обслуживания крупных промышленных предприятий.
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Среди важных позитивных факторов, с точки зрения "Эксперт РА" - опережающий рост размера капитала по сравнению с величиной активов под риском. При этом, отмечают в "Эксперт РА", рост кредитной активности банка не приведет "к существенной утилизации капитала".
За прошедший год Новикомбанк значительно увеличил фондирование от федерального и региональных бюджетов, размещая эти средства в ликвидные активы. Это позволило банку "существенно укрепить ликвидную позицию".
"Уровень корпоративного управления и организации системы управления рисками соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам. Стабильно высокая эффективность деятельности банка привела к изменению оценки блока факторов с удовлетворительной на адекватную. На горизонте действия рейтинга кредитная организация предполагает нарастить кредитную активность, сохраняя упор на финансировании крупных производственных предприятий, а также высокие показатели рентабельности и капитализации", - цитирует пресс-служба банка экспертов рейтингового агентства.
Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева отметила, что повышение рейтинга подтверждает устойчивость бизнес-модели Новикомбанка.
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"Повышение рейтинга подтверждает устойчивость бизнес-модели Новикомбанка. В условиях беспрецедентной экономической волатильности, санкционных ограничений и серьезных вызовов, с которыми столкнулся весь банковский рынок, Новикомбанк продолжает решать стратегические задачи, поставленные акционером и набсоветом – мы активно кредитуем промышленность и разрабатываем инструменты поддержки инновационных проектов. Банк с запасом выполняет все регуляторные требования, обеспечивает возможность для выплаты дивидендов акционеру, наращивает капитал", - сказал Георгиева, комментируя сообщение "Эксперт РА".
 
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