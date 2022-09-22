https://ria.ru/20220922/matpomosch-1818694809.html

В Липецкой области увеличен размер помощи по газификации жилья

В Липецкой области увеличен размер помощи по газификации жилья - РИА Новости, 22.09.2022

В Липецкой области увеличен размер помощи по газификации жилья

Размер субсидии на газификацию жилья в Липецкой области увеличен со 100 до 130 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:13

2022-09-22T15:13

2022-09-22T15:13

липецкая область

липецкая область

общество

жилье

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Размер субсидии на газификацию жилья в Липецкой области увеличен со 100 до 130 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, получить помощь смогут семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.Соответствующие изменения приняты в четверг на внеочередной сессии Липецкого областного Совета депутатов. Воспользоваться помощью могут жители Липецкой области – собственники жилья, включённого в областную программу догазификации.Артамонов отметил, что помощь при газификации жилья можно получить как в виде оплаты стоимости работ по подключению дома к газу – для этого заключается договор, и деньги перечисляются непосредственно исполнителям работ, так и виде компенсации – в случае, если работы уже завершены и у собственника есть документы, подтверждающие их выполнение и оплату. В любом случае обращаться с заявлением о предоставлении помощи нужно в МФЦ."Газификация – дело важное и затратное. Мы это отлично понимаем и делаем всё необходимое, чтобы помочь жителям, которым нужна материальная поддержка. Безусловно, от этого зависит повышение качества жизни населения. Данный вопрос с самого начала программы мы держим на постоянном контроле",– сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220920/sotskontrakt-1818059185.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, общество, жилье, игорь артамонов