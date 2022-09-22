https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html

Россия мобилизуется: вернуть и восстановить

Россия мобилизуется: вернуть и восстановить - РИА Новости, 22.09.2022

Россия мобилизуется: вернуть и восстановить

Так уж совпало, но сложно было бы даже специально выбрать более символический день для выступления президента, чем 21 сентября: в "день рождения" России, то... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T08:00

2022-09-22T08:00

2022-09-22T10:58

специальная военная операция на украине

авторы

россия

украина

владимир путин

частичная мобилизация в россии

днр

ситуация в днр и лнр

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Так уж совпало, но сложно было бы даже специально выбрать более символический день для выступления президента, чем 21 сентября: в "день рождения" России, то есть в 1160-ю годовщину призвания славянами на княжение Рюрика, привязанного позже к одному из самых важных для православных празднику Рождества Богородицы; в день Куликовской битвы (завершившей процесс образования русского народа); в один из Дней воинской славы России. Именно в такой день Владимир Путин объявил о начале мобилизации — уже в прямом, военном смысле.За семь месяцев боевых действий на Украине у нас так и не произошла полноценная мобилизация в духовном, гражданском и экономическом смыслах, хотя большинство народа и понимает всю серьезность переживаемого нами момента. Ощущение судьбоносности происходящего не стало законом нашей жизни, не избавило многих от иллюзий насчет того, что "ничего, все как-нибудь образуется, и потом все станет как раньше", не привело к мобилизации всех и вся (хотя бы в собственном сознании).А теперь приведет? Да. Потому что хотя президент и не призывал к тому, чтобы отдать "все для фронта, все для победы", само его обращение к народу было посвящено "необходимым, неотложным шагам по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России". Слова более чем серьезные.И мобилизация в армию, которая коснется 300 тысяч резервистов, — это только часть того, что предстоит сделать. За эти месяцы мы увидели очень многое — и сильные свои стороны, и слабые. Именно на исправлении вторых нужно сосредоточить все силы — и там, где все можно исправить за месяцы, и там, где потребуются годы и даже десятилетия (например, в технологиях). Времени больше нет — ни на раскачку, ни на терзания и сомнения. Получится — не получится? Не может не получиться — если мы хотим сохраниться как великая цивилизация, как народ.Но разве не сама Россия открыла ящик Пандоры 24 февраля, как говорит нам Запад: "Зачем вы напали на Украину?" Отвечать нужно не Западу, а самим себе. В своем обращении Путин назвал нашу военную операцию упреждающей, то есть предотвращающей неизбежный в будущем удар Запада украинскими руками по Крыму. Но есть еще более важная причина того, что началось семь месяцев назад: Россия не могла сохраниться в исторической перспективе, если бы она осталась в тех же границах на начало этого года.Потому что русские тогда перестали бы быть сами собой, смирившись с тем, что в их исторической колыбели — Киеве, Малороссии и Новороссии — таких же, как они, русских людей перекрещивают, дерусифицируют, переделывают в антирусских. Смирившись с этим, русские не просто позволили бы создать из Украины анти-Россию, то есть позволили создать плацдарм против нас: они предали бы сами себя, предали бы своих предков и свою историю. Именно поэтому Россия не могла дальше молча наблюдать за происходящим в западной части русского мира.Именно поэтому мы решили вернуть Украину обратно — пока еще не поздно. Да, мы недооценили и единство украинской власти, и уровень подготовки украинской армии, изменившийся с 2014 года, и степень вовлеченности Запада, переоценив при этом и свои собственные силы, в том числе и приготовленные для специальной военной операции. Но эти ошибки никак не отменяют того, что мы сделали осмысленный и, по сути, неизбежный шаг, начав борьбу за Украину, то есть за будущее русского народа. Не меняют они и наших целей: просто на пути к их достижению нам придется потратить больше сил, мы должны будем измениться быстрее и сильнее. Эти изменения все равно были неизбежны и даже спасительны, но одно дело, когда они проходили бы за десятилетия, и совсем другое, когда их нужно будет провести за считанные годы.И все это нужно делать одновременно с боевыми действиями на западе — потому что все это время Украина будет постепенно возвращаться в состав России. Вот и сейчас мы стоим накануне нового этапа воссоединения.Владимир Путин объявил о том, что поддержит результаты предстоящих референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, то есть их просьбы о присоединении к России. Сколько еще будет таких этапов? Все это зависит в первую очередь от наших успехов на фронте. И того, когда они приведут к окончательной капитуляции и падению киевской власти. Да, на это могут уйти годы, но никакой другой вариант, кроме полной победы, нас не может устроить. Потому что мы должны не только восстановить историческое единство — мы просто не имеем права оставить нашим геополитическим противникам даже малейшую возможность угрожать нам непосредственно с русских земель, будь то Одесса или Почаев.И именно для того, чтобы на Западе лучше понимали наш бескомпромиссный (в этом вопросе) настрой, Путин и упомянул в своем обращении ядерное оружие, подчеркнув, что "при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства". Это не блеф. И не шантаж. А предостережение для тех, кто поверил в то, что сейчас открывается "окно возможностей" для нанесения поражения России, чтобы порвать русского медведя на десятки маленьких медвежат. "Не дождетесь!" — мог бы повторить слова Столыпина наш президент, но он закончил свое обращение еще одним напоминанием:"В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа — останавливать тех, кто рвется к мировому господству, кто грозит расчленением и порабощением нашей Родины, нашего Отечества. Мы и сейчас это сделаем, так и будет".

https://ria.ru/20220921/opyt-1818383546.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818474003.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818492346.html

https://ria.ru/20220921/nezavisimost-1818538876.html

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