Херсонские власти отметили вклад Медведчука в защиту русских на Украине
Стремоусов: Медведчук много сделал для отстаивания интересов русских на Украине
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук много сделал для защиты и отстаивания интересов русских людей, проживающих на территории Украины, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Он также отметил, что 56-й обмененный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
"Виктор Владимирович Медведчук освобожден из нацистского плена, и теперь мы ещё сильнее. Это человек, который очень много сделал для всех русских людей, проживающих на территории ещё той Украины", - сказал Стремоусов. По его словам, Медведчук остался до конца верен своему долгу и для всех русских людей "в условиях тотальной нацистской идеологии на Украине был последней надеждой на жизнь".
"Мы все русские и мы знаем, что мы своих не бросаем. Вот и сегодня мы еще раз доказали друг другу, что будем идти до конца, ведь отступать нам некуда", - подчеркнул Стремоусов.
Служба безопасности Украины (СБУ) в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.