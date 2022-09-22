https://ria.ru/20220922/kino-1818630034.html

Абьюз, буллинг, дуэли: как сериалы говорят о жизни тинейджеров

Абьюз, буллинг, дуэли: как сериалы говорят о жизни тинейджеров - РИА Новости, 22.09.2022

Абьюз, буллинг, дуэли: как сериалы говорят о жизни тинейджеров

Сразу несколько проектов о подростках представили на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Это "Черная весна", "Пансион" и "Лэйт Найт Скул". РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:57

2022-09-22T12:57

2022-09-22T12:57

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СОЧИ, 22 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Сразу несколько проектов о подростках представили на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Это "Черная весна", "Пансион" и "Лэйт Найт Скул"."Черная весна" — история Мела (Глеб Калюжный) и других парней из приморского городка. Они находят пару дуэльных пистолетов XIX века и решают восстановить традицию опасных поединков. Сначала Мел намеревается отстоять честь лучшей подруги Анжелы, в которую влюблен. А затем создает с друзьями (Артем Кошман, Валентин Анциферов, Никита Кологривый) закрытый клуб "Черная весна".По словам Кошмана, его персонаж будет развиваться на протяжении проекта, работать над собой, понимать ошибки и взрослеть. Как и другие герои. У каждого — свой внутренний конфликт, который посерийно раскрывается благодаря живым диалогам и ситуациям.Как отметил Кошман, все актеры были очень открытыми. Если бы они в реальности дружили с детства, то, вероятно, стали бы таким же сплоченным братством. Но без дуэльного клуба."Черная весна" выйдет на Start 5 октября.На противопоставлении — проект о странном сестринстве "Пансион".Действие происходит в конце XIX века на острове в Балтийском море вдали от цивилизации. Там находится загадочная женская школа, где обучаются своенравные девушки из аристократических семей.Новенькая Полина (Стася Милославская) притворяется воспитанницей, но на самом деле разыскивает пропавшую сестру. Чтобы понять, что произошло, ей придется не попасться суровой наставнице (Виктория Толстоганова) и разобраться в токсичных отношениях среди других учениц.Ей предстоит разгадать, что удерживает их здесь и какие силы делают их одержимыми. Исторические костюмы и атмосфера таинственности делают картину по-настоящему детективной.Сериал "Пансион" выйдет на "ИВИ"."Лэйт Найт Скул" рассказывает о старшеклассниках, которые нелегально записывают скандальное ток-шоу в своей школе. В нем они разбирают волнующие их темы: отношения с учителями и родителями, буллинг, гендерные стереотипы. По мере того, как шоу становится популярнее, затрагиваемые ими вопросы становятся все более провокационными. Участники программы готовы пойти на все ради хайпа.Проект начинается энергично: главного героя Илью (Алексей Лукин) переводят в российскую школы из лондонской. Он пытается влиться в коллектив и получает такой шанс после того, как интимные фото одной из одноклассниц сливают в Сеть и начинается травля. Илья придумывает решение: вместе с другими учениками он решает "прорабатывать" проблемы друг друга в формате диалогов на ток-шоу.Динамичные сцены чередуются с философскими рассуждениями. В процессе просмотра выстраиваются параллели с "Эйфорией", "Клубом "Завтрак" и, конечно, "The Late Late Night Show".По мнению режиссера проекта Ники Яковлевой, этот проект — про первую любовь и предательство.Кинолента будет интересна разным возрастным категориям и, как надеются на платформе, поможет взрослым понять детей. "Лэйт Найт Скул" выйдет осенью на Okko.

https://ria.ru/20220921/khorrory-1818504089.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, виктория толстоганова, что посмотреть