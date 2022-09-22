Рейтинг@Mail.ru
Суд в ЛНР приговорил бывшего военнослужащего к 13 годам тюрьмы за госизмену - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/gosizmena-1818665622.html
Суд в ЛНР приговорил бывшего военнослужащего к 13 годам тюрьмы за госизмену
Суд в ЛНР приговорил бывшего военнослужащего к 13 годам тюрьмы за госизмену - РИА Новости, 22.09.2022
Суд в ЛНР приговорил бывшего военнослужащего к 13 годам тюрьмы за госизмену
Бывшего военнослужащего Народной милиции Луганской Народной Республики приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:31
2022-09-22T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Бывшего военнослужащего Народной милиции Луганской Народной Республики приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда ЛНР."Судом достоверно установлено, что гражданин Г., являясь военнослужащим Народной милиции Луганской Народной Республики, в октябре 2020 года под предлогом не привлечения к уголовной ответственности его матери, проживавшей в городе Харьков, был завербован сотрудником Службы безопасности Украины", - сообщил представитель Верховного суда.По данным ведомства, обвиняемый в октябре 2020 года, пересек линию соприкосновения и передал сотрудникам СБУ фотоснимки карты местности с нанесенными на нее данными о минных заграждениях, расположением войск и артиллерийских орудий, а также передал данные о командном составе Народной милиции."Сведения, выданные Г., позволили иностранному государству Украина в лице вооружённых формирований спланировать и организовать в период времени с октября 2020 года по январь 2021 года семь диверсионно-разведывательных операций с обходом минных заграждений в тыловую зону Луганской Народной Республики", - уточнил представитель Верховного суда.Он уточнил, что суд признал виновным бывшего военнослужащего ЛНР по статье "государственная измена" и приговорил его к лишению свободы сроком на 13 лет.
https://ria.ru/20220819/fond-1810702378.html
https://ria.ru/20220915/ukraina-1817047413.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:31 22.09.2022
 
Суд в ЛНР приговорил бывшего военнослужащего к 13 годам тюрьмы за госизмену

Бывший военнослужащий Народной милиции ЛНР получил 13 лет тюрьмы за госизмену

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Бывшего военнослужащего Народной милиции Луганской Народной Республики приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда ЛНР.
"Судом достоверно установлено, что гражданин Г., являясь военнослужащим Народной милиции Луганской Народной Республики, в октябре 2020 года под предлогом не привлечения к уголовной ответственности его матери, проживавшей в городе Харьков, был завербован сотрудником Службы безопасности Украины", - сообщил представитель Верховного суда.
Сотрудники ФСБ предостерегли россиян, отправивших деньги украинскому фонду
19 августа, 12:12Специальная военная операция на Украине
ФСБ уличила трех жителей Московского региона в помощи украинскому фонду
По данным ведомства, обвиняемый в октябре 2020 года, пересек линию соприкосновения и передал сотрудникам СБУ фотоснимки карты местности с нанесенными на нее данными о минных заграждениях, расположением войск и артиллерийских орудий, а также передал данные о командном составе Народной милиции.
"Сведения, выданные Г., позволили иностранному государству Украина в лице вооружённых формирований спланировать и организовать в период времени с октября 2020 года по январь 2021 года семь диверсионно-разведывательных операций с обходом минных заграждений в тыловую зону Луганской Народной Республики", - уточнил представитель Верховного суда.
Он уточнил, что суд признал виновным бывшего военнослужащего ЛНР по статье "государственная измена" и приговорил его к лишению свободы сроком на 13 лет.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 17:04Специальная военная операция на Украине
На Украине обвинили главу МИД ДНР в госизмене
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала