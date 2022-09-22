https://ria.ru/20220922/kredit-1818786806.html

Центробанк дал рекомендации по кредитам в токсичной валюте

Центробанк дал рекомендации по кредитам в токсичной валюте - РИА Новости, 22.09.2022

Центробанк дал рекомендации по кредитам в токсичной валюте

Банк России рекомендовал кредитным организациям принимать платежи по кредитам в токсичной валюте рублями или дружественной валютой, если они или заемщик... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T19:44

2022-09-22T19:44

2022-09-22T19:55

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Банк России рекомендовал кредитным организациям принимать платежи по кредитам в токсичной валюте рублями или дружественной валютой, если они или заемщик оказались под санкциями, говорится в письме регулятора. "Банк России рекомендует кредитным организациям предусматривать возможность погашения заемщиками кредитов (займов), предоставляемых в валюте иностранного государства, совершающего недружественные действия, в рублях или валюте иностранного государства, не совершающего недружественные действия", - говорится в письме.Такая мера предусматривается для минимизации валютных и кредитных рисков в случае, если в отношении банка или заемщика вводятся ограничительные меры со стороны недружественных государств или организаций, которые "препятствуют исполнению обязательств заемщика в валюте иностранного государства, совершающего недружественные действия", пояснили в ЦБ.

https://ria.ru/20220906/dollar-1814718936.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, центральный банк рф (цб рф)