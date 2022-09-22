https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818766888.html
Стоящие на учете россияне, выехавшие за границу, подлежат призыву
Стоящие на учете россияне, выехавшие за границу, подлежат призыву - РИА Новости, 22.09.2022
Стоящие на учете россияне, выехавшие за границу, подлежат призыву
Россияне, которые состоят на воинском учете и выехали за границу в "краткосрочную поездку", подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, сообщил... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:39
2022-09-22T18:39
2022-09-22T19:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
безопасность
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818419601_73:385:2643:1831_1920x0_80_0_0_bb1072782525af77d4de206bcee0f50f.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россияне, которые состоят на воинском учете и выехали за границу в "краткосрочную поездку", подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Те же, кто находится за пределами Российской Федерации в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации", - сказал он."Если граждане Российской Федерации постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учете и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации", - уточнил он.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818419601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73807be1135b2717a0ce2bb269281db7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, безопасность, новости - туризм
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Новости - Туризм
18:39 22.09.2022 (обновлено: 19:15 22.09.2022)
Стоящие на учете россияне, выехавшие за границу, подлежат призыву
Генштаб: краткосрочно выехавшие за границу и состоящие при этом на учете подлежат призыву