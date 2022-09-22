https://ria.ru/20220922/frantsiya-1818634695.html

Макрон признал, что жизнь во Франции подорожала

Макрон признал, что жизнь во Франции подорожала - РИА Новости, 22.09.2022

Макрон признал, что жизнь во Франции подорожала

Во Франции выросли цены на продукты питания и электроэнергию, жизнь подорожала, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:03

2022-09-22T12:03

2022-09-22T12:59

в мире

эммануэль макрон

франция

цены на нефть

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 22 сен — РИА Новости. Во Франции выросли цены на продукты питания и электроэнергию, жизнь подорожала, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон."Жизнь стала дороже, поэтому наши соотечественники находятся в сложном положении. У нас выросли цены на продукты, энергию и так далее. Мы приняли меры, чтобы защитить население. <...> И мы сможем пережить эту зиму, если каждый будет выполнять свою роль", — сказал Макрон в интервью телеканалу BFMTV, говоря о последствиях кризиса, вызванного событиями на Украине.Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на десять процентов, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии.Французские власти также ранее приняли ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии.

https://ria.ru/20220916/inflyatsiya-1817087935.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эммануэль макрон, франция, цены на нефть, санкции в отношении россии