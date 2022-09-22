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В Кузбассе привели в порядок 922 километра автомобильных дорог - РИА Новости, 22.09.2022
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В Кузбассе привели в порядок 922 километра автомобильных дорог
В Кузбассе привели в порядок 922 километра автомобильных дорог - РИА Новости, 22.09.2022
В Кузбассе привели в порядок 922 километра автомобильных дорог
В Кузбассе за 4 года благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" привели в порядок 922 километра автомобильных дорог, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:38
2022-09-22T14:16
общество
владимир путин
сергей цивилев
россия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 22 сен – РИА Новости. В Кузбассе за 4 года благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" привели в порядок 922 километра автомобильных дорог, сообщает пресс-служба правительства региона."За 4 года реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Кузбассе приведено к нормативному состоянию 922 километра автомобильных дорог. В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении сроков реализации нацпроекта до 2030 года", – говорится в сообщении.Отмечается, что в этом сезоне в нормативное состояние планируется привести более 200 километров автомобильных дорог, отремонтировать 9 километров тротуаров, обновить 41 автобусную остановку, установить 667 дорожных знаков, заменить более 1800 погонных метров ограждений и привести в нормативное состояние более 623 погонных метров искусственных сооружений. Уточняется, что общее финансирование мероприятий в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году составило более 6 миллиардов 230 миллионов рублей.Отмечается, что на данный момент доля региональных дорог, приведенных к нормативному состоянию, достигла показателя в 50%. В городских агломерациях этот показатель составляет 81%."Качественные дороги — это прежде всего безопасность для автомобилистов и для пешеходов. Благодаря распоряжению президента России Владимира Путина сроки реализации нацпроекта продлены до 2030 года. В Кузбассе продолжатся мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах. Важно, что мы строим и ремонтируем не только скоростные трассы и дороги между городами, но и уделяем особое внимание тем участкам, с которыми жители нашего региона сталкиваются каждый день, выходя из дома", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
https://ria.ru/20220921/finansirovanie-1818313062.html
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общество, владимир путин, сергей цивилев, россия, кемеровская область
Общество, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Россия, Кемеровская область
12:38 22.09.2022 (обновлено: 14:16 22.09.2022)
 
В Кузбассе привели в порядок 922 километра автомобильных дорог

В Кузбассе благодаря нацпроекту привели в порядок 922 километра автомобильных дорог

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВ Кузбассе привели в порядок 922 километра автомобильных дорог
В Кузбассе привели в порядок 922 километра автомобильных дорог - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
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КЕМЕРОВО, 22 сен – РИА Новости. В Кузбассе за 4 года благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" привели в порядок 922 километра автомобильных дорог, сообщает пресс-служба правительства региона.
"За 4 года реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Кузбассе приведено к нормативному состоянию 922 километра автомобильных дорог. В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении сроков реализации нацпроекта до 2030 года", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что в этом сезоне в нормативное состояние планируется привести более 200 километров автомобильных дорог, отремонтировать 9 километров тротуаров, обновить 41 автобусную остановку, установить 667 дорожных знаков, заменить более 1800 погонных метров ограждений и привести в нормативное состояние более 623 погонных метров искусственных сооружений. Уточняется, что общее финансирование мероприятий в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году составило более 6 миллиардов 230 миллионов рублей.
Отмечается, что на данный момент доля региональных дорог, приведенных к нормативному состоянию, достигла показателя в 50%. В городских агломерациях этот показатель составляет 81%.
"Качественные дороги — это прежде всего безопасность для автомобилистов и для пешеходов. Благодаря распоряжению президента России Владимира Путина сроки реализации нацпроекта продлены до 2030 года. В Кузбассе продолжатся мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах. Важно, что мы строим и ремонтируем не только скоростные трассы и дороги между городами, но и уделяем особое внимание тем участкам, с которыми жители нашего региона сталкиваются каждый день, выходя из дома", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
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ОбществоВладимир ПутинСергей ЦивилевРоссияКемеровская область
 
 
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