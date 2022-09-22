Рейтинг@Mail.ru
Стоящие на учете россияне, выехавшие за границу, подлежат призыву - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818766888.html
Стоящие на учете россияне, выехавшие за границу, подлежат призыву
Стоящие на учете россияне, выехавшие за границу, подлежат призыву - РИА Новости, 22.09.2022
Стоящие на учете россияне, выехавшие за границу, подлежат призыву
Россияне, которые состоят на воинском учете и выехали за границу в "краткосрочную поездку", подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, сообщил... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:39
2022-09-22T19:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
безопасность
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818419601_73:385:2643:1831_1920x0_80_0_0_bb1072782525af77d4de206bcee0f50f.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россияне, которые состоят на воинском учете и выехали за границу в "краткосрочную поездку", подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Те же, кто находится за пределами Российской Федерации в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации", - сказал он."Если граждане Российской Федерации постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учете и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации", - уточнил он.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818419601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73807be1135b2717a0ce2bb269281db7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, безопасность, новости - туризм
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Новости - Туризм
18:39 22.09.2022 (обновлено: 19:15 22.09.2022)
 
Стоящие на учете россияне, выехавшие за границу, подлежат призыву

Генштаб: краткосрочно выехавшие за границу и состоящие при этом на учете подлежат призыву

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкМолодой человек заходит в здание военкомата Тверского района Москвы
Молодой человек заходит в здание военкомата Тверского района Москвы - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Молодой человек заходит в здание военкомата Тверского района Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россияне, которые состоят на воинском учете и выехали за границу в "краткосрочную поездку", подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Те же, кто находится за пределами Российской Федерации в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации", - сказал он.
"Если граждане Российской Федерации постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учете и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации", - уточнил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в РоссииБезопасностьНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала