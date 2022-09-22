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Призванным москвичам будут доплачивать по 50 тысяч рублей в месяц - РИА Новости, 22.09.2022
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Призванным москвичам будут доплачивать по 50 тысяч рублей в месяц
Призванным москвичам будут доплачивать по 50 тысяч рублей в месяц - РИА Новости, 22.09.2022
Призванным москвичам будут доплачивать по 50 тысяч рублей в месяц
Призванным в рамках частичной мобилизации москвичам ежемесячно будут доплачивать 50 тысяч рублей, следует из указа мэра Сергея Собянина, опубликованного на его... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:30
2022-09-22T16:23
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
москва
сергей шойгу
россия
украина
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Призванным в рамках частичной мобилизации москвичам ежемесячно будут доплачивать 50 тысяч рублей, следует из указа мэра Сергея Собянина, опубликованного на его официальном портале."Военнослужащим, призванным военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации, ...а также военнослужащим, отобранным военным комиссариатом города Москвы, пунктом отбора на военную службу по контракту города Москвы и заключившим контракт о прохождении военной службы с министерством обороны Российской Федерации после вступления в силу настоящего указа предоставляются следующие меры социальной поддержки: ежемесячная выплата в период прохождения военной службы в размере 50 тысяч рублей", - говорится в документе.Отмечается, что единовременная выплата при исполнении обязанностей военной службы будет составлять в случае получения тяжелого ранения, контузии, травмы, увечья 1 миллион рублей, в случае получения легкого ранения – 500 тысяч рублей.Сообщается, что перечислением ежемесячных выплат в период прохождения военной службы занимается департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, а единовременными выплатами в случае ранения или гибели - департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления от военного комиссара города Москвы информации о таких лицах.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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безопасность, частичная мобилизация в россии, москва, сергей шойгу, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Москва, Сергей Шойгу, Россия, Украина
14:30 22.09.2022 (обновлено: 16:23 22.09.2022)
 
Призванным москвичам будут доплачивать по 50 тысяч рублей в месяц

Мэр Москвы Собянин поручил доплачивать мобилизованным москвичам по 50 тысяч рублей в месяц

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВоенные сборы военнослужащих запаса
Военные сборы военнослужащих запаса - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Военные сборы военнослужащих запаса . Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Призванным в рамках частичной мобилизации москвичам ежемесячно будут доплачивать 50 тысяч рублей, следует из указа мэра Сергея Собянина, опубликованного на его официальном портале.
"Военнослужащим, призванным военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации, ...а также военнослужащим, отобранным военным комиссариатом города Москвы, пунктом отбора на военную службу по контракту города Москвы и заключившим контракт о прохождении военной службы с министерством обороны Российской Федерации после вступления в силу настоящего указа предоставляются следующие меры социальной поддержки: ежемесячная выплата в период прохождения военной службы в размере 50 тысяч рублей", - говорится в документе.
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Отмечается, что единовременная выплата при исполнении обязанностей военной службы будет составлять в случае получения тяжелого ранения, контузии, травмы, увечья 1 миллион рублей, в случае получения легкого ранения – 500 тысяч рублей.
Сообщается, что перечислением ежемесячных выплат в период прохождения военной службы занимается департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, а единовременными выплатами в случае ранения или гибели - департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления от военного комиссара города Москвы информации о таких лицах.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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