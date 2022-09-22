https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818706361.html

Крымчане, призванные по частичной мобилизации, получат по 200 тысяч рублей

Крымчане, призванные по частичной мобилизации, получат по 200 тысяч рублей - РИА Новости, 22.09.2022

Крымчане, призванные по частичной мобилизации, получат по 200 тысяч рублей

Каждому из призванных в рамках частичной мобилизации в Крыму единоразово выплатят 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи, сообщил глава республики... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:37

2022-09-22T15:37

2022-09-22T15:49

специальная военная операция на украине

политика

частичная мобилизация в россии

сергей аксенов (политик)

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Каждому из призванных в рамках частичной мобилизации в Крыму единоразово выплатят 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны."По моему поручению каждому мобилизованному крымчанину единоразово будет выплачено 200 тысяч рублей. Это дополнительная финансовая помощь для наших воинов и их семей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Выплата перечисляется на банковскую карту в течение 5 рабочих дней."Мы никого не оставим без поддержки и позаботимся обо всех наших защитниках", - подчеркнул Аксенов..

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, частичная мобилизация в россии, сергей аксенов (политик), россия, республика крым