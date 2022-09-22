https://ria.ru/20220922/koleso-1818738059.html

В Калуге стартовал Всероссийский конкурс "Безопасное колесо"

В Калуге стартовал Всероссийский конкурс "Безопасное колесо" - РИА Новости, 22.09.2022

В Калуге стартовал Всероссийский конкурс "Безопасное колесо"

Всероссийский конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо" стартовал в Калуге, сообщает правительство Калужской области. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:55

2022-09-22T16:55

2022-09-22T16:55

калужская область

калужская область

общество

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КАЛУГА, 22 сен – РИА Новости. Всероссийский конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо" стартовал в Калуге, сообщает правительство Калужской области.Сообщается, что конкурс - командное первенство среди обучающихся общеобразовательных организаций России – проходит с 22 по 29 сентября. Цель конкурса - воспитание законопослушных участников дорожного движения, сокращение ДТП с участием несовершеннолетних, а также формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни."Настоящий праздник развернётся в спортивном комплексе Дворца спорта "Центральный": на соревнованиях дети продемонстрируют свои знания правил дорожного движения, навыки фигурного маневрирования, ориентирования в дорожной среде и правил оказания первой помощи", - говорится в сообщении.Отдельного внимания заслуживает и творческий конкурс с номерами, посвященными теме "Пропаганде безопасности дорожного движения - 90 лет!", отмечает правительство региона. Участие в конкурсе "Безопасное колесо" в Калуге примут 340 детей из 85 регионов РФ – команды-победители этапов конкурса, проведенных в каждом субъекте РФ.В рамках торжественных мероприятий всероссийского конкурса "Безопасное колесо" состоится знаковое мероприятие - учредительное собрание общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения "Юные инспекторы движения" (ЮИД). Собрание пройдет в Доме правительства Калужской области.

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калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калужская область, общество