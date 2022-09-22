https://ria.ru/20220922/gosizmena-1818665622.html

Суд в ЛНР приговорил бывшего военнослужащего к 13 годам тюрьмы за госизмену

Суд в ЛНР приговорил бывшего военнослужащего к 13 годам тюрьмы за госизмену - РИА Новости, 22.09.2022

Суд в ЛНР приговорил бывшего военнослужащего к 13 годам тюрьмы за госизмену

Бывшего военнослужащего Народной милиции Луганской Народной Республики приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:31

2022-09-22T13:31

2022-09-22T13:31

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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Бывшего военнослужащего Народной милиции Луганской Народной Республики приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда ЛНР."Судом достоверно установлено, что гражданин Г., являясь военнослужащим Народной милиции Луганской Народной Республики, в октябре 2020 года под предлогом не привлечения к уголовной ответственности его матери, проживавшей в городе Харьков, был завербован сотрудником Службы безопасности Украины", - сообщил представитель Верховного суда.По данным ведомства, обвиняемый в октябре 2020 года, пересек линию соприкосновения и передал сотрудникам СБУ фотоснимки карты местности с нанесенными на нее данными о минных заграждениях, расположением войск и артиллерийских орудий, а также передал данные о командном составе Народной милиции."Сведения, выданные Г., позволили иностранному государству Украина в лице вооружённых формирований спланировать и организовать в период времени с октября 2020 года по январь 2021 года семь диверсионно-разведывательных операций с обходом минных заграждений в тыловую зону Луганской Народной Республики", - уточнил представитель Верховного суда.Он уточнил, что суд признал виновным бывшего военнослужащего ЛНР по статье "государственная измена" и приговорил его к лишению свободы сроком на 13 лет.

https://ria.ru/20220819/fond-1810702378.html

https://ria.ru/20220915/ukraina-1817047413.html

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр