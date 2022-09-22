08:18 22.09.2022 (обновлено: 10:46 22.09.2022)
Решения о кредитных каникулах мобилизованных примут в приоритетном порядке
Володин: решения о кредитных каникулах для мобилизованных примут в приоритетном порядке
Здание Государственной думы. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Госдума незамедлительно рассмотрит вопросы о кредитных каникулах и трудовых гарантиях для мобилизованных россиян, заявил председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин.
"Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих России. Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит", — говорится в записи в его Telegram-канале.
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Накануне Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил, что российским военным фактически противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
Центральный банк после решения главы государства рекомендовал участникам рынка "идти навстречу" заемщикам, мобилизованным в ряды Вооруженных сил, и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие".
Кредитным и микрофинансовым организациям также предложили отказаться от начисления пеней и штрафов для этой категории россиян и приостановить взыскание просроченных долгов.