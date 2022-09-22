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Йеллен назвала темпы роста инфляции в США неприемлемо высокими - РИА Новости, 22.09.2022
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Йеллен назвала темпы роста инфляции в США неприемлемо высокими
Йеллен назвала темпы роста инфляции в США неприемлемо высокими - РИА Новости, 22.09.2022
Йеллен назвала темпы роста инфляции в США неприемлемо высокими
Инфляция в США продолжает оставаться на неприемлемо высоких уровнях, такое мнение высказала в четверг министр финансов США Джанет Йеллен на конференции Atlantic РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T23:19
2022-09-22T23:19
экономика
джанет йеллен
сша
федеральная резервная система сша
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Инфляция в США продолжает оставаться на неприемлемо высоких уровнях, такое мнение высказала в четверг министр финансов США Джанет Йеллен на конференции Atlantic festival.При этом, по оценкам Йеллен, ФРС США удастся побороть избыточные темпы роста потребительских цен, несмотря на риск продолжения конфликта на Украине, который глава минфина указала в качестве одного из факторов возросшей инфляции.В среду ФРС по итогам сентябрьского заседания федерального комитета по открытым рынкам повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до уровня 3-3,25% годовых до максимальных значений с 2008 года. ФРС также повысила ожидания по уровню инфляции на 2022 год до 5,4% с 5,2% в июне, а в 2023 году - до 2,8% с 2,6%.
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экономика, джанет йеллен, сша, федеральная резервная система сша, министерство финансов сша
Экономика, Джанет Йеллен, США, Федеральная резервная система США, Министерство финансов США
23:19 22.09.2022
 
Йеллен назвала темпы роста инфляции в США неприемлемо высокими

Глава Минфина США Йеллен назвала неприемлемо высокий темп роста инфляции большой проблемой

© AP Photo / Andrew HarnikМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Инфляция в США продолжает оставаться на неприемлемо высоких уровнях, такое мнение высказала в четверг министр финансов США Джанет Йеллен на конференции Atlantic festival.
"Инфляция разгоняется неприемлемо высокими темпами. Это огромная проблема для каждого американского домохозяйства, и она ведет к значительным рискам экономической безопасности", - заявила она.
При этом, по оценкам Йеллен, ФРС США удастся побороть избыточные темпы роста потребительских цен, несмотря на риск продолжения конфликта на Украине, который глава минфина указала в качестве одного из факторов возросшей инфляции.
В среду ФРС по итогам сентябрьского заседания федерального комитета по открытым рынкам повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до уровня 3-3,25% годовых до максимальных значений с 2008 года. ФРС также повысила ожидания по уровню инфляции на 2022 год до 5,4% с 5,2% в июне, а в 2023 году - до 2,8% с 2,6%.
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ЭкономикаДжанет ЙелленСШАФедеральная резервная система СШАМинистерство финансов США
 
 
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