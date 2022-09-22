https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818769042.html

Мобилизованным будут ежемесячно начислять довольствие и надбавки

Мобилизованным будут ежемесячно начислять довольствие и надбавки - РИА Новости, 22.09.2022

Мобилизованным будут ежемесячно начислять довольствие и надбавки

Россияне, призванные по частичной мобилизации, будут ежемесячно получать довольствие по званию и должности, а также надбавки - все начисленное они смогут... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:43

2022-09-22T18:43

2022-09-22T18:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

россия

украина

генштаб вс россии

общество

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россияне, призванные по частичной мобилизации, будут ежемесячно получать довольствие по званию и должности, а также надбавки - все начисленное они смогут переводить родственникам частично или полностью, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих", - сказал он.Цимлянский добавил, что деньги начисляются на персональный счет военного, с которого он сможет полностью или частично перевести их членам семьи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, россия, украина, генштаб вс россии, общество