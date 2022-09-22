https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818659846.html

Песков рассказал, с чем связано решение о частичной мобилизации

Песков рассказал, с чем связано решение о частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022

Песков рассказал, с чем связано решение о частичной мобилизации

Решение о частичной мобилизации связано с тем, что сейчас де-факто России противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями, заявил... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:15

2022-09-22T13:15

2022-09-22T13:18

россия

нато

безопасность

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

украина

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Решение о частичной мобилизации связано с тем, что сейчас де-факто России противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Президент в своем выступлении вчерашнем дал четкую характеристику и объяснил причины принятия такого решения. Дело в том, что спецоперация начиналась... для выполнения целей на Украине. Сейчас де-факто нам противостоит фактически... блок НАТО со всеми их логистическими возможностями. Это привело к такой необходимости", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, предполагал ли план специальной военной операции частичную мобилизацию.

https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818658369.html

россия

украина

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Дарья Буймова

россия, нато, безопасность, сергей шойгу, украина, частичная мобилизация в россии