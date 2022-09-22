https://ria.ru/20220922/mironov-1818684264.html

Зампред правительства Камчатского края готов принять участие в спецоперации

Зампред правительства Камчатского края готов принять участие в спецоперации - РИА Новости, 22.09.2022

Зампред правительства Камчатского края готов принять участие в спецоперации

Заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Миронов выразил готовность участвовать в спецоперации в Донбассе, он поедет в составе краевой... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:30

2022-09-22T14:30

2022-09-22T14:46

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

камчатский край

донбасс

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сен - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Миронов выразил готовность участвовать в спецоперации в Донбассе, он поедет в составе краевой группы, заявил губернатор Владимир Солодов.Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сообщали ранее местные СМИ, Миронов был мобилизован, он получил повестку и уже готовится к отправке в зону спецоперации.Как рассказал Солодов, слова которого приводит пресс-служба правительства региона, специальная рабочая группа Камчатского края, в составе которой в том числе сотрудники правительства и муниципальных образований, уже работает на освобождённых территориях."В состав рабочей группы смогут войти те, кто сейчас выразил готовность отправиться на Донбасс, но чей профессиональный опыт будет более эффективным в рамках восстановительных мероприятий освобожденных территорий. Например, это зампред правительства региона Сергей Анатольевич Миронов", - сказал Солодов.Миронов в настоящее время обеспечивает подготовку к отопительному сезону и мобилизацию транспорта, его опыт будет востребован при восстановлении систем жилищно-коммунального хозяйства на освобождённых территориях, уточнил губернатор.

https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818599333.html

камчатский край

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, камчатский край, донбасс