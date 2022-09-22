https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818694540.html

Пушилин объяснил, почему Медведчука включили в последний обмен

Пушилин объяснил, почему Медведчука включили в последний обмен - РИА Новости, 22.09.2022

Пушилин объяснил, почему Медведчука включили в последний обмен

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук содействовал освобождению военнослужащих в 2014-2015 годы, поэтому включение его в последний обмен было неким... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:12

2022-09-22T15:12

2022-09-22T15:15

специальная военная операция на украине

общество

виктор медведчук

денис пушилин

донецкая народная республика

украина

донбасс

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818659496_0:0:1813:1021_1920x0_80_0_0_d1809ba6a6bc2428efbeb4dfe1583bb6.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук содействовал освобождению военнослужащих в 2014-2015 годы, поэтому включение его в последний обмен было неким долгом, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Мы знакомы с Виктором Медведчуком по переговорному процессу, но даже до начала минских переговоров он тоже уже принимал участие в том числе и в обмене пленных, поэтому здесь для нас было неким долгом, с учетом того, скольких ребят при его участии удалось освободить. А 2014-2015 год мы все прекрасно помним, что условия были не лучше, а где-то даже хуже", - сказал он в эфире "России 24".Ранее Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Он также отметил, что 56-й обмененный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.

https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818662777.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, виктор медведчук, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы рф