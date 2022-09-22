12:03 22.09.2022 (обновлено: 12:59 22.09.2022)
Макрон признал, что жизнь во Франции подорожала
Макрон заявил, что во Франции выросли цены на продукты и электроэнергию
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 сен — РИА Новости. Во Франции выросли цены на продукты питания и электроэнергию, жизнь подорожала, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон.
"Жизнь стала дороже, поэтому наши соотечественники находятся в сложном положении. У нас выросли цены на продукты, энергию и так далее. Мы приняли меры, чтобы защитить население. <...> И мы сможем пережить эту зиму, если каждый будет выполнять свою роль", — сказал Макрон в интервью телеканалу BFMTV, говоря о последствиях кризиса, вызванного событиями на Украине.
Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на десять процентов, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии.
Французские власти также ранее приняли ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии.
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