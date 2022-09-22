Рейтинг@Mail.ru
Абьюз, буллинг, дуэли: как сериалы говорят о жизни тинейджеров - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220922/kino-1818630034.html
Абьюз, буллинг, дуэли: как сериалы говорят о жизни тинейджеров
Абьюз, буллинг, дуэли: как сериалы говорят о жизни тинейджеров - РИА Новости, 22.09.2022
Абьюз, буллинг, дуэли: как сериалы говорят о жизни тинейджеров
Сразу несколько проектов о подростках представили на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Это "Черная весна", "Пансион" и "Лэйт Найт Скул". РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:57
2022-09-22T12:57
культура
новости культуры
кино и сериалы
виктория толстоганова
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818552127_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_83ca6f633c93f49bc6828706e0205f2c.jpg
СОЧИ, 22 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Сразу несколько проектов о подростках представили на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Это "Черная весна", "Пансион" и "Лэйт Найт Скул"."Черная весна" — история Мела (Глеб Калюжный) и других парней из приморского городка. Они находят пару дуэльных пистолетов XIX века и решают восстановить традицию опасных поединков. Сначала Мел намеревается отстоять честь лучшей подруги Анжелы, в которую влюблен. А затем создает с друзьями (Артем Кошман, Валентин Анциферов, Никита Кологривый) закрытый клуб "Черная весна".По словам Кошмана, его персонаж будет развиваться на протяжении проекта, работать над собой, понимать ошибки и взрослеть. Как и другие герои. У каждого — свой внутренний конфликт, который посерийно раскрывается благодаря живым диалогам и ситуациям.Как отметил Кошман, все актеры были очень открытыми. Если бы они в реальности дружили с детства, то, вероятно, стали бы таким же сплоченным братством. Но без дуэльного клуба."Черная весна" выйдет на Start 5 октября.На противопоставлении — проект о странном сестринстве "Пансион".Действие происходит в конце XIX века на острове в Балтийском море вдали от цивилизации. Там находится загадочная женская школа, где обучаются своенравные девушки из аристократических семей.Новенькая Полина (Стася Милославская) притворяется воспитанницей, но на самом деле разыскивает пропавшую сестру. Чтобы понять, что произошло, ей придется не попасться суровой наставнице (Виктория Толстоганова) и разобраться в токсичных отношениях среди других учениц.Ей предстоит разгадать, что удерживает их здесь и какие силы делают их одержимыми. Исторические костюмы и атмосфера таинственности делают картину по-настоящему детективной.Сериал "Пансион" выйдет на "ИВИ"."Лэйт Найт Скул" рассказывает о старшеклассниках, которые нелегально записывают скандальное ток-шоу в своей школе. В нем они разбирают волнующие их темы: отношения с учителями и родителями, буллинг, гендерные стереотипы. По мере того, как шоу становится популярнее, затрагиваемые ими вопросы становятся все более провокационными. Участники программы готовы пойти на все ради хайпа.Проект начинается энергично: главного героя Илью (Алексей Лукин) переводят в российскую школы из лондонской. Он пытается влиться в коллектив и получает такой шанс после того, как интимные фото одной из одноклассниц сливают в Сеть и начинается травля. Илья придумывает решение: вместе с другими учениками он решает "прорабатывать" проблемы друг друга в формате диалогов на ток-шоу.Динамичные сцены чередуются с философскими рассуждениями. В процессе просмотра выстраиваются параллели с "Эйфорией", "Клубом "Завтрак" и, конечно, "The Late Late Night Show".По мнению режиссера проекта Ники Яковлевой, этот проект — про первую любовь и предательство.Кинолента будет интересна разным возрастным категориям и, как надеются на платформе, поможет взрослым понять детей. "Лэйт Найт Скул" выйдет осенью на Okko.
https://ria.ru/20220921/khorrory-1818504089.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818552127_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_412fcc36909ac8e76911f132430230bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, виктория толстоганова, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Виктория Толстоганова, что посмотреть
12:57 22.09.2022
 

Абьюз, буллинг, дуэли: как сериалы говорят о жизни тинейджеров

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Съемки сериала "Черная весна"
Съемки сериала Черная весна
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 22 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Сразу несколько проектов о подростках представили на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Это "Черная весна", "Пансион" и "Лэйт Найт Скул".
"Черная весна" — история Мела (Глеб Калюжный) и других парней из приморского городка. Они находят пару дуэльных пистолетов XIX века и решают восстановить традицию опасных поединков. Сначала Мел намеревается отстоять честь лучшей подруги Анжелы, в которую влюблен. А затем создает с друзьями (Артем Кошман, Валентин Анциферов, Никита Кологривый) закрытый клуб "Черная весна".
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Герои сериала "Черная весна"

Съемки сериала Черная весна
1 из 3

Герои сериала "Черная весна"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Глеб Калюжный

Кадр из сериала Черная весна
2 из 3

Глеб Калюжный

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Съемки сериала "Черная весна"

Кадр из сериала Черная весна
3 из 3

Съемки сериала "Черная весна"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 3

Герои сериала "Черная весна"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 3

Глеб Калюжный

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
3 из 3

Съемки сериала "Черная весна"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
"Получив сценарий первой серии, который отличался от финального, я хотел попробоваться на кого-то другого: мой герой Киса максимально на меня не похож, у него иной характер, цели, амбиции, — рассказал РИА Новости Артем Кошман. — Но после проб понял, что хотел чего-то на противопоставлении самого себя. Стал интересен его внутренний мир, как рассуждают такие люди, чего они хотят".
По словам Кошмана, его персонаж будет развиваться на протяжении проекта, работать над собой, понимать ошибки и взрослеть. Как и другие герои. У каждого — свой внутренний конфликт, который посерийно раскрывается благодаря живым диалогам и ситуациям.
Как отметил Кошман, все актеры были очень открытыми. Если бы они в реальности дружили с детства, то, вероятно, стали бы таким же сплоченным братством. Но без дуэльного клуба.
"Черная весна" выйдет на Start 5 октября.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Герои сериала "Черная весна"

Кадр из сериала Черная весна
1 из 3

Герои сериала "Черная весна"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Черная весна"
Кадр из сериала Черная весна
2 из 3
Кадр из сериала "Черная весна"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

"Черная весна"

Кадр из сериала Черная весна
3 из 3

"Черная весна"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 3

Герои сериала "Черная весна"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 3
Кадр из сериала "Черная весна"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
3 из 3

"Черная весна"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
На противопоставлении — проект о странном сестринстве "Пансион".
Действие происходит в конце XIX века на острове в Балтийском море вдали от цивилизации. Там находится загадочная женская школа, где обучаются своенравные девушки из аристократических семей.
Новенькая Полина (Стася Милославская) притворяется воспитанницей, но на самом деле разыскивает пропавшую сестру. Чтобы понять, что произошло, ей придется не попасться суровой наставнице (Виктория Толстоганова) и разобраться в токсичных отношениях среди других учениц.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Стася Милославская

Кадр из сериала Пансион
1 из 4

Стася Милославская

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Пансион"
Кадр из сериала Пансион
2 из 4
Кадр из сериала "Пансион"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Сериал "Пансион"

Кадр из сериала Пансион
3 из 4

Сериал "Пансион"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Героини сериала "Пансион"

Кадр из сериала Пансион
4 из 4

Героини сериала "Пансион"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 4

Стася Милославская

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 4
Кадр из сериала "Пансион"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
3 из 4

Сериал "Пансион"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
4 из 4

Героини сериала "Пансион"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Ей предстоит разгадать, что удерживает их здесь и какие силы делают их одержимыми. Исторические костюмы и атмосфера таинственности делают картину по-настоящему детективной.
Сериал "Пансион" выйдет на "ИВИ".
"Лэйт Найт Скул" рассказывает о старшеклассниках, которые нелегально записывают скандальное ток-шоу в своей школе. В нем они разбирают волнующие их темы: отношения с учителями и родителями, буллинг, гендерные стереотипы. По мере того, как шоу становится популярнее, затрагиваемые ими вопросы становятся все более провокационными. Участники программы готовы пойти на все ради хайпа.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Лэйт найт скул"
Кадр из сериала Лэйт найт скул
1 из 5
Кадр из сериала "Лэйт найт скул"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Режиссер Ника Яковлева

Ника Яковлева
2 из 5

Режиссер Ника Яковлева

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Герой сериала "Лэйт найт скул"

Кадр из сериала Лэйт найт скул
3 из 5

Герой сериала "Лэйт найт скул"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

"Лэйт найт скул"

Кадр из сериала Лэйт найт скул
4 из 5

"Лэйт найт скул"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Герои сериала "Лэйт найт скул"

Кадр из сериала Лэйт найт скул
5 из 5

Герои сериала "Лэйт найт скул"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 5
Кадр из сериала "Лэйт найт скул"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 5

Режиссер Ника Яковлева

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
3 из 5

Герой сериала "Лэйт найт скул"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
4 из 5

"Лэйт найт скул"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
5 из 5

Герои сериала "Лэйт найт скул"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Проект начинается энергично: главного героя Илью (Алексей Лукин) переводят в российскую школы из лондонской. Он пытается влиться в коллектив и получает такой шанс после того, как интимные фото одной из одноклассниц сливают в Сеть и начинается травля. Илья придумывает решение: вместе с другими учениками он решает "прорабатывать" проблемы друг друга в формате диалогов на ток-шоу.
Динамичные сцены чередуются с философскими рассуждениями. В процессе просмотра выстраиваются параллели с "Эйфорией", "Клубом "Завтрак" и, конечно, "The Late Late Night Show".
По мнению режиссера проекта Ники Яковлевой, этот проект — про первую любовь и предательство.
"Мы сделали все возможное, чтобы максимально поговорить с молодежью на их языке, — отмечает продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев. — Это возможность заглянуть в мир старшеклассников, к которому у нас нет доступа".
Кинолента будет интересна разным возрастным категориям и, как надеются на платформе, поможет взрослым понять детей.
"Лэйт Найт Скул" выйдет осенью на Okko.
Кадр из фильма Дорогая, я дома!
21 сентября, 20:00Культура
Фестиваль хорроров "Капля" открылся в Москве
 
КультураНовости культурыКино и сериалыВиктория Толстогановачто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала