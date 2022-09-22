https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818663447.html

Правительство подготовит документ об отсрочке от частичной мобилизации

Правительство подготовит документ об отсрочке от частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022

Правительство подготовит документ об отсрочке от частичной мобилизации

Правительство готовит документ о том, кто получит отсрочку от частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:26

2022-09-22T13:26

2022-09-22T13:26

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

россия

частичная мобилизация в россии

безопасность

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство готовит документ о том, кто получит отсрочку от частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Это пункт 9 указа президента... правительство готовит соответствующую позицию и документальное оформление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о разъяснениях того, кто будет мобилизован, а кто нет.Девятый пункт указа президента говорит о том, чтобы предоставить гражданам РФ, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). В нем также говорится, что категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются правительством.

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818659846.html

https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818658369.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии, безопасность