https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818607446.html

Военком Якутии рассказал, сколько будут получать мобилизованные

Военком Якутии рассказал, сколько будут получать мобилизованные - РИА Новости, 22.09.2022

Военком Якутии рассказал, сколько будут получать мобилизованные

Россияне, призванные в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, будут получать не менее 205 тысяч рублей в месяц, рассказал военный комиссар Якутии... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:23

2022-09-22T10:23

2022-09-22T14:01

сергей аксенов (политик)

сергей шойгу

россия

украина

частичная мобилизация в россии

владимир путин

безопасность

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ЯКУТСК, 22 сен — РИА Новости. Россияне, призванные в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, будут получать не менее 205 тысяч рублей в месяц, рассказал военный комиссар Якутии Александр Авдонин."Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере — от 205 тысяч рублей, в зависимости от должности и воинского звания", — пояснил он на брифинге оперативного штаба республики.По его словам, в первую очередь мобилизуют граждан, отслуживших в армии не больше трех лет назад и имеющих навыки военной службы.В то же время, судя по комментарию главы Крыма Сергея Аксенова, регионы могут доплачивать сверх базовой суммы своим мобилизованным жителям в качестве меры дополнительной поддержки. При этом он призвал не устраивать "соревнование регионов", кто доплатит больше: возможности у всех разные, сумма должна быть одинаковой на федеральном уровне.Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.

https://ria.ru/20220922/mobilization-1818598606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей аксенов (политик), сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии, владимир путин, безопасность