https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818679285.html
Мишустин поручил Чернышенко информировать россиян о частичной мобилизации
Мишустин поручил Чернышенко информировать россиян о частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
Мишустин поручил Чернышенко информировать россиян о частичной мобилизации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с Минобороны РФ заняться вопросами информирования россиян о частичной... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:15
2022-09-22T14:15
2022-09-22T14:31
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
общество
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с Минобороны РФ заняться вопросами информирования россиян о частичной мобилизации."Важной составляющей объявленной президентом частичной мобилизации является информирование. Прошу моего заместителя Дмитрия Николаевича Чернышенко совместно с министерством обороны и другими заинтересованными ведомствами в кратчайший срок организовать эту работу с использованием имеющихся информационных ресурсов, в том числе "объясняем.рф", чтобы каждый человек смог получить ответы на волнующие его вопросы", - сказал Мишустин на заседании кабмина.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, общество, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, россия
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Общество, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко, Россия
14:15 22.09.2022 (обновлено: 14:31 22.09.2022)
Мишустин поручил Чернышенко информировать россиян о частичной мобилизации
Мишустин поручил Чернышенко совместно с Минобороны информировать о частичной мобилизации