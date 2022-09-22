https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818769042.html
Мобилизованным будут ежемесячно начислять довольствие и надбавки
Мобилизованным будут ежемесячно начислять довольствие и надбавки - РИА Новости, 22.09.2022
Мобилизованным будут ежемесячно начислять довольствие и надбавки
Россияне, призванные по частичной мобилизации, будут ежемесячно получать довольствие по званию и должности, а также надбавки - все начисленное они смогут... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:43
2022-09-22T18:43
2022-09-22T18:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
россия
украина
генштаб вс россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589531621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37e2feb2763f400e64f1b42ec19f5fd4.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россияне, призванные по частичной мобилизации, будут ежемесячно получать довольствие по званию и должности, а также надбавки - все начисленное они смогут переводить родственникам частично или полностью, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих", - сказал он.Цимлянский добавил, что деньги начисляются на персональный счет военного, с которого он сможет полностью или частично перевести их членам семьи.
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589531621_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5bd304f3431f8e2e9d73a2fd1606f21c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, россия, украина, генштаб вс россии, общество
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Россия, Украина, Генштаб ВС России, Общество
Мобилизованным будут ежемесячно начислять довольствие и надбавки
Призванные по частичной мобилизации будут ежемесячно получать довольствие и надбавки
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россияне, призванные по частичной мобилизации, будут ежемесячно получать довольствие по званию и должности, а также надбавки - все начисленное они смогут переводить родственникам частично или полностью, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих", - сказал он.
Цимлянский добавил, что деньги начисляются на персональный счет военного, с которого он сможет полностью или частично перевести их членам семьи.