https://ria.ru/20220922/mironov-1818684264.html
Зампред правительства Камчатского края готов принять участие в спецоперации
Зампред правительства Камчатского края готов принять участие в спецоперации - РИА Новости, 22.09.2022
Зампред правительства Камчатского края готов принять участие в спецоперации
Заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Миронов выразил готовность участвовать в спецоперации в Донбассе, он поедет в составе краевой... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:30
2022-09-22T14:30
2022-09-22T14:46
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
камчатский край
донбасс
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сен - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Миронов выразил готовность участвовать в спецоперации в Донбассе, он поедет в составе краевой группы, заявил губернатор Владимир Солодов.Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сообщали ранее местные СМИ, Миронов был мобилизован, он получил повестку и уже готовится к отправке в зону спецоперации.Как рассказал Солодов, слова которого приводит пресс-служба правительства региона, специальная рабочая группа Камчатского края, в составе которой в том числе сотрудники правительства и муниципальных образований, уже работает на освобождённых территориях."В состав рабочей группы смогут войти те, кто сейчас выразил готовность отправиться на Донбасс, но чей профессиональный опыт будет более эффективным в рамках восстановительных мероприятий освобожденных территорий. Например, это зампред правительства региона Сергей Анатольевич Миронов", - сказал Солодов.Миронов в настоящее время обеспечивает подготовку к отопительному сезону и мобилизацию транспорта, его опыт будет востребован при восстановлении систем жилищно-коммунального хозяйства на освобождённых территориях, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818599333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, камчатский край, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Камчатский край, Донбасс
14:30 22.09.2022 (обновлено: 14:46 22.09.2022)
Зампред правительства Камчатского края готов принять участие в спецоперации
Зампред правительства Камчатского края Миронов готов поехать в зону спецоперации
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сен - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Миронов выразил готовность участвовать в спецоперации в Донбассе, он поедет в составе краевой группы, заявил губернатор Владимир Солодов.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин
объявил о частичной мобилизации в России. Как сообщали ранее местные СМИ, Миронов был мобилизован, он получил повестку и уже готовится к отправке в зону спецоперации.
Как рассказал Солодов, слова которого приводит пресс-служба правительства региона, специальная рабочая группа Камчатского края, в составе которой в том числе сотрудники правительства и муниципальных образований, уже работает на освобождённых территориях.
"В состав рабочей группы смогут войти те, кто сейчас выразил готовность отправиться на Донбасс, но чей профессиональный опыт будет более эффективным в рамках восстановительных мероприятий освобожденных территорий. Например, это зампред правительства региона Сергей Анатольевич Миронов", - сказал Солодов.
Миронов в настоящее время обеспечивает подготовку к отопительному сезону и мобилизацию транспорта, его опыт будет востребован при восстановлении систем жилищно-коммунального хозяйства на освобождённых территориях, уточнил губернатор.