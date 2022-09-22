https://ria.ru/20220922/kultura-1818714827.html

В России планируют направить на нацпроект "Культура" 54 миллиарда рублей

В России планируют направить на нацпроект "Культура" 54 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.09.2022

В России планируют направить на нацпроект "Культура" 54 миллиарда рублей

Власти Российской Федерации планируют направить на нацпроект "Культура" 54 миллиарда рублей в 2023 году, 47 миллиардов рублей — в 2024 году, сообщается в... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:15

2022-09-22T16:15

2022-09-22T16:15

культура

новости культуры

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Власти Российской Федерации планируют направить на нацпроект "Культура" 54 миллиарда рублей в 2023 году, 47 миллиардов рублей — в 2024 году, сообщается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости."Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Культура" запланированы в 2023 году в объеме 54 063,9 млн рублей, в 2024 году — 47 170,1 млн рублей", — говорится в документе.Также добавляется, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом №390-ФЗ, в 2023 году увеличены на 11 165,5 миллиона рублей, в 2024 году — на 3 317,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220920/tretyakovka-1818161896.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры