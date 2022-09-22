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Макрон признал, что жизнь во Франции подорожала - РИА Новости, 22.09.2022
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Макрон признал, что жизнь во Франции подорожала
Макрон признал, что жизнь во Франции подорожала - РИА Новости, 22.09.2022
Макрон признал, что жизнь во Франции подорожала
Во Франции выросли цены на продукты питания и электроэнергию, жизнь подорожала, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:03
2022-09-22T12:59
в мире
эммануэль макрон
франция
цены на нефть
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 22 сен — РИА Новости. Во Франции выросли цены на продукты питания и электроэнергию, жизнь подорожала, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон."Жизнь стала дороже, поэтому наши соотечественники находятся в сложном положении. У нас выросли цены на продукты, энергию и так далее. Мы приняли меры, чтобы защитить население. &lt;...&gt; И мы сможем пережить эту зиму, если каждый будет выполнять свою роль", — сказал Макрон в интервью телеканалу BFMTV, говоря о последствиях кризиса, вызванного событиями на Украине.Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на десять процентов, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии.Французские власти также ранее приняли ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии.
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в мире, эммануэль макрон, франция, цены на нефть, санкции в отношении россии
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Цены на нефть, Санкции в отношении России
12:03 22.09.2022 (обновлено: 12:59 22.09.2022)
 
Макрон признал, что жизнь во Франции подорожала

Макрон заявил, что во Франции выросли цены на продукты и электроэнергию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 сен — РИА Новости. Во Франции выросли цены на продукты питания и электроэнергию, жизнь подорожала, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон.
"Жизнь стала дороже, поэтому наши соотечественники находятся в сложном положении. У нас выросли цены на продукты, энергию и так далее. Мы приняли меры, чтобы защитить население. <...> И мы сможем пережить эту зиму, если каждый будет выполнять свою роль", — сказал Макрон в интервью телеканалу BFMTV, говоря о последствиях кризиса, вызванного событиями на Украине.
Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на десять процентов, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии.
Французские власти также ранее приняли ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии.
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В миреЭммануэль МакронФранцияЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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