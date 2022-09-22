https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818659846.html
Песков рассказал, с чем связано решение о частичной мобилизации
Песков рассказал, с чем связано решение о частичной мобилизации - РИА Новости, 22.09.2022
Песков рассказал, с чем связано решение о частичной мобилизации
Решение о частичной мобилизации связано с тем, что сейчас де-факто России противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями, заявил... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:15
2022-09-22T13:15
2022-09-22T13:18
россия
нато
безопасность
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Решение о частичной мобилизации связано с тем, что сейчас де-факто России противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Президент в своем выступлении вчерашнем дал четкую характеристику и объяснил причины принятия такого решения. Дело в том, что спецоперация начиналась... для выполнения целей на Украине. Сейчас де-факто нам противостоит фактически... блок НАТО со всеми их логистическими возможностями. Это привело к такой необходимости", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, предполагал ли план специальной военной операции частичную мобилизацию.
https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818658369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, безопасность, сергей шойгу, украина, частичная мобилизация в россии
Россия, НАТО, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Украина, Частичная мобилизация в России
13:15 22.09.2022 (обновлено: 13:18 22.09.2022)
Песков рассказал, с чем связано решение о частичной мобилизации
Песков: решение о частичной мобилизации связано фактическим противостоянием с блоком НАТО