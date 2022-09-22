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Центробанк дал рекомендации по кредитам в токсичной валюте - РИА Новости, 22.09.2022
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Центробанк дал рекомендации по кредитам в токсичной валюте
Центробанк дал рекомендации по кредитам в токсичной валюте - РИА Новости, 22.09.2022
Центробанк дал рекомендации по кредитам в токсичной валюте
Банк России рекомендовал кредитным организациям принимать платежи по кредитам в токсичной валюте рублями или дружественной валютой, если они или заемщик... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:44
2022-09-22T19:55
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Банк России рекомендовал кредитным организациям принимать платежи по кредитам в токсичной валюте рублями или дружественной валютой, если они или заемщик оказались под санкциями, говорится в письме регулятора. "Банк России рекомендует кредитным организациям предусматривать возможность погашения заемщиками кредитов (займов), предоставляемых в валюте иностранного государства, совершающего недружественные действия, в рублях или валюте иностранного государства, не совершающего недружественные действия", - говорится в письме.Такая мера предусматривается для минимизации валютных и кредитных рисков в случае, если в отношении банка или заемщика вводятся ограничительные меры со стороны недружественных государств или организаций, которые "препятствуют исполнению обязательств заемщика в валюте иностранного государства, совершающего недружественные действия", пояснили в ЦБ.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
19:44 22.09.2022 (обновлено: 19:55 22.09.2022)
 
Центробанк дал рекомендации по кредитам в токсичной валюте

ЦБ: кредит в токсичной валюте можно погасить в рублях, если заемщик или банк под санкциями

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Банк России рекомендовал кредитным организациям принимать платежи по кредитам в токсичной валюте рублями или дружественной валютой, если они или заемщик оказались под санкциями, говорится в письме регулятора.
"Банк России рекомендует кредитным организациям предусматривать возможность погашения заемщиками кредитов (займов), предоставляемых в валюте иностранного государства, совершающего недружественные действия, в рублях или валюте иностранного государства, не совершающего недружественные действия", - говорится в письме.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 07:36
Глава РСПП назвал доллар "токсичной валютой" и перевел в у.е.
Такая мера предусматривается для минимизации валютных и кредитных рисков в случае, если в отношении банка или заемщика вводятся ограничительные меры со стороны недружественных государств или организаций, которые "препятствуют исполнению обязательств заемщика в валюте иностранного государства, совершающего недружественные действия", пояснили в ЦБ.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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