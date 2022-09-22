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В России планируют направить на нацпроект "Культура" 54 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.09.2022
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Культура
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В России планируют направить на нацпроект "Культура" 54 миллиарда рублей
В России планируют направить на нацпроект "Культура" 54 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.09.2022
В России планируют направить на нацпроект "Культура" 54 миллиарда рублей
Власти Российской Федерации планируют направить на нацпроект "Культура" 54 миллиарда рублей в 2023 году, 47 миллиардов рублей — в 2024 году, сообщается в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:15
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культура
новости культуры
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Власти Российской Федерации планируют направить на нацпроект "Культура" 54 миллиарда рублей в 2023 году, 47 миллиардов рублей — в 2024 году, сообщается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости."Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Культура" запланированы в 2023 году в объеме 54 063,9 млн рублей, в 2024 году — 47 170,1 млн рублей", — говорится в документе.Также добавляется, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом №390-ФЗ, в 2023 году увеличены на 11 165,5 миллиона рублей, в 2024 году — на 3 317,6 миллиона рублей.
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новости культуры
Культура, Новости культуры
16:15 22.09.2022
 
В России планируют направить на нацпроект "Культура" 54 миллиарда рублей

В России планируют направить на нацпроект "Культура" 54 миллиарда рублей в 2023

© Министерство культуры РФЛоготип национального проекта "Культура"
Логотип национального проекта Культура
© Министерство культуры РФ
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Власти Российской Федерации планируют направить на нацпроект "Культура" 54 миллиарда рублей в 2023 году, 47 миллиардов рублей — в 2024 году, сообщается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Культура" запланированы в 2023 году в объеме 54 063,9 млн рублей, в 2024 году — 47 170,1 млн рублей", — говорится в документе.
Также добавляется, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом №390-ФЗ, в 2023 году увеличены на 11 165,5 миллиона рублей, в 2024 году — на 3 317,6 миллиона рублей.
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