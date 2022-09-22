https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818599190.html
Призванный житель Читы рассказал, как получил повестку
Призванный житель Читы рассказал, как получил повестку - РИА Новости, 22.09.2022
Призванный житель Читы рассказал, как получил повестку
Призванный на службу в рамках частичной мобилизации житель Читы рассказал РИА Новости, как получил повестку. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:41
2022-09-22T09:41
2022-09-22T15:08
владимир путин
сергей шойгу
россия
чита
безопасность
частичная мобилизация в россии
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ЧИТА, 22 сен — РИА Новости. Призванный на службу в рамках частичной мобилизации житель Читы рассказал РИА Новости, как получил повестку.Корреспондент агентства посетила городской военкомат, где уже находились около 20 человек, и побеседовала с мужчиной в возрасте 30-35 лет. Он сообщил, что раньше служил, имеет статус офицера запаса, но в боевых действиях не участвовал. Повестку ему вручили лично по месту жительства.По его словам, сейчас всех призванных расформировывают в части поселков Песчанка и Горный. Людей разместят в учебных центрах, где они пройдут переподготовку, добавил собеседник агентства.Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, о мобилизации студентов речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сергей шойгу, россия, чита, безопасность, частичная мобилизация в россии
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Чита, Безопасность, Частичная мобилизация в России
09:41 22.09.2022 (обновлено: 15:08 22.09.2022)
Призванный житель Читы рассказал, как получил повестку
Житель Читы, который попал под частичную мобилизацию, рассказал, как получил повестку
ЧИТА, 22 сен — РИА Новости. Призванный на службу в рамках частичной мобилизации житель Читы рассказал РИА Новости, как получил повестку.
Корреспондент агентства посетила городской военкомат, где уже находились около 20 человек, и побеседовала с мужчиной в возрасте 30-35 лет. Он сообщил, что раньше служил, имеет статус офицера запаса, но в боевых действиях не участвовал. Повестку ему вручили лично по месту жительства.
"Сказали утром к десяти с теплыми вещами явиться, повестку по месту работы предъявить. Я теперь жду. Одну команду офицеров уже отправили, жду вторую", — рассказал мужчина.
По его словам, сейчас всех призванных расформировывают в части поселков Песчанка и Горный. Людей разместят в учебных центрах, где они пройдут переподготовку, добавил собеседник агентства.
Накануне президент России Владимир Путин
объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине
.
В российские Вооруженные силы планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, о мобилизации студентов речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.