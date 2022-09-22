https://ria.ru/20220922/musulmane-1818634818.html

В Татарстане рассказали о работе с заключенными–мусульманами

В Татарстане рассказали о работе с заключенными–мусульманами - РИА Новости, 22.09.2022

В Татарстане рассказали о работе с заключенными–мусульманами

В Татарстане мусульмане заключенные могут беспрепятственно общаться с духовенством, для них организуют праздники, конкурсы, библиотеки, а также халяльное... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:03

2022-09-22T12:03

2022-09-22T12:03

религия

камиль самигуллин

религия

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В Татарстане мусульмане заключенные могут беспрепятственно общаться с духовенством, для них организуют праздники, конкурсы, библиотеки, а также халяльное питание, рассказали РИА Новости в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (РТ).По словам муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, Духовное управление РТ с 2016 года совместно с республиканским УФСИН реализует "системную профилактическую работу среди осужденных с целью профилактики проявлений экстремизма"."Для этого во всех колониях, колониях-поселениях и трех СИЗО республики работают 12 мечетей и молельных комнат, в них трудятся специально подготовленные имамы. Они занимаются религиозным воспитанием заключенных: читают проповеди, отвечают на вопросы, связанные с религией, помогают учить Коран, организуют религиозные конкурсы и праздники, как Курбан-байрам, Ураза-байрам, а также обряды бракосочетания – никах. В период месяца Рамазан и в дни Курбан-байрама организуется полноценное халяльное питание. Библиотеки исправительных колоний пополняются религиозной литературой издательского дома "Хузур" ДУМ РТ", - рассказал РИА Новости Камиль Самигуллин.Всего, по его словам, духовное окормление в республике получают порядка 800 заключенных.В свою очередь, член общественного совета при ФСИН России и Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Республики Татарстан, советник по социальным вопросам муфтия РТ Ильдар Баязитов в беседе с РИА Новости отметил, что раз в год все тюрьмы республики объезжает сам муфтий, а имамы посещают заключенных минимум раз в неделю."У всех желающих есть возможность пообщаться с имамами в мечетях при клолониях, очередей нет. Если осужденные находятся в строгих условиях содержания и им запрещено перемещение по колонии, у имама все равно есть к ним доступ: когда он заходит к ним, объявляется, что пришел имам, все желающие могут пообщаться", - рассказал Баязитов.Если же речь идет о СИЗО, то подследственные могут общаться с духовенством только с разрешения следователя, отметил представитель муфтията. "Если у верующих есть желание поговорить с имамом, органы следствия идут им навстречу, отказов нет. Также имамы работают в СИЗО с теми, кто там отбывает наказание в рабочих отрядах", - пояснил представитель Духовного управления.По его словам, ДУМ РТ и ФСИН успешно взаимодействуют благодаря заключенному ранее соглашению, и "руководство ФСИН открыто к такой работе". "Мы также работаем с православными священниками, которые тоже регулярно посещают колонии. Если при колонии строится мечеть, то строится и церковь - и наоборот.<…> В Татарстане работа с заключенными построена образцово. Мы понимаем, что если мы не будем работать, то вакуум заполнят другие, а это чревато деструктивными последствиями, экстремизмом, сомнительными религиозными идеями", - заключил собеседник агентства.Ранее начальник отдела по тюремному служению Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) Шамиль Арсланов рассказал РИА Новости, что в московских СИЗО мусульманам не всегда разрешают общаться с духовенством.

https://ria.ru/20220720/musulmane-1803785105.html

https://ria.ru/20220811/islamskiy-1808961763.html

https://ria.ru/20220831/muftiy-1813555386.html

https://ria.ru/20220706/gaynutdin-1800577670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

камиль самигуллин, религия