https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818590201.html

Решения о кредитных каникулах мобилизованных примут в приоритетном порядке

Решения о кредитных каникулах мобилизованных примут в приоритетном порядке - РИА Новости, 22.09.2022

Решения о кредитных каникулах мобилизованных примут в приоритетном порядке

Госдума незамедлительно рассмотрит вопросы о кредитных каникулах и трудовых гарантиях для мобилизованных россиян, заявил председатель нижней палаты Федерального РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T08:18

2022-09-22T08:18

2022-09-22T10:46

госдума рф

общество

частичная мобилизация в россии

россия

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Госдума незамедлительно рассмотрит вопросы о кредитных каникулах и трудовых гарантиях для мобилизованных россиян, заявил председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин."Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих России. Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит", — говорится в записи в его Telegram-канале.Накануне Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил, что российским военным фактически противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.Центральный банк после решения главы государства рекомендовал участникам рынка "идти навстречу" заемщикам, мобилизованным в ряды Вооруженных сил, и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие". Кредитным и микрофинансовым организациям также предложили отказаться от начисления пеней и штрафов для этой категории россиян и приостановить взыскание просроченных долгов.

https://ria.ru/20220921/zakonotvorchestvo-1818562054.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, общество, частичная мобилизация в россии, россия