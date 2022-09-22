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Йеллен назвала темпы роста инфляции в США неприемлемо высокими
Йеллен назвала темпы роста инфляции в США неприемлемо высокими - РИА Новости, 22.09.2022
Йеллен назвала темпы роста инфляции в США неприемлемо высокими
Инфляция в США продолжает оставаться на неприемлемо высоких уровнях, такое мнение высказала в четверг министр финансов США Джанет Йеллен на конференции Atlantic РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T23:19
2022-09-22T23:19
2022-09-22T23:19
экономика
джанет йеллен
сша
федеральная резервная система сша
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Инфляция в США продолжает оставаться на неприемлемо высоких уровнях, такое мнение высказала в четверг министр финансов США Джанет Йеллен на конференции Atlantic festival.При этом, по оценкам Йеллен, ФРС США удастся побороть избыточные темпы роста потребительских цен, несмотря на риск продолжения конфликта на Украине, который глава минфина указала в качестве одного из факторов возросшей инфляции.В среду ФРС по итогам сентябрьского заседания федерального комитета по открытым рынкам повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до уровня 3-3,25% годовых до максимальных значений с 2008 года. ФРС также повысила ожидания по уровню инфляции на 2022 год до 5,4% с 5,2% в июне, а в 2023 году - до 2,8% с 2,6%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, джанет йеллен, сша, федеральная резервная система сша, министерство финансов сша
Экономика, Джанет Йеллен, США, Федеральная резервная система США, Министерство финансов США
Йеллен назвала темпы роста инфляции в США неприемлемо высокими
Глава Минфина США Йеллен назвала неприемлемо высокий темп роста инфляции большой проблемой