https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818756489.html
Миронов призвал Минобороны создать горячую линию по частичной мобилизации
Миронов призвал Минобороны создать горячую линию по частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
Миронов призвал Минобороны создать горячую линию по частичной мобилизации
Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал министерство обороны России открыть горячую линию, а также колл-центры при военкоматах... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:57
2022-09-22T17:57
2022-09-22T17:57
специальная военная операция на украине
общество
госдума рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей миронов
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал министерство обороны России открыть горячую линию, а также колл-центры при военкоматах для разъяснения вопросов, связанных с частичной мобилизацией.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву."Поскольку граждане, мягко говоря, обеспокоены сложившейся ситуацией, дополнительные колл-центры целесообразно открыть при военкоматах. Информация должна поступать из первых рук. Призываю руководство минобороны в максимально короткие сроки открыть горячую линию. Считаю, что военные должны дать гражданам чёткие разъяснения по вопросу частичной мобилизации", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что после вчерашнего объявления о частичной мобилизации в СМИ и соцсетях "объём дезинформации зашкаливает", это сеет негативные настроения в обществе, по его словам, приведшие даже к исчезновению из продажи авиабилетов в некоторые страны."Людей волнует главный вопрос – кто может оказаться в числе мобилизованных? Кто из числа мобилизованных может получить отсрочку от службы в Вооружённых силах по уважительной причине? Каков ожидаемый срок службы в армии? По этим и другим вопросам министерство обороны должно дать чёткие пояснения", - подчеркнул Миронов.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей миронов, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Госдума РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Миронов, Россия, Частичная мобилизация в России
Миронов призвал Минобороны создать горячую линию по частичной мобилизации
Миронов призвал Минобороны создать горячую линию и call-центры по частичной мобилизации
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал министерство обороны России открыть горячую линию, а также колл-центры при военкоматах для разъяснения вопросов, связанных с частичной мобилизацией.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
"Поскольку граждане, мягко говоря, обеспокоены сложившейся ситуацией, дополнительные колл-центры целесообразно открыть при военкоматах. Информация должна поступать из первых рук. Призываю руководство минобороны в максимально короткие сроки открыть горячую линию. Считаю, что военные должны дать гражданам чёткие разъяснения по вопросу частичной мобилизации", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что после вчерашнего объявления о частичной мобилизации в СМИ и соцсетях "объём дезинформации зашкаливает", это сеет негативные настроения в обществе, по его словам, приведшие даже к исчезновению из продажи авиабилетов в некоторые страны.
"Людей волнует главный вопрос – кто может оказаться в числе мобилизованных? Кто из числа мобилизованных может получить отсрочку от службы в Вооружённых силах по уважительной причине? Каков ожидаемый срок службы в армии? По этим и другим вопросам министерство обороны должно дать чёткие пояснения", - подчеркнул Миронов.