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Песков рассказал, с чем связано решение о частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818659846.html
Песков рассказал, с чем связано решение о частичной мобилизации
Песков рассказал, с чем связано решение о частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
Песков рассказал, с чем связано решение о частичной мобилизации
Решение о частичной мобилизации связано с тем, что сейчас де-факто России противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями, заявил... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:15
2022-09-22T13:18
россия
нато
безопасность
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Решение о частичной мобилизации связано с тем, что сейчас де-факто России противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Президент в своем выступлении вчерашнем дал четкую характеристику и объяснил причины принятия такого решения. Дело в том, что спецоперация начиналась... для выполнения целей на Украине. Сейчас де-факто нам противостоит фактически... блок НАТО со всеми их логистическими возможностями. Это привело к такой необходимости", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, предполагал ли план специальной военной операции частичную мобилизацию.
https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818658369.html
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россия, нато, безопасность, сергей шойгу, украина, частичная мобилизация в россии
Россия, НАТО, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Украина, Частичная мобилизация в России
13:15 22.09.2022 (обновлено: 13:18 22.09.2022)
 
Песков рассказал, с чем связано решение о частичной мобилизации

Песков: решение о частичной мобилизации связано фактическим противостоянием с блоком НАТО

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВоенные сборы военнослужащих запаса
Военные сборы военнослужащих запаса - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Военные сборы военнослужащих запаса . Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Решение о частичной мобилизации связано с тем, что сейчас де-факто России противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
"Президент в своем выступлении вчерашнем дал четкую характеристику и объяснил причины принятия такого решения. Дело в том, что спецоперация начиналась... для выполнения целей на Украине. Сейчас де-факто нам противостоит фактически... блок НАТО со всеми их логистическими возможностями. Это привело к такой необходимости", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, предполагал ли план специальной военной операции частичную мобилизацию.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 13:12Специальная военная операция на Украине
Статус СВО не изменился с объявлением частичной мобилизации, заявил Песков
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНАТОБезопасностьСергей ШойгуУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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