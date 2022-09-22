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Правительство подготовит документ об отсрочке от частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818663447.html
Правительство подготовит документ об отсрочке от частичной мобилизации
Правительство подготовит документ об отсрочке от частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
Правительство подготовит документ об отсрочке от частичной мобилизации
Правительство готовит документ о том, кто получит отсрочку от частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:26
2022-09-22T13:26
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство готовит документ о том, кто получит отсрочку от частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Это пункт 9 указа президента... правительство готовит соответствующую позицию и документальное оформление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о разъяснениях того, кто будет мобилизован, а кто нет.Девятый пункт указа президента говорит о том, чтобы предоставить гражданам РФ, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). В нем также говорится, что категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются правительством.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818659846.html
https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818658369.html
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сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность
13:26 22.09.2022
 
Правительство подготовит документ об отсрочке от частичной мобилизации

Песков: правительство подготовит документ об отсрочке от частичной мобилизации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчина переодевается в военную форму
Мужчина переодевается в военную форму - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мужчина переодевается в военную форму. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство готовит документ о том, кто получит отсрочку от частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Военные сборы военнослужащих запаса - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 13:15Специальная военная операция на Украине
Песков рассказал, с чем связано решение о частичной мобилизации
"Это пункт 9 указа президента... правительство готовит соответствующую позицию и документальное оформление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о разъяснениях того, кто будет мобилизован, а кто нет.
Девятый пункт указа президента говорит о том, чтобы предоставить гражданам РФ, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). В нем также говорится, что категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются правительством.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 13:12Специальная военная операция на Украине
Статус СВО не изменился с объявлением частичной мобилизации, заявил Песков
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуРоссияЧастичная мобилизация в РоссииБезопасность
 
 
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