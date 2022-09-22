https://ria.ru/20220922/kreditovanie-1818635868.html

Минниханов: нужно снизить порог участия регбанков в льготном кредитовании

Минниханов: нужно снизить порог участия регбанков в льготном кредитовании - РИА Новости, 22.09.2022

Минниханов: нужно снизить порог участия регбанков в льготном кредитовании

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил снизить порог вхождения в программы льготного кредитования для региональных банков или предусмотреть для них... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:07

2022-09-22T12:07

2022-09-22T12:07

республика татарстан

рустам минниханов

экономика

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КАЗАНЬ, 22 сен – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил снизить порог вхождения в программы льготного кредитования для региональных банков или предусмотреть для них отдельные квоты, что позволит сделать поддержку предприятий и бизнеса более эффективной."Региональным банкам сложно участвовать в федеральных мерах поддержки. Для аккредитации в программах льготного кредитования установлены высокие требования. Предлагаю рассмотреть вопрос по снижению порога входа или введению отдельных квот для небольших региональных банков", - сказал Минниханов в ходе XIX Международного банковского форума.По мнению главы Татарстана, это позволит сделать поддержку более эффективной и адресной, так как именно региональные банки тесно работают с предприятиями и бизнесом, зная их проблемы и потребности. Роль таких банков должна возрастать.Минниханов отметил, что на данный момент доля поддержки малому и среднему бизнесу в объеме выданных бизнесу кредитов составляет в республике 37%.По информации Минниханова, в целом работающие в республике банки активно участвуют в федеральных и региональных мерах поддержки. С начала текущего года по мерам поддержки бизнесу выдано 90 миллиардов рублей, это шестая часть всех выданных кредитов. Гражданам по льготам и программкам поддержки выдано порядка 40 миллиардов рублей. Реструктуризировано более 21 миллиарда рублей задолженности предприятий и граждан.

https://ria.ru/20220921/banking-1818381867.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рустам минниханов, экономика