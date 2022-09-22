https://ria.ru/20220922/kredit-1818786806.html
Центробанк дал рекомендации по кредитам в токсичной валюте
Центробанк дал рекомендации по кредитам в токсичной валюте - РИА Новости, 22.09.2022
Центробанк дал рекомендации по кредитам в токсичной валюте
Банк России рекомендовал кредитным организациям принимать платежи по кредитам в токсичной валюте рублями или дружественной валютой, если они или заемщик... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:44
2022-09-22T19:44
2022-09-22T19:55
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Банк России рекомендовал кредитным организациям принимать платежи по кредитам в токсичной валюте рублями или дружественной валютой, если они или заемщик оказались под санкциями, говорится в письме регулятора. "Банк России рекомендует кредитным организациям предусматривать возможность погашения заемщиками кредитов (займов), предоставляемых в валюте иностранного государства, совершающего недружественные действия, в рублях или валюте иностранного государства, не совершающего недружественные действия", - говорится в письме.Такая мера предусматривается для минимизации валютных и кредитных рисков в случае, если в отношении банка или заемщика вводятся ограничительные меры со стороны недружественных государств или организаций, которые "препятствуют исполнению обязательств заемщика в валюте иностранного государства, совершающего недружественные действия", пояснили в ЦБ.
https://ria.ru/20220906/dollar-1814718936.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
19:44 22.09.2022 (обновлено: 19:55 22.09.2022)
Центробанк дал рекомендации по кредитам в токсичной валюте
ЦБ: кредит в токсичной валюте можно погасить в рублях, если заемщик или банк под санкциями