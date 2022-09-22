https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818607446.html
Военком Якутии рассказал, сколько будут получать мобилизованные
Военком Якутии рассказал, сколько будут получать мобилизованные - РИА Новости, 22.09.2022
Военком Якутии рассказал, сколько будут получать мобилизованные
Россияне, призванные в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, будут получать не менее 205 тысяч рублей в месяц, рассказал военный комиссар Якутии... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:23
2022-09-22T10:23
2022-09-22T14:01
сергей аксенов (политик)
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
владимир путин
безопасность
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ЯКУТСК, 22 сен — РИА Новости. Россияне, призванные в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, будут получать не менее 205 тысяч рублей в месяц, рассказал военный комиссар Якутии Александр Авдонин."Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере — от 205 тысяч рублей, в зависимости от должности и воинского звания", — пояснил он на брифинге оперативного штаба республики.По его словам, в первую очередь мобилизуют граждан, отслуживших в армии не больше трех лет назад и имеющих навыки военной службы.В то же время, судя по комментарию главы Крыма Сергея Аксенова, регионы могут доплачивать сверх базовой суммы своим мобилизованным жителям в качестве меры дополнительной поддержки. При этом он призвал не устраивать "соревнование регионов", кто доплатит больше: возможности у всех разные, сумма должна быть одинаковой на федеральном уровне.Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии, владимир путин, безопасность
Сергей Аксенов (политик), Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Владимир Путин, Безопасность
10:23 22.09.2022 (обновлено: 14:01 22.09.2022)
Военком Якутии рассказал, сколько будут получать мобилизованные
Военком Якутии Авдонин: мобилизованные будут получать от 205 тысяч рублей в месяц
ЯКУТСК, 22 сен — РИА Новости. Россияне, призванные в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, будут получать не менее 205 тысяч рублей в месяц, рассказал военный комиссар Якутии Александр Авдонин.
"Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере — от 205 тысяч рублей, в зависимости от должности и воинского звания", — пояснил он на брифинге оперативного штаба республики.
По его словам, в первую очередь мобилизуют граждан, отслуживших в армии не больше трех лет назад и имеющих навыки военной службы.
В то же время, судя по комментарию главы Крыма Сергея Аксенова
, регионы могут доплачивать сверх базовой суммы своим мобилизованным жителям в качестве меры дополнительной поддержки. При этом он призвал не устраивать "соревнование регионов", кто доплатит больше: возможности у всех разные, сумма должна быть одинаковой на федеральном уровне.
Накануне президент России Владимир Путин
объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине
.
В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.