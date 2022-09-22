https://ria.ru/20220922/flyuorograf-1818765426.html

Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике в Домодедове

Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике в Домодедове - РИА Новости, 22.09.2022

Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике в Домодедове

Во взрослой поликлинике в микрорайоне Авиационный Домодедовской больницы заработал в тестовом режиме новый цифровой флюорограф, который был закуплен по... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:36

2022-09-22T18:36

2022-09-22T18:36

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Во взрослой поликлинике в микрорайоне Авиационный Домодедовской больницы заработал в тестовом режиме новый цифровой флюорограф, который был закуплен по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.На новом аппарате планируется проводить до 40 исследований в сутки. Преимущества цифровой флюорографии при диагностике органов грудной клетки – это максимально точное и четкое изображение в цифровом формате и минимальная лучевая нагрузка на пациента. Также в кабинете перед установкой был проведен ремонт. Всего на эти цели было выделено 12,5 млн рублей", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

https://realty.ria.ru/20220920/uchastki-1818144115.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, светлана стригункова , общество