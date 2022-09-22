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Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике в Домодедове - РИА Новости, 22.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220922/flyuorograf-1818765426.html
Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике в Домодедове
Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике в Домодедове - РИА Новости, 22.09.2022
Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике в Домодедове
Во взрослой поликлинике в микрорайоне Авиационный Домодедовской больницы заработал в тестовом режиме новый цифровой флюорограф, который был закуплен по... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:36
2022-09-22T18:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
светлана стригункова
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Во взрослой поликлинике в микрорайоне Авиационный Домодедовской больницы заработал в тестовом режиме новый цифровой флюорограф, который был закуплен по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.На новом аппарате планируется проводить до 40 исследований в сутки. Преимущества цифровой флюорографии при диагностике органов грудной клетки – это максимально точное и четкое изображение в цифровом формате и минимальная лучевая нагрузка на пациента. Также в кабинете перед установкой был проведен ремонт. Всего на эти цели было выделено 12,5 млн рублей", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, светлана стригункова , общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Светлана Стригункова , Общество
18:36 22.09.2022
 

Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике в Домодедове

© Фото : Пресс-служба Министерства здравоохранения МО Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике в Домодедове
Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике в Домодедове - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : Пресс-служба Министерства здравоохранения МО
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Во взрослой поликлинике в микрорайоне Авиационный Домодедовской больницы заработал в тестовом режиме новый цифровой флюорограф, который был закуплен по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
© Фото : Пресс-служба Министерства здравоохранения МО Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике в Домодедове
Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике в Домодедове - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : Пресс-служба Министерства здравоохранения МО
Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике в Домодедове
На новом аппарате планируется проводить до 40 исследований в сутки.
"Мы реализуем большую программу по замене устаревшего аналогового оборудования на современное – цифровое. Новый флюорограф российского производства.
Преимущества цифровой флюорографии при диагностике органов грудной клетки – это максимально точное и четкое изображение в цифровом формате и минимальная лучевая нагрузка на пациента. Также в кабинете перед установкой был проведен ремонт. Всего на эти цели было выделено 12,5 млн рублей", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевСветлана СтригунковаОбщество
 
 
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