https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818766888.html

Стоящие на учете россияне, выехавшие за границу, подлежат призыву

Стоящие на учете россияне, выехавшие за границу, подлежат призыву - РИА Новости, 22.09.2022

Стоящие на учете россияне, выехавшие за границу, подлежат призыву

Россияне, которые состоят на воинском учете и выехали за границу в "краткосрочную поездку", подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, сообщил... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:39

2022-09-22T18:39

2022-09-22T19:15

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

безопасность

новости - туризм

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россияне, которые состоят на воинском учете и выехали за границу в "краткосрочную поездку", подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Те же, кто находится за пределами Российской Федерации в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации", - сказал он."Если граждане Российской Федерации постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учете и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации", - уточнил он.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, безопасность, новости - туризм