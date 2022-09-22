https://ria.ru/20220922/kreditovanie-1818635868.html
Минниханов: нужно снизить порог участия регбанков в льготном кредитовании
Минниханов: нужно снизить порог участия регбанков в льготном кредитовании - РИА Новости, 22.09.2022
Минниханов: нужно снизить порог участия регбанков в льготном кредитовании
Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил снизить порог вхождения в программы льготного кредитования для региональных банков или предусмотреть для них... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:07
2022-09-22T12:07
2022-09-22T12:07
республика татарстан
рустам минниханов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781094252_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0e590b9cfcab91fea26797aad9f2381.jpg
КАЗАНЬ, 22 сен – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил снизить порог вхождения в программы льготного кредитования для региональных банков или предусмотреть для них отдельные квоты, что позволит сделать поддержку предприятий и бизнеса более эффективной."Региональным банкам сложно участвовать в федеральных мерах поддержки. Для аккредитации в программах льготного кредитования установлены высокие требования. Предлагаю рассмотреть вопрос по снижению порога входа или введению отдельных квот для небольших региональных банков", - сказал Минниханов в ходе XIX Международного банковского форума.По мнению главы Татарстана, это позволит сделать поддержку более эффективной и адресной, так как именно региональные банки тесно работают с предприятиями и бизнесом, зная их проблемы и потребности. Роль таких банков должна возрастать.Минниханов отметил, что на данный момент доля поддержки малому и среднему бизнесу в объеме выданных бизнесу кредитов составляет в республике 37%.По информации Минниханова, в целом работающие в республике банки активно участвуют в федеральных и региональных мерах поддержки. С начала текущего года по мерам поддержки бизнесу выдано 90 миллиардов рублей, это шестая часть всех выданных кредитов. Гражданам по льготам и программкам поддержки выдано порядка 40 миллиардов рублей. Реструктуризировано более 21 миллиарда рублей задолженности предприятий и граждан.
https://ria.ru/20220921/banking-1818381867.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781094252_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_d0f1d97f1ea563c6a21b992f27d06a0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, экономика
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Экономика
КАЗАНЬ, 22 сен – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил снизить порог вхождения в программы льготного кредитования для региональных банков или предусмотреть для них отдельные квоты, что позволит сделать поддержку предприятий и бизнеса более эффективной.
"Региональным банкам сложно участвовать в федеральных мерах поддержки. Для аккредитации в программах льготного кредитования установлены высокие требования. Предлагаю рассмотреть вопрос по снижению порога входа или введению отдельных квот для небольших региональных банков", - сказал Минниханов в ходе XIX Международного банковского форума.
По мнению главы Татарстана, это позволит сделать поддержку более эффективной и адресной, так как именно региональные банки тесно работают с предприятиями и бизнесом, зная их проблемы и потребности. Роль таких банков должна возрастать.
Минниханов отметил, что на данный момент доля поддержки малому и среднему бизнесу в объеме выданных бизнесу кредитов составляет в республике 37%.
"Банковский сектор способствует развитию экономики в новых условиях. Прежде всего, это кредитование приоритетных секторов, а также малого и среднего бизнеса... Считаю, что данная цифра должна быть еще выше", - подчеркнул он.
По информации Минниханова, в целом работающие в республике банки активно участвуют в федеральных и региональных мерах поддержки. С начала текущего года по мерам поддержки бизнесу выдано 90 миллиардов рублей, это шестая часть всех выданных кредитов. Гражданам по льготам и программкам поддержки выдано порядка 40 миллиардов рублей. Реструктуризировано более 21 миллиарда рублей задолженности предприятий и граждан.