https://ria.ru/20220922/novikombank-1818756634.html

"Эксперт РА" повысил рейтинг Новикомбанка до уровня ruА+

"Эксперт РА" повысил рейтинг Новикомбанка до уровня ruА+ - РИА Новости, 22.09.2022

"Эксперт РА" повысил рейтинг Новикомбанка до уровня ruА+

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" пересмотрело рейтинг Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации "Ростех", в сторону повышения – до уровня ruА+, сообщает... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:57

2022-09-22T17:57

2022-09-22T17:57

новости компаний - экономика

новикомбанк

россия

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" пересмотрело рейтинг Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации "Ростех", в сторону повышения – до уровня ruА+, сообщает пресс-служба банка.Ранее у банка действовал рейтинг ruA со стабильным прогнозом.Рейтинг обусловлен устойчивыми позициями банка в ключевом бизнес-сегменте, адекватной позицией по капиталу, высокой рентабельностью, приемлемым качеством активов, адекватными оценками ликвидности и уровня корпоративного управления, отметили аналитики "Эксперт РА" в своем отчете.Как отмечается в сообщении банка, "Эксперт РА" положительно оценивает конкурентные позиции Новикомбанка в сегменте обслуживания крупных промышленных предприятий.Среди важных позитивных факторов, с точки зрения "Эксперт РА" - опережающий рост размера капитала по сравнению с величиной активов под риском. При этом, отмечают в "Эксперт РА", рост кредитной активности банка не приведет "к существенной утилизации капитала".За прошедший год Новикомбанк значительно увеличил фондирование от федерального и региональных бюджетов, размещая эти средства в ликвидные активы. Это позволило банку "существенно укрепить ликвидную позицию"."Уровень корпоративного управления и организации системы управления рисками соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам. Стабильно высокая эффективность деятельности банка привела к изменению оценки блока факторов с удовлетворительной на адекватную. На горизонте действия рейтинга кредитная организация предполагает нарастить кредитную активность, сохраняя упор на финансировании крупных производственных предприятий, а также высокие показатели рентабельности и капитализации", - цитирует пресс-служба банка экспертов рейтингового агентства.Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева отметила, что повышение рейтинга подтверждает устойчивость бизнес-модели Новикомбанка."Повышение рейтинга подтверждает устойчивость бизнес-модели Новикомбанка. В условиях беспрецедентной экономической волатильности, санкционных ограничений и серьезных вызовов, с которыми столкнулся весь банковский рынок, Новикомбанк продолжает решать стратегические задачи, поставленные акционером и набсоветом – мы активно кредитуем промышленность и разрабатываем инструменты поддержки инновационных проектов. Банк с запасом выполняет все регуляторные требования, обеспечивает возможность для выплаты дивидендов акционеру, наращивает капитал", - сказал Георгиева, комментируя сообщение "Эксперт РА".

https://ria.ru/20220920/sotrudnichestvo-1818185427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, новикомбанк, россия