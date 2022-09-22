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Херсонские власти отметили вклад Медведчука в защиту русских на Украине - РИА Новости, 22.09.2022
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Херсонские власти отметили вклад Медведчука в защиту русских на Украине
Херсонские власти отметили вклад Медведчука в защиту русских на Украине - РИА Новости, 22.09.2022
Херсонские власти отметили вклад Медведчука в защиту русских на Украине
Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук много сделал для защиты и отстаивания интересов русских людей, проживающих на территории Украины, заявил... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:52
2022-09-22T16:52
в мире
виктор медведчук
кирилл стремоусов
украина
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук много сделал для защиты и отстаивания интересов русских людей, проживающих на территории Украины, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Он также отметил, что 56-й обмененный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук."Виктор Владимирович Медведчук освобожден из нацистского плена, и теперь мы ещё сильнее. Это человек, который очень много сделал для всех русских людей, проживающих на территории ещё той Украины", - сказал Стремоусов. По его словам, Медведчук остался до конца верен своему долгу и для всех русских людей "в условиях тотальной нацистской идеологии на Украине был последней надеждой на жизнь"."Мы все русские и мы знаем, что мы своих не бросаем. Вот и сегодня мы еще раз доказали друг другу, что будем идти до конца, ведь отступать нам некуда", - подчеркнул Стремоусов.Служба безопасности Украины (СБУ) в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818694540.html
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804287517.html
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в мире, виктор медведчук, кирилл стремоусов, украина, херсонская область
В мире, Виктор Медведчук, Кирилл Стремоусов, Украина, Херсонская область
16:52 22.09.2022
 
Херсонские власти отметили вклад Медведчука в защиту русских на Украине

Стремоусов: Медведчук много сделал для отстаивания интересов русских на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук много сделал для защиты и отстаивания интересов русских людей, проживающих на территории Украины, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Он также отметил, что 56-й обмененный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
Освобожденные из плена ВСУ военнослужащие вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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Пушилин объяснил, почему Медведчука включили в последний обмен
"Виктор Владимирович Медведчук освобожден из нацистского плена, и теперь мы ещё сильнее. Это человек, который очень много сделал для всех русских людей, проживающих на территории ещё той Украины", - сказал Стремоусов. По его словам, Медведчук остался до конца верен своему долгу и для всех русских людей "в условиях тотальной нацистской идеологии на Украине был последней надеждой на жизнь".
"Мы все русские и мы знаем, что мы своих не бросаем. Вот и сегодня мы еще раз доказали друг другу, что будем идти до конца, ведь отступать нам некуда", - подчеркнул Стремоусов.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 15:45
Служба безопасности Украины арестовала активы Медведчука и его жены
Служба безопасности Украины (СБУ) в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьковскую область - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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В миреВиктор МедведчукКирилл СтремоусовУкраинаХерсонская область
 
 
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