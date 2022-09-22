https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818599190.html

Призванный житель Читы рассказал, как получил повестку

Призванный житель Читы рассказал, как получил повестку - РИА Новости, 22.09.2022

Призванный житель Читы рассказал, как получил повестку

Призванный на службу в рамках частичной мобилизации житель Читы рассказал РИА Новости, как получил повестку. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T09:41

2022-09-22T09:41

2022-09-22T15:08

владимир путин

сергей шойгу

россия

чита

безопасность

частичная мобилизация в россии

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ЧИТА, 22 сен — РИА Новости. Призванный на службу в рамках частичной мобилизации житель Читы рассказал РИА Новости, как получил повестку.Корреспондент агентства посетила городской военкомат, где уже находились около 20 человек, и побеседовала с мужчиной в возрасте 30-35 лет. Он сообщил, что раньше служил, имеет статус офицера запаса, но в боевых действиях не участвовал. Повестку ему вручили лично по месту жительства.По его словам, сейчас всех призванных расформировывают в части поселков Песчанка и Горный. Людей разместят в учебных центрах, где они пройдут переподготовку, добавил собеседник агентства.Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, о мобилизации студентов речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, сергей шойгу, россия, чита, безопасность, частичная мобилизация в россии