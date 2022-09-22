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Пушилин объяснил, почему Медведчука включили в последний обмен - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818694540.html
Пушилин объяснил, почему Медведчука включили в последний обмен
Пушилин объяснил, почему Медведчука включили в последний обмен - РИА Новости, 22.09.2022
Пушилин объяснил, почему Медведчука включили в последний обмен
Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук содействовал освобождению военнослужащих в 2014-2015 годы, поэтому включение его в последний обмен было неким... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:12
2022-09-22T15:15
специальная военная операция на украине
общество
виктор медведчук
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук содействовал освобождению военнослужащих в 2014-2015 годы, поэтому включение его в последний обмен было неким долгом, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Мы знакомы с Виктором Медведчуком по переговорному процессу, но даже до начала минских переговоров он тоже уже принимал участие в том числе и в обмене пленных, поэтому здесь для нас было неким долгом, с учетом того, скольких ребят при его участии удалось освободить. А 2014-2015 год мы все прекрасно помним, что условия были не лучше, а где-то даже хуже", - сказал он в эфире "России 24".Ранее Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Он также отметил, что 56-й обмененный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818662777.html
донецкая народная республика
украина
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общество, виктор медведчук, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Виктор Медведчук, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы РФ
15:12 22.09.2022 (обновлено: 15:15 22.09.2022)
 
Пушилин объяснил, почему Медведчука включили в последний обмен

Глава ДНР Пушилин: Медведчук содействовал освобождению военнослужащих

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкОсвобожденные из плена ВСУ военнослужащие вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР. Скриншот видео
Освобожденные из плена ВСУ военнослужащие вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Освобожденные из плена ВСУ военнослужащие вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР. Скриншот видео. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук содействовал освобождению военнослужащих в 2014-2015 годы, поэтому включение его в последний обмен было неким долгом, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы знакомы с Виктором Медведчуком по переговорному процессу, но даже до начала минских переговоров он тоже уже принимал участие в том числе и в обмене пленных, поэтому здесь для нас было неким долгом, с учетом того, скольких ребят при его участии удалось освободить. А 2014-2015 год мы все прекрасно помним, что условия были не лучше, а где-то даже хуже", - сказал он в эфире "России 24".
Ранее Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Он также отметил, что 56-й обмененный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 13:25Специальная военная операция на Украине
Медведчука освободили из украинского плена
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВиктор МедведчукДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассВооруженные силы РФ
 
 
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