https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818639599.html

Глава ВТБ призвал не пугать "себя и всю страну" кошмарными сценариями

Глава ВТБ призвал не пугать "себя и всю страну" кошмарными сценариями - РИА Новости, 22.09.2022

Глава ВТБ призвал не пугать "себя и всю страну" кошмарными сценариями

Пугать "себя и всю страну" кошмарными сценариями не следует: мобилизация в РФ частичная, в финансовом и других секторах, вероятно, будут определены категории... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:18

2022-09-22T12:18

2022-09-22T12:18

специальная военная операция на украине

общество

россия

андрей костин (банкир)

втб

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Пугать "себя и всю страну" кошмарными сценариями не следует: мобилизация в РФ частичная, в финансовом и других секторах, вероятно, будут определены категории критически важных сотрудников, которые под эту меру не попадут, заявил глава ВТБ Андрей Костин."На самом деле, коллеги, давайте не пугать себя и всю страну. У нас… частичная мобилизация, и речи о том, чтобы все подразделения, все… куда-то там мобилизовались, не надо таких сценариев кошмарных рисовать", - сказал он в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век", отвечая на вопрос, что будет делать ВТБ, если всех специалистов банка по информационной безопасности мобилизуют.Костин отметил, что, вероятно, "для финансового сектора будут определены категории критически важных сотрудников, которые получат отсрочку, которые не будут мобилизоваться". При этом это могут быть сотрудники не только банковского сектора, но и из других отраслей, "без которых жизнедеятельность государства невозможна".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, андрей костин (банкир), втб, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф