https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818756489.html

Миронов призвал Минобороны создать горячую линию по частичной мобилизации

Миронов призвал Минобороны создать горячую линию по частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022

Миронов призвал Минобороны создать горячую линию по частичной мобилизации

Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал министерство обороны России открыть горячую линию, а также колл-центры при военкоматах... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:57

2022-09-22T17:57

2022-09-22T17:57

специальная военная операция на украине

общество

госдума рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей миронов

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал министерство обороны России открыть горячую линию, а также колл-центры при военкоматах для разъяснения вопросов, связанных с частичной мобилизацией.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву."Поскольку граждане, мягко говоря, обеспокоены сложившейся ситуацией, дополнительные колл-центры целесообразно открыть при военкоматах. Информация должна поступать из первых рук. Призываю руководство минобороны в максимально короткие сроки открыть горячую линию. Считаю, что военные должны дать гражданам чёткие разъяснения по вопросу частичной мобилизации", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что после вчерашнего объявления о частичной мобилизации в СМИ и соцсетях "объём дезинформации зашкаливает", это сеет негативные настроения в обществе, по его словам, приведшие даже к исчезновению из продажи авиабилетов в некоторые страны."Людей волнует главный вопрос – кто может оказаться в числе мобилизованных? Кто из числа мобилизованных может получить отсрочку от службы в Вооружённых силах по уважительной причине? Каков ожидаемый срок службы в армии? По этим и другим вопросам министерство обороны должно дать чёткие пояснения", - подчеркнул Миронов.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей миронов, россия, частичная мобилизация в россии