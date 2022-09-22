https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818663447.html
Правительство подготовит документ об отсрочке от частичной мобилизации
Правительство подготовит документ об отсрочке от частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
Правительство подготовит документ об отсрочке от частичной мобилизации
Правительство готовит документ о том, кто получит отсрочку от частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:26
2022-09-22T13:26
2022-09-22T13:26
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство готовит документ о том, кто получит отсрочку от частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Это пункт 9 указа президента... правительство готовит соответствующую позицию и документальное оформление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о разъяснениях того, кто будет мобилизован, а кто нет.Девятый пункт указа президента говорит о том, чтобы предоставить гражданам РФ, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). В нем также говорится, что категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются правительством.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818659846.html
https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818658369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность
Правительство подготовит документ об отсрочке от частичной мобилизации
Песков: правительство подготовит документ об отсрочке от частичной мобилизации