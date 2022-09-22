https://ria.ru/20220922/inflyatsiya-1818815094.html

Йеллен назвала темпы роста инфляции в США неприемлемо высокими

Йеллен назвала темпы роста инфляции в США неприемлемо высокими - РИА Новости, 22.09.2022

Йеллен назвала темпы роста инфляции в США неприемлемо высокими

Инфляция в США продолжает оставаться на неприемлемо высоких уровнях, такое мнение высказала в четверг министр финансов США Джанет Йеллен на конференции Atlantic РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T23:19

2022-09-22T23:19

2022-09-22T23:19

экономика

джанет йеллен

сша

федеральная резервная система сша

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Инфляция в США продолжает оставаться на неприемлемо высоких уровнях, такое мнение высказала в четверг министр финансов США Джанет Йеллен на конференции Atlantic festival.При этом, по оценкам Йеллен, ФРС США удастся побороть избыточные темпы роста потребительских цен, несмотря на риск продолжения конфликта на Украине, который глава минфина указала в качестве одного из факторов возросшей инфляции.В среду ФРС по итогам сентябрьского заседания федерального комитета по открытым рынкам повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до уровня 3-3,25% годовых до максимальных значений с 2008 года. ФРС также повысила ожидания по уровню инфляции на 2022 год до 5,4% с 5,2% в июне, а в 2023 году - до 2,8% с 2,6%.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, джанет йеллен, сша, федеральная резервная система сша, министерство финансов сша