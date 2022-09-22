Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области увеличен размер помощи по газификации жилья - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220922/matpomosch-1818694809.html
В Липецкой области увеличен размер помощи по газификации жилья
В Липецкой области увеличен размер помощи по газификации жилья - РИА Новости, 22.09.2022
В Липецкой области увеличен размер помощи по газификации жилья
Размер субсидии на газификацию жилья в Липецкой области увеличен со 100 до 130 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:13
2022-09-22T15:13
липецкая область
липецкая область
общество
жилье
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ЛИПЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Размер субсидии на газификацию жилья в Липецкой области увеличен со 100 до 130 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, получить помощь смогут семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.Соответствующие изменения приняты в четверг на внеочередной сессии Липецкого областного Совета депутатов. Воспользоваться помощью могут жители Липецкой области – собственники жилья, включённого в областную программу догазификации.Артамонов отметил, что помощь при газификации жилья можно получить как в виде оплаты стоимости работ по подключению дома к газу – для этого заключается договор, и деньги перечисляются непосредственно исполнителям работ, так и виде компенсации – в случае, если работы уже завершены и у собственника есть документы, подтверждающие их выполнение и оплату. В любом случае обращаться с заявлением о предоставлении помощи нужно в МФЦ."Газификация – дело важное и затратное. Мы это отлично понимаем и делаем всё необходимое, чтобы помочь жителям, которым нужна материальная поддержка. Безусловно, от этого зависит повышение качества жизни населения. Данный вопрос с самого начала программы мы держим на постоянном контроле",– сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220920/sotskontrakt-1818059185.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, общество, жилье, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Общество, Жилье, Игорь Артамонов
15:13 22.09.2022
 

В Липецкой области увеличен размер помощи по газификации жилья

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Размер субсидии на газификацию жилья в Липецкой области увеличен со 100 до 130 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, получить помощь смогут семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.
Соответствующие изменения приняты в четверг на внеочередной сессии Липецкого областного Совета депутатов. Воспользоваться помощью могут жители Липецкой области – собственники жилья, включённого в областную программу догазификации.
Артамонов отметил, что помощь при газификации жилья можно получить как в виде оплаты стоимости работ по подключению дома к газу – для этого заключается договор, и деньги перечисляются непосредственно исполнителям работ, так и виде компенсации – в случае, если работы уже завершены и у собственника есть документы, подтверждающие их выполнение и оплату. В любом случае обращаться с заявлением о предоставлении помощи нужно в МФЦ.
"Газификация – дело важное и затратное. Мы это отлично понимаем и делаем всё необходимое, чтобы помочь жителям, которым нужна материальная поддержка. Безусловно, от этого зависит повышение качества жизни населения. Данный вопрос с самого начала программы мы держим на постоянном контроле",– сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 10:49Липецкая область
Липецкая область получит более 92 миллионов рублей на соцконтракты
 
Липецкая областьЛипецкая областьОбществоЖильеИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала