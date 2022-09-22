https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818684356.html

Призванным москвичам будут доплачивать по 50 тысяч рублей в месяц

Призванным москвичам будут доплачивать по 50 тысяч рублей в месяц - РИА Новости, 22.09.2022

Призванным москвичам будут доплачивать по 50 тысяч рублей в месяц

Призванным в рамках частичной мобилизации москвичам ежемесячно будут доплачивать 50 тысяч рублей, следует из указа мэра Сергея Собянина, опубликованного на его... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:30

2022-09-22T14:30

2022-09-22T16:23

специальная военная операция на украине

безопасность

частичная мобилизация в россии

москва

сергей шойгу

россия

украина

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Призванным в рамках частичной мобилизации москвичам ежемесячно будут доплачивать 50 тысяч рублей, следует из указа мэра Сергея Собянина, опубликованного на его официальном портале."Военнослужащим, призванным военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации, ...а также военнослужащим, отобранным военным комиссариатом города Москвы, пунктом отбора на военную службу по контракту города Москвы и заключившим контракт о прохождении военной службы с министерством обороны Российской Федерации после вступления в силу настоящего указа предоставляются следующие меры социальной поддержки: ежемесячная выплата в период прохождения военной службы в размере 50 тысяч рублей", - говорится в документе.Отмечается, что единовременная выплата при исполнении обязанностей военной службы будет составлять в случае получения тяжелого ранения, контузии, травмы, увечья 1 миллион рублей, в случае получения легкого ранения – 500 тысяч рублей.Сообщается, что перечислением ежемесячных выплат в период прохождения военной службы занимается департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, а единовременными выплатами в случае ранения или гибели - департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления от военного комиссара города Москвы информации о таких лицах.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818607446.html

https://ria.ru/20220922/feyki-1818691835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, частичная мобилизация в россии, москва, сергей шойгу, россия, украина