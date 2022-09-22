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Мобилизованным будут ежемесячно начислять довольствие и надбавки - РИА Новости, 22.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Мобилизованным будут ежемесячно начислять довольствие и надбавки
Мобилизованным будут ежемесячно начислять довольствие и надбавки - РИА Новости, 22.09.2022
Мобилизованным будут ежемесячно начислять довольствие и надбавки
Россияне, призванные по частичной мобилизации, будут ежемесячно получать довольствие по званию и должности, а также надбавки - все начисленное они смогут... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:43
2022-09-22T18:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
россия
украина
генштаб вс россии
общество
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россияне, призванные по частичной мобилизации, будут ежемесячно получать довольствие по званию и должности, а также надбавки - все начисленное они смогут переводить родственникам частично или полностью, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих", - сказал он.Цимлянский добавил, что деньги начисляются на персональный счет военного, с которого он сможет полностью или частично перевести их членам семьи.
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вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, россия, украина, генштаб вс россии, общество
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Россия, Украина, Генштаб ВС России, Общество
18:43 22.09.2022
 
Мобилизованным будут ежемесячно начислять довольствие и надбавки

Призванные по частичной мобилизации будут ежемесячно получать довольствие и надбавки

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россияне, призванные по частичной мобилизации, будут ежемесячно получать довольствие по званию и должности, а также надбавки - все начисленное они смогут переводить родственникам частично или полностью, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих", - сказал он.
Цимлянский добавил, что деньги начисляются на персональный счет военного, с которого он сможет полностью или частично перевести их членам семьи.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в РоссииРоссияУкраинаГенштаб ВС РоссииОбщество
 
 
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