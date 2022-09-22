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Мишустин поручил Чернышенко информировать россиян о частичной мобилизации

Мишустин поручил Чернышенко информировать россиян о частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022

Мишустин поручил Чернышенко информировать россиян о частичной мобилизации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с Минобороны РФ заняться вопросами информирования россиян о частичной... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:15

2022-09-22T14:15

2022-09-22T14:31

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

общество

михаил мишустин

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с Минобороны РФ заняться вопросами информирования россиян о частичной мобилизации."Важной составляющей объявленной президентом частичной мобилизации является информирование. Прошу моего заместителя Дмитрия Николаевича Чернышенко совместно с министерством обороны и другими заинтересованными ведомствами в кратчайший срок организовать эту работу с использованием имеющихся информационных ресурсов, в том числе "объясняем.рф", чтобы каждый человек смог получить ответы на волнующие его вопросы", - сказал Мишустин на заседании кабмина.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, общество, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, россия