Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике в Домодедове
© Фото : Пресс-служба Министерства здравоохранения МО Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике в Домодедове
© Фото : Пресс-служба Министерства здравоохранения МО
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Во взрослой поликлинике в микрорайоне Авиационный Домодедовской больницы заработал в тестовом режиме новый цифровой флюорограф, который был закуплен по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
© Фото : Пресс-служба Министерства здравоохранения МО Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике в Домодедове
© Фото : Пресс-служба Министерства здравоохранения МО
Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике в Домодедове
На новом аппарате планируется проводить до 40 исследований в сутки.
"Мы реализуем большую программу по замене устаревшего аналогового оборудования на современное – цифровое. Новый флюорограф российского производства.
Преимущества цифровой флюорографии при диагностике органов грудной клетки – это максимально точное и четкое изображение в цифровом формате и минимальная лучевая нагрузка на пациента. Также в кабинете перед установкой был проведен ремонт. Всего на эти цели было выделено 12,5 млн рублей", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.